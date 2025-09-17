Индивидуальная
до 5 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях: история, природа и архитектура
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Кутаиси, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Раче-Лечхуми: от природы до гастрономии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
Завтра в 14:30
14 сен в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Погрузитесь в атмосферу Грузии, посетив её величественные храмы и захватывающие дух каньоны. Путешествие, которое запомнится надолго
Начало: У вашей гостиницы
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€140 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
Путешествие в один из крупнейших карстовых туннелей мира, где жили неандертальцы. Откройте для себя историю и красоту грузинской природы
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
14 сен в 08:30
от €150 за человека
