Индивидуальные экскурсии в Порту

Что вас ожидает

Азулежу и доминанты города

В северной столице Португалии прекрасно сохранились средневековые здания, украшенные традиционными изразцами, — многие из них мы обойдём и полюбуемся гипнотическими рисунками азулежу. Вы узнаете, чему изначально служит плитка, а также о других, не менее интересных фактах о ней. По пути я познакомлю вас с историей города и его доминантами: мы осмотрим величественную церковь и башню Клеригуш, поднимемся по винтовой лестнице на самый верх, чтобы полюбоваться панорамой города, а после отправимся в парк платановых деревьев — Кордоария. Оттуда доберёмся до главного места всех студентов северной Португалии, площади Львов. Вам предстоит открыть ещё несколько запоминающихся символов города, но о них подробнее на прогулке :)

Волшебство в Порту

За атмосферой мы направимся в самый старый книжный Европы, у которого есть ещё одна прелюбопытная тайна. Магазин «Лелло», будто сошедший со страниц книги о Гарри Поттере, действительно вдохновил Джоан Роулинг на написание легендарной истории о смелом волшебнике! Вы полюбуетесь грандиозным убранством книжного, и, может быть, что-нибудь купите себе на память. А после мы заглянем на вокзал Сау Бенте: его стены — картины из истории Португалии, выложенные бело-голубой азулежу. Я увлеку вас фактами о его строительстве, а также рассмешу рассказом о том, откуда у португальцев пошла привычка «опаздывать». Кроме того, вы увидите Кафедральный собор Порту, который перенесет вас в эпоху средневековой Европы, и узнаете о позорном столбе, о сокровищнице в центре города и о других тайнах святыни.

Тусовочная Рибейра и винные погреба

Визитная карточка Порту, великолепный проект ученика Густафа Эйфеля — всё это о Мосте Луиша I. Вы рассмотрите постройку с лучшего ракурса и узнаете о ней самое интересное. После чего отправимся дегустировать напиток № 1 в Португалии — портвейн. Вы посетите один из множества винных погребов, узнаете историю создания и производства напитка одной из португальских семей, которая начала свое дело в XIX веке и продолжает по сей день, и, наконец, попробуете разные виды креплёного вина. В конце прогулки мы пройдемся по самому красивому району города — Рибейра: разноцветные домики, уличные музыканты, речные кораблики и потрясающий вид — все это про набережную реки Доуру. Надеюсь, после такой насыщенной и душевной прогулки, у вас останутся самые лучшие воспоминания о дорогом друге Порту!