Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.

Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Проживание. Будем жить в отелях 4*: в отеле «Ashok Country Resort» в Дели, «Howard Plaza» в Агре, «Fern Residency», 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1- или 3-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки и ужины, включая национальный ужин с танцевальным шоу в 3 день.

Дети. Участие возможно с 5 лет.