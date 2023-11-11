Круизы однодневные – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Покорить Лиссабон под парусом
На яхте
4 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
Завтра в 15:30
17 авг в 15:30
380 за всё до 4 чел.
Лиссабон: с друзьями под парусом
На яхте
3 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
400 за всё до 6 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
На яхте
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
17 авг в 10:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    11 ноября 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
  • Л
    Лана
    13 октября 2023
    Покорить Лиссабон под парусом
    Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды,
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    воспользовавшись предложением Романа. Двухчасовая прогулка под парусом по реке Тежу - это ровно тот опыт, который обязательно нужно получить. Нам было невероятно комфортно с Педро и его сыном - это опытные яхтсмены, Помимо уверенного управления лодкой под парусом в свежий ветер, хозяева проявили чудеса гостеприимства. Угощение и вино были отменными. Мы в восхищении! Это была прекрасная прогулка под парусом в компании очень дружелюбных и милых людей. Отдельное спасибо Роману за блестящую организацию и доброе отношение. Из-за сильного тумана в назначенный день нам пришлось перенести нашу прогулку. Роман пошел нам навстречу и организовал перенос мероприятия на другой день. И вот, с уверенностью могу сказать, что мы обязательно воспользуемся предложением Романа посмотреть на закат с воды в следующий наш приезд в Лиссабон.

  • И
    Иван
    13 августа 2023
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
  • В
    Варвара
    24 июля 2023
    Покорить Лиссабон под парусом
    Отличная прогулка, виды восхитительные!
  • О
    Ольга
    26 сентября 2022
    Лиссабон: с друзьями под парусом
    Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
    Это было просто прекрасно!Это было просто прекрасно!
  • М
    Мария
    18 сентября 2019
    Покорить Лиссабон под парусом
    Спасибо за прекрасное время команде парусника и Анне! Красивые виды Лиссабона с реки покорили нас!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Круизы однодневные»

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  6. Музей Карет
  7. Старый город
  8. Мост 25 апреля
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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