10 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи

Долина привидений, могучие буки, высокогорное озеро и покорение скалы Аленга

5
10 отзывов
Наташа
Наташа – представитель из Алушты
Чтобы прочувствовать настоящий характер Крымского полуострова, нужно непременно отправиться в горы ⛰️.

В этом «кругосветном путешествии» за один день мы охватим красивейшие 🤩 локации Южной Демерджи — окруженную легендами Долину привидений, Солнечную поляну, рощи с исполинскими буками и гармоничные пейзажи горного озера.

Вы не только прикоснетесь к первозданной природе Крыма, но и зарядитесь силой величественных гор ⛰️, покорив вершину скалы Аленга.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи

Что вас ожидает

От Долины привидений до Солнечной поляны
Вам встретятся главные символы Южной Демерджи, первым из которых станет Долина привидений — скопление причудливых каменных изваяний, застывших на склоне горы ⛰️. Особенная атмосфера и фантастический ландшафт этого места стали источниками легенд, которые вы услышите, проходя по тропам долины. На середине подъема к вершине мы остановимся у другого места силы — Солнечной поляны, окруженной каменными глыбами, откуда вам откроются невероятно красивые 🤩 ракурсы Демерджи.

Завораживающие панорамы вершины Аленга
Еще немного усилий — и вы уже на высшей точке маршрута, скале Аленга! Пожалуй, самый вдохновляющий горный пейзаж ждет вас именно здесь. Сделав паузу, мы рассмотрим каменные фигуры, похожие на грибы или сказочные домики гномов, а также скалу с профилем Екатерины Великой, которая отлично просматривается с дороги на Алушту.

Прочувствовать контрасты Южной Демерджи
Отдохнув на вершине Аленга и вознаградив себя потрясающими видами, открывающимися с этой точки, мы пройдем по плато Демерджи-Яйла. Летом это место идеально для прогулок, а о том, что здесь творится зимой, лучше любых слов расскажут стволы сосен, изогнутые ледяными ветрами. За пару часов горный пейзаж вокруг вас сменится несколько раз — от хвойного леса до зеленых равнин. После мы отдохнем и перекусим на оборудованной стоянке у высокогорного озера Джурла, выпьем воды из родника и отправимся в обратный путь, который познакомит вас со стражами Демерджи — огромными 500-летними буками, стволы которых можно обхватить, только взявшись за руки.

Кому подойдет прогулка 👣

Активным путешественникам, которые любят природу. В начале маршрута — сложный подъем в гору, когда вы полны сил, а после — спуск по дороге с плавным сбросом высоты.

Организационные детали

  • Встречаемся на поворот на село Лучистое: остановка троллейбуса из Алушты в Симферополь. Маршрут достаточно протяженный, поэтому встречаемся рано, а дальше уже решаем, ехать ли к началу маршрута на такси 🚕 или воспользоваться общественным транспортом. Наша задача — добраться до поселка Лучистое, откуда начинается (и где закончится) поход.
  • С собой нужно иметь еду на день (фрукты 🍉, бутерброды и т. д. ) и полтора литра воды на человека
  • Обратите внимание, что вечером в горах ⛰️ прохладно, поэтому обязательно захватите теплую кофту
Начало и место завершения
🚩 у поворота на Лучистое
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи
Трекинг из Алушты к вершине Южной Демерджи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наташа
Наташа
Команда гидов, объединенных одной идеей: делать туры интересными, необычными, запоминающимися. В нашем небольшом коллективе все ведущие — это пейзажные фотографы. Мы знаем места, в которые вас приглашаем, со всех сторон, и понимаем, в какое время и по какому маршруту идти, чтобы получить максимум того, что может предложить нам уникальный по красоте горный Крым. В турах мы внимательно следим за состоянием участников и всегда идем в том темпе, который комфортен именно вам. Не кривя душой, скажем, что на наших маршрутах всегда устанавливается теплая и приятная, по-настоящему дружественная атмосфера. А фантастические пейзажи — награда всем участникам приключения.
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

