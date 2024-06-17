Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль

Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Это спокойное путешествие сбалансировано так, чтобы вы полюбовались природой, познакомились с местной культурой и не устали от долгих переездов.

Вас ждут заповедное озеро Кёль-Суу, каньоны Кок-Мойнок, перевал «33 попугая», старинные города Нарын и Бишкек.

Ночёвка в юртах, мастер-класс и местная кухня дополнят ваши впечатления от аутентичной жизни кыргызского народа.
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Двухместное в отелях категории 3* и в юртах.

Питание. Включены завтраки, три обеда и три ужина, остальное — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встречаем вас в международном аэропорту «Манас», знакомимся и едем заселяться в гостиницу. Сегодня день, свободный от активностей — вы отдохнёте от перелёта и проведёте время на своё усмотрение. Можно прогуляться по городу и заглянуть на рынки, чтобы попробовать вкусный местный хлеб и сладости.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Каньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилище

Утро начнётся с посещения национальной чайханы, где вы попробуете блюда кыргызской кухни. После этого отправимся к живописным каньонам Кок-Мойнок — похожий на лабиринт, необычный рельеф скал кажется «изрезанным» ветром и водой.

Погуляв, возьмём курс к Орто-Токойскому водохранилищу — сделанный из практических соображений, резервуар стал популярным местом для путешественников. Здесь действительно красиво — в безмятежной водной глади отражается оправа из серо-коричневых гор.

К вечеру доберёмся до озера Сон-Куль, где вы заселитесь в юрты, поужинаете и отдохнёте.

Каньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилищеКаньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилищеКаньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилищеКаньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилищеКаньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилищеКаньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилище
3 день

День отдыха на озере

Сон-Куль — живописное высокогорное озеро на высоте 3016 метров, второе по размерам в Кыргызстане. В зависимости от погоды, его поверхность кажется окрашенной в разные цвета — то фиолетовый, то синий, то вдруг жёлтый или оранжевый. Вокруг озера обитает много птиц, по берегам раскинулись девственные пастбища. Для путников, останавливающихся здесь, это возможность побыть наедине с собой среди умиротворяющих пейзажей.

По желанию можно прокатиться на лошадях вдоль берега за дополнительную плату. Либо поучаствовать в мастер-классе по приготовлению блюда боорcок — мучного изделия, которое готовят на праздники. Это хрустящее угощение — символ кыргызского гостеприимства, которое подаётся и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к супу или чаю.

День отдыха на озереДень отдыха на озереДень отдыха на озереДень отдыха на озереДень отдыха на озере
4 день

Дорога через перевалы

Позавтракав, отправимся в путь. Сегодня вам предстоит длительный переезд — будем забираться выше и выше в горы через живописные перевалы. Сначала преодолеем перевал Молдо-Ашуу — отсюда открывается чудесный вид на ущелья, пики ледников на горизонте и горные хребты, поросшие вековыми елями.

Дальше наш путь будет лежать по эффектному серпантину «33 попугая». По одной из версий, он так назван из-за количества виражей — попробуете посчитать? От окружающих пейзажей захватывает дух — дорога петляет среди утёсов, бурной речки и бархатных склонов гор.

К вечеру мы доберёмся до юрточного лагеря близ озера Кёль-Суу — здесь вас ждут ужин и ночлег.

Дорога через перевалыДорога через перевалыДорога через перевалыДорога через перевалы
5 день

Пикник у озера и переезд в Нарын

Позавтракав, идём на прогулку до изумрудного Кёль-Суу. Озеро находится на высоте 3514 метров и со всех сторон окружено скалами. Насладившись видами, устроим пикник на свежем воздухе — как приятно обедать среди таких пейзажей! По желанию, можно покататься на лодке за дополнительную плату.

Подкрепившись, выдвинемся в небольшой город Нарын, уютно расположившийся в котловине у подножия горного хребта, где заселимся в гостиницу и отдохнём.

Пикник у озера и переезд в НарынПикник у озера и переезд в НарынПикник у озера и переезд в НарынПикник у озера и переезд в НарынПикник у озера и переезд в НарынПикник у озера и переезд в НарынПикник у озера и переезд в Нарын
6 день

Прогулка по Нарыну и возвращение в столицу

В первой половине дня прогуляемся по городу и вы узнаете его историю. Согласно легенде, его название переводится как «суп из конины». Здесь расположено каменное сооружение, известное как караван-сарай Таш-Рабат — сооружённый в 15 веке на древнем торговом пути из Средней Азии в Китай, он являлся постоянным двором для купцов, послов, путешественников и других странствующих. Любопытно, что сегодня Нарын — один из самых маленьких городов мира, имеющих троллейбусное движение.

После — возвращение в Бишкек, заселение в отель и свободное время.

Прогулка по Нарыну и возвращение в столицуПрогулка по Нарыну и возвращение в столицуПрогулка по Нарыну и возвращение в столицуПрогулка по Нарыну и возвращение в столицу
7 день

Экскурсия по Бишкеку и отъезд

Позавтракав, отправимся на обзорную экскурсию по столице — вы узнаете о богатой истории и культуре Кыргызстана, а также насладитесь атмосферой города и увидите основные достопримечательности Бишкека.

После завершения экскурсии — трансфер в аэропорт «Манас». Пришло время прощаться!

Экскурсия по Бишкеку и отъездЭкскурсия по Бишкеку и отъездЭкскурсия по Бишкеку и отъездЭкскурсия по Бишкеку и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, три обеда и три ужина
  • Услуги гида
  • Водитель-проводник
  • Трансфер на автомобиле марки Toyota Sequoia
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины, кроме включённых в программу
  • Прогулки на лошадях - стоимость составит 1800 рублей за человека
  • Катание на лодке - стоимость составит 1500 рублей за человека
  • Кулинарный мастер-класс - стоимость составит 8000 руб. за группу
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
Завершение: Бишкек, аэропорт, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеВсе туры7-дневные турыПерезагрузкаАктивности

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