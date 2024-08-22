Д Диана Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой Мы в полном восторге от мастер класса! Столько удовольствия и море воспоминаний. Мы и управлять лодкой научились и Лиссабон посмотрели с реки. А уж истории просто восторг.

Л Лидия Лиссабон: с друзьями под парусом Приятная прогулка под парусом. Вино, фрукты, виды и компания 😁

И Иван Лиссабон: с друзьями под парусом Если хотите почувствовать настоящим мореплавателем и прикоснуться к красивой жизни, то вам на эту экскурсию!;) Рекомендую!