26 сен 2020
Я бывалый турист, люблю трекинг в горах, при первой возможности забираюсь на вершины. Гуляла на Камчатке, в Архызе и Приэльбрусье. Вот теперь пришел черед Крыма. Наш путь проходил от села Лучистое мимо Долины приведений через Солнечную поляну на вершину горы Южный Демерджи. Организовано было все отлично. Прекрасный диетический перекус, вкусный чай с медом, батончики и конфеты - все, чтоб на маршруте голод не отвлекал от красот природы. На вершину мы пришли на закате и обратный путь проделывали по более пологому склону горы, освещая себе путь налобными фонариками. И без того сказочно красивый буковый лес в темноте стал совершенно фантастическим. А звездное небо в горах непередаваемо прекрасно. Большое спасибо Наташе и ее мужу за прекрасный отдых и возможность приобщиться к природе южного Крыма.
18 сен 2020
На маршруте с нами было два проводника: Эмма и Александр, очень приятные, внимательные и ненавязчивые, ведь в горах иногда хочется побыть наедине со своими мыслями. Эмма отлично фотографирует, легко и непринужденно сделала много отличных кадров с маршрута. Очень понравился закат в конце путешествия и спуск с фонариками. Однозначно рекомендую!
27 авг 2020
Всем большой крымский привет! В этом году срочно пришлось менять итальянские планы на посещение нашего старого доброго Крыма, о чем очень не пожалели, хотя ехали с большой опаской. Очень рада что выбрала данную экскурсию. Сопровождающей была Эмма, что еще было большой удачей! Мало того что человек великолепно знает маршрут, но Эмма еще и очень тонко чувствует людей, их настроение и возможности. Хотя было непросто добраться до вершины, но я это сделала благодаря конечно Эмме. Ну и конечно отдельная благодарность за фото сделанные Эммой и уж отдельных слов похвалы заслуживает ролик присланный ею о маршруте с фото! Спасибо вам большое, дорогие крымчане, за то что любите свой край и щедро делитесь этой любовью с нами.
7 авг 2020
Ходили на трекинг с Эммой, было очень здорово) маршрут в гору в жару был сложноват, но зато какие ощущения на вершине🧡 Спасибо за незабываемый день!
1 авг 2020
Экскурсию проводила Эмма, она неожиданно вышла на замену Наташе. Эмма замечательный гид и приятный человек, а также фотограф, что не могло не повлиять на количество классных фотографий в нашем альбоме). Виды с горы открываются завораживающие, всем советую подняться, тем более, что подъем не очень сложный, я думаю, осилит каждый.
10 июл 2020
Наталья замечательный гид. Ходили с дочкой 6 лет первый раз в горы. По рекомендации Натальи стартовали во второй половине дня, что позволило избежать сильной жары. Экскурсией очень довольны. Всем рекомендую Наталью как опытного и ответственного гида.
Саглара
18 июн 2020
Прошли маршрут с Натальей и Алексеем и получили несказанное удовольствие от увиденного: ребята открыли нам потрясающую красоту - прекрасный лес, цветущие луга, ароматы горных трав! А ароматный чай с вкусными бутербродами на привале придадут сил для следующих этапов. Сочетание видов моря, гор, неба сделает Ваше путешествие незабываемым. Для кого все это важно и интересно - обязательно берите этот маршрут с Натальей - не пожалеете, словами не передать, останется много-много фото. По сложности маршрут преодолевается нормально, много приятных сюрпризов для Вас приготовлено, Вы прочувствуете удовлетворение, вернувшись к вечеру домой.
Elena
26 мар 2020
Огромное спасибо потрясающему гиду Наталье за поход в горы, за любовь к природе, за душевные разговоры, за вкуснейший чай и бутерброды, за позитив и мудрость!!! Две молодые бодрые дамочки влюбились в Демерджи, благодаря Наталье захотелось ходить и ходить с ней в горы по другим маршрутам. Наталья - профессионал своего дела, с ней очень комфортно вместе покорять вершины красивейших гор. Были приятно удивлены и обрадованы, что Наталья ещё и делала фотографии нас на протяжении всего похода. Крымские горы - это чудо! Спасибо большое Наталье!!! Поход на 5++++
Надежда
4 окт 2019
Всем доброго времени суток. Пишу отзыв от имени троих участников прекрасного путешествия по Южной Демерджи с Наташей. Мы в Крыму впервые и с интересом были настроены на любую экскурсию в горы. А теперь, познакомившись с таким замечательным и активным человеком, - просто уверены, что Крымские горы - самые лучшие! И захочется, непременно, продолжить эту историю знакомства с другими высотами райского южного берега. Друзья, теперь хочу сказать всем любителям приятного и классного! путешествия по горам, если выберете Наташу своим гидом, - результат будет отличный, проведёте насыщенно и интересно время, пройдёте по грамотно построенному маршруту! И, кстати, не нужно бояться переменчивости погоды, - она придаёт ещё больше шарма. Пока мы шли, погода менялась постоянно, то прояснялась, то