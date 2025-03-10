Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Авторский тур в Дели

Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу

Отправляемся в Индию в самое необычное время, когда на улицах жгут большие костры и отгоняют злую силу, когда люди сливаются в один разноцветный поток, рассыпая вокруг яркие порошки из лечебных трав и обливая окружающих цветной водой. Будем не просто наблюдать за действом — мы окажемся в самой гуще событий фестиваля Холи в Джайпуре.

Фотографии из путешествия вы привезёте самые необычные! А ещё мы побываем в Тадж-Махале на рассвете, погуляем в парке, где часто снимают болливудские фильмы, и увидим будто парящий над водой Джал-Махал.
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Ближайшие даты:
10
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$725
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Проживание. Будем жить в отелях 4*: в отеле «Ashok Country Resort» в Дели, «Howard Plaza» в Агре, «Fern Residency», 2-местное размещение с удобствами. За доплату возможно 1- или 3-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки и ужины, включая национальный ужин с танцевальным шоу в 3 день.

Дети. Участие возможно с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Дели — третьего по величине города в мире! После заселения у вас будет время на отдых.

2 день

Экскурсия по Дели

Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.

Погуляем по району Чандни Чоук, у которого есть второе романтичное название — «улица лунного света». В старину здесь проходил канал, в котором ночью отражалась луна. Сегодня в Чандни Чоук располагается множество магазинов, где можно найти, кажется, абсолютно всё.

Побываем в прачечной Дхоби Гхат, где до сих пор стирают вручную, как и сотни лет назад. Полюбуемся мемориальным комплексом Махатмы Ганди, Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.

Посетим храм Лакшми-Нараян, минарет Кутуб Минар и увидим знаменитую нержавеющую колонну.

Ночевать будем в Дели.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
3 день

Храм Лотоса, переезд в Джайпур и танцевальное шоу

Утром побываем у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи. Переедем в город Джайпур. Расстояние от Дели — 275 км. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.

Вечером насладимся не только вкусным ужином, но и ярким танцевальным шоу.

Фестиваль Холи начинается! В первый день жители разводят на улицах костры для сожжения злой силы, чтобы добро восторжествовало над злом!

Храм Лотоса, переезд в Джайпур и танцевальное шоуХрам Лотоса, переезд в Джайпур и танцевальное шоуХрам Лотоса, переезд в Джайпур и танцевальное шоу
4 день

Фестиваль Холи

Сегодня вас ждёт самый яркий день путешествия — сольёмся с толпой местных жителей и будем праздновать долгожданный приход весны, осыпая друг друга цветными порошками и поливая раскрашенной водой. Порошки здесь состоят из лечебных трав (ним, кмкум, халди, билва), а подобные ритуалы советуют проводить лекари Аюрведы, чтобы укрепить организм.

Фестиваль ХолиФестиваль ХолиФестиваль ХолиФестиваль Холи
5 день

Форт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы Джайпура

Начнём экскурсию по Джайпуру с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.

Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.

Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.

Устроим шопинг по текстильным и ювелирным магазинам в поисках необычных сувениров.

Форт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы ДжайпураФорт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы ДжайпураФорт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы ДжайпураФорт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы ДжайпураФорт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы Джайпура
6 день

Храмовый комплекс Галта и колодец Чанд Баори

Побываем в храмовом комплексе Галта, который облюбовали мартышки. Обезьяны дружелюбные, их можно покормить с рук!

Дальше отправимся в Абханери. Расстояние — 90 км. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров. Переедем в Агру и заселимся в отель. Расстояние — 160 км.

Храмовый комплекс Галта и колодец Чанд БаориХрамовый комплекс Галта и колодец Чанд БаориХрамовый комплекс Галта и колодец Чанд БаориХрамовый комплекс Галта и колодец Чанд БаориХрамовый комплекс Галта и колодец Чанд Баори
7 день

Тадж-Махал, Бэби-Тадж и гробница Акбара Великого в Сикандре

К Тадж-Махалу отправимся на рассвете, чтобы увидеть одно их самых известных сооружений в мире до наплыва посетителей. Сфотографируемся на фоне дворца и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.

Ещё посетим Бэби-Тадж и гробницу Акбара Великого в Сикандре. Вечером по желанию можем пойти на театрализованное представление, которое рассказывает о создании архитектурного шедевра Тадж-Махала.

Тадж-Махал, Бэби-Тадж и гробница Акбара Великого в СикандреТадж-Махал, Бэби-Тадж и гробница Акбара Великого в СикандреТадж-Махал, Бэби-Тадж и гробница Акбара Великого в СикандреТадж-Махал, Бэби-Тадж и гробница Акбара Великого в Сикандре
8 день

Возвращение в Дели и отъезд

Вернёмся в Дели. Проехать предстоит 200 км. Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.

Затем — трансфер в аэропорт.

Возвращение в Дели и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на комфортабельных автомобилях с кондиционером
  • Проживание в отелях
  • Все завтраки и ужины в отелях
  • Минеральная вода в автомобиле, 1 бутылка в день на человека
  • Услуги русскоговорящего гида на всём маршруте
  • Для групп больше 10 человек - система радио-гида Crystal Sound
  • Ужин с национальными танцами в Джайпуре
  • Празднование фестиваля Холи с музыкой, танцами и красками
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Право на фото - и видео-съёмку
  • Обязательные чаевые носильщикам, гидам и водителю
  • Доплата за 1-местное размещение - 227 $
  • Доплата за 3-местное размещение - 410 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение в отель с 12:00
Завершение: Аэропорт Дели, после 23:30 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТадж-МахалПопулярные местаБилеты на шоуВесенние

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