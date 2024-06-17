Утро начнётся с посещения национальной чайханы, где вы попробуете блюда кыргызской кухни. После этого отправимся к живописным каньонам Кок-Мойнок — похожий на лабиринт, необычный рельеф скал кажется «изрезанным» ветром и водой.

Погуляв, возьмём курс к Орто-Токойскому водохранилищу — сделанный из практических соображений, резервуар стал популярным местом для путешественников. Здесь действительно красиво — в безмятежной водной глади отражается оправа из серо-коричневых гор.

К вечеру доберёмся до озера Сон-Куль, где вы заселитесь в юрты, поужинаете и отдохнёте.