2 часа
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
Завтра в 15:30
17 авг в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€400 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 10:00
17 авг в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия11 ноября 2023Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
- ЛЛана13 октября 2023Лиссабон - необыкновенной красоты город. Исследовать его изнутри - одно удовольствие. Но есть удовольствие еще круче: увидеть город с воды,
- ИИван13 августа 2023Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
- ВВарвара24 июля 2023Отличная прогулка, виды восхитительные!
- ООльга26 сентября 2022Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
- ММария18 сентября 2019Спасибо за прекрасное время команде парусника и Анне! Красивые виды Лиссабона с реки покорили нас!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Круизы однодневные»
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