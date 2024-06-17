Вас ждут заповедное озеро Кёль-Суу, каньоны Кок-Мойнок, перевал «33 попугая», старинные города Нарын и Бишкек.
Ночёвка в юртах, мастер-класс и местная кухня дополнят ваши впечатления от аутентичной жизни кыргызского народа.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Двухместное в отелях категории 3* и в юртах.
Питание. Включены завтраки, три обеда и три ужина, остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча
Встречаем вас в международном аэропорту «Манас», знакомимся и едем заселяться в гостиницу. Сегодня день, свободный от активностей — вы отдохнёте от перелёта и проведёте время на своё усмотрение. Можно прогуляться по городу и заглянуть на рынки, чтобы попробовать вкусный местный хлеб и сладости.
Каньоны Кок-Мойнок и Орто-Токойское водохранилище
Утро начнётся с посещения национальной чайханы, где вы попробуете блюда кыргызской кухни. После этого отправимся к живописным каньонам Кок-Мойнок — похожий на лабиринт, необычный рельеф скал кажется «изрезанным» ветром и водой.
Погуляв, возьмём курс к Орто-Токойскому водохранилищу — сделанный из практических соображений, резервуар стал популярным местом для путешественников. Здесь действительно красиво — в безмятежной водной глади отражается оправа из серо-коричневых гор.
К вечеру доберёмся до озера Сон-Куль, где вы заселитесь в юрты, поужинаете и отдохнёте.
День отдыха на озере
Сон-Куль — живописное высокогорное озеро на высоте 3016 метров, второе по размерам в Кыргызстане. В зависимости от погоды, его поверхность кажется окрашенной в разные цвета — то фиолетовый, то синий, то вдруг жёлтый или оранжевый. Вокруг озера обитает много птиц, по берегам раскинулись девственные пастбища. Для путников, останавливающихся здесь, это возможность побыть наедине с собой среди умиротворяющих пейзажей.
По желанию можно прокатиться на лошадях вдоль берега за дополнительную плату. Либо поучаствовать в мастер-классе по приготовлению блюда боорcок — мучного изделия, которое готовят на праздники. Это хрустящее угощение — символ кыргызского гостеприимства, которое подаётся и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к супу или чаю.
Дорога через перевалы
Позавтракав, отправимся в путь. Сегодня вам предстоит длительный переезд — будем забираться выше и выше в горы через живописные перевалы. Сначала преодолеем перевал Молдо-Ашуу — отсюда открывается чудесный вид на ущелья, пики ледников на горизонте и горные хребты, поросшие вековыми елями.
Дальше наш путь будет лежать по эффектному серпантину «33 попугая». По одной из версий, он так назван из-за количества виражей — попробуете посчитать? От окружающих пейзажей захватывает дух — дорога петляет среди утёсов, бурной речки и бархатных склонов гор.
К вечеру мы доберёмся до юрточного лагеря близ озера Кёль-Суу — здесь вас ждут ужин и ночлег.
Пикник у озера и переезд в Нарын
Позавтракав, идём на прогулку до изумрудного Кёль-Суу. Озеро находится на высоте 3514 метров и со всех сторон окружено скалами. Насладившись видами, устроим пикник на свежем воздухе — как приятно обедать среди таких пейзажей! По желанию, можно покататься на лодке за дополнительную плату.
Подкрепившись, выдвинемся в небольшой город Нарын, уютно расположившийся в котловине у подножия горного хребта, где заселимся в гостиницу и отдохнём.
Прогулка по Нарыну и возвращение в столицу
В первой половине дня прогуляемся по городу и вы узнаете его историю. Согласно легенде, его название переводится как «суп из конины». Здесь расположено каменное сооружение, известное как караван-сарай Таш-Рабат — сооружённый в 15 веке на древнем торговом пути из Средней Азии в Китай, он являлся постоянным двором для купцов, послов, путешественников и других странствующих. Любопытно, что сегодня Нарын — один из самых маленьких городов мира, имеющих троллейбусное движение.
После — возвращение в Бишкек, заселение в отель и свободное время.
Экскурсия по Бишкеку и отъезд
Позавтракав, отправимся на обзорную экскурсию по столице — вы узнаете о богатой истории и культуре Кыргызстана, а также насладитесь атмосферой города и увидите основные достопримечательности Бишкека.
После завершения экскурсии — трансфер в аэропорт «Манас». Пришло время прощаться!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, три обеда и три ужина
- Услуги гида
- Водитель-проводник
- Трансфер на автомобиле марки Toyota Sequoia
- Транспорт
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины, кроме включённых в программу
- Прогулки на лошадях - стоимость составит 1800 рублей за человека
- Катание на лодке - стоимость составит 1500 рублей за человека
- Кулинарный мастер-класс - стоимость составит 8000 руб. за группу
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек