2 часа
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
Завтра в 15:30
9 сен в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€400 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана22 августа 2024Мы в полном восторге от мастер класса! Столько удовольствия и море воспоминаний. Мы и управлять лодкой научились и Лиссабон посмотрели с реки. А уж истории просто восторг.
- ЛЛидия11 ноября 2023Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁
- ИИван13 августа 2023Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!
- ООльга26 сентября 2022Это было просто прекрасно! Спасибо большое за незабываемые ярчайшие впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Водные для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2024
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