Индивидуальные экскурсии в Порту

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  3. Порту — «северная столица» Португалии

Отыскать колорит в каждом метре города, обойти его главные символы и отведать креплёного вина

Алёна
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Алёна – ваш гид
Воспоминание о прогулке по красочному Порту встанет особняком от всего остального: здесь самый старый книжный в Европе, десятки домов c замысловатой азулежу, грандиозный мост, который построил соратник Эйфеля, и другие особенности, присущие только Порту! Я покажу вам его важные достопримечательности и секретные уголки, стану вашим другом с 1000 и 1 историей о городе контрастов и отведу в винный погреб, где вы попробуете «правильный» портвейн.
50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos Clérigos)
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Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии

Что вас ожидает

Азулежу и доминанты города
В северной столице Португалии прекрасно сохранились средневековые здания, украшенные традиционными изразцами, — многие из них мы обойдём и полюбуемся гипнотическими рисунками азулежу. Вы узнаете, чему изначально служит плитка, а также о других, не менее интересных фактах о ней. По пути я познакомлю вас с историей города и его доминантами: мы осмотрим величественную церковь и башню Клеригуш, поднимемся по винтовой лестнице на самый верх, чтобы полюбоваться панорамой города, а после отправимся в парк платановых деревьев — Кордоария. Оттуда доберёмся до главного места всех студентов северной Португалии, площади Львов. Вам предстоит открыть ещё несколько запоминающихся символов города, но о них подробнее на прогулке :)

Волшебство в Порту
За атмосферой мы направимся в самый старый книжный Европы, у которого есть ещё одна прелюбопытная тайна. Магазин «Лелло», будто сошедший со страниц книги о Гарри Поттере, действительно вдохновил Джоан Роулинг на написание легендарной истории о смелом волшебнике! Вы полюбуетесь грандиозным убранством книжного, и, может быть, что-нибудь купите себе на память. А после мы заглянем на вокзал Сау Бенте: его стены — картины из истории Португалии, выложенные бело-голубой азулежу. Я увлеку вас фактами о его строительстве, а также рассмешу рассказом о том, откуда у португальцев пошла привычка «опаздывать». Кроме того, вы увидите Кафедральный собор Порту, который перенесет вас в эпоху средневековой Европы, и узнаете о позорном столбе, о сокровищнице в центре города и о других тайнах святыни.

Тусовочная Рибейра и винные погреба
Визитная карточка Порту, великолепный проект ученика Густафа Эйфеля — всё это о Мосте Луиша I. Вы рассмотрите постройку с лучшего ракурса и узнаете о ней самое интересное. После чего отправимся дегустировать напиток № 1 в Португалии — портвейн. Вы посетите один из множества винных погребов, узнаете историю создания и производства напитка одной из португальских семей, которая начала свое дело в XIX веке и продолжает по сей день, и, наконец, попробуете разные виды креплёного вина. В конце прогулки мы пройдемся по самому красивому району города — Рибейра: разноцветные домики, уличные музыканты, речные кораблики и потрясающий вид — все это про набережную реки Доуру. Надеюсь, после такой насыщенной и душевной прогулки, у вас останутся самые лучшие воспоминания о дорогом друге Порту!

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в книжный и церкви (по желанию), дегустация портвейна в погребе.

Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии
Порту — «северная столица» Португалии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos Clérigos).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Bem vindo ao Porto! Меня зовут Алёна. Я переехала в Португалию 6 лет назад. На данный момент учусь в университете. Быть гидом для меня — это возможность рассказать и показать путешественникам один из самых замечательных городов Португалии, Порту. Город покоряет каждого с первого взгляда своими пейзажами, архитектурой, узкими улочками, необычными набережными, которых здесь множество и конечно же бескрайним Атлантическим океаном. Мои экскурсии — дружеские прогулки, вы почувствуете себя на них португальцами!
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Индивидуальные экскурсии в Порту

Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!Добро пожаловать в Порту!
45 за экскурсию
3 часа
85 отзывов
Главные достопримечательности, нетривиальные факты и повседневная жизнь города на обзорной экскурсии
Порту — загадочное и немного закрытое место, очарование которого раскрывается постепенно. Вы неспешно погуляете по его узким улочкам и живописным аллеям, подниметесь на смотровые площадки и узнаете, в чем отличие Порту от других городов страны.
Порту — любовь с первого взглядаПорту — любовь с первого взглядаПорту — любовь с первого взгляда
60 за экскурсию
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77 отзывов
Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном
Приглашаю познакомиться с замечательным Порту, который входит в десятку самых романтичных городов Европы. Вы почувствуете колорит первой столицы Португалии, подарившей имя не только портвейну, но и всей стране. Увидите ее главные достопримечательности и насладитесь разнообразной архитектурой, в которой сочетается средневековое и современное. Я помогу вам раскрыть очарование таинственного города и прочувствовать его старинный и величественный дух.
Первое свидание с ПортуПервое свидание с ПортуПервое свидание с Порту
37 за экскурсию
5 часов
151 отзыв
Колорит живописных кварталов на насыщенной обзорной экскурсии
Я помогу вам открыть сундук «старого морского волка», имя которому — Порту, и обнаружить в нем бесчисленные сокровища: великолепную архитектуру, насыщенную историю, морские победы, любовные трагедии, терпкий портвейн, аромат сардин, много солнца и чаек. Вы посетите самые интересные районы исторического центра, пройдете дорогами римлян, мавров и вестготов и увидите средневековую Европу, которая, сохраняя свой колорит, устремлена в будущее.
Порту: исследовать город и вкусно поестьПорту: исследовать город и вкусно поестьПорту: исследовать город и вкусно поесть
100 за экскурсию
4 часа
Шаг за шагом осмотреть северную столицу Португалии и попробовать местные деликатесы
Я собираюсь влюбить вас не только в архитектуру Порту, но и в его кухню. Вы будете гулять по старинным улицам, рассматривая площади, церкви, дома доверху облицованные колоритной плиткой. А по пути заглядывать в местные кафе, где мы полакомимся хамоном, оливками, сардинами и другими вкусами города под зелёное вино!
Приветливый ПортуПриветливый ПортуПриветливый Порту
50 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
Посетить самые интересные места старинного города и попробовать легендарный портвейн
Я покажу все знаковые площади, церкви и памятники исторического центра. Проведу вас по колоритным жилым кварталам, расскажу истории, услышанные из уст местных, и помогу понять португальскую душу.
Порту — город моего сердца!Порту — город моего сердца!Порту — город моего сердца!
скидка10%
€60
54 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Старинный книжный, живописный вокзал Сан-Бенту, мост Луиша I — и много-много ярких историй о городе
Добро пожаловать в музей под открытым небом — Порту! Это поистине город с душой, где собрана коллекция изумительных построек, где каждый дом облицован яркой азулежу, а жители искренне улыбаются прохожим. Я приоткрою для вас красоту Порту на улицах, площадях и со смотровых площадок. А также дам попробовать его на вкус — в семейных винных погребах.

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