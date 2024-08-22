Водные для детей – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Лиссабоне на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Покорить Лиссабон под парусом
На яхте
4 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом: водная прогулка
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
Завтра в 15:30
9 сен в 15:30
380 за всё до 4 чел.
Лиссабон: с друзьями под парусом
На яхте
3 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
400 за всё до 6 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
На яхте
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга с профессиональным инструктором морской школы
Начало: В Porto de Lisboa
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Покорить Лиссабон под парусом
  2. Лиссабон: с друзьями под парусом
  3. Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Музей Карет
  7. Старый город
  8. Район Алфама
  9. Дворец Келуш
  10. Дворец Ажуда
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в сентябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 400. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Водные для детей», 8 ⭐ отзывов, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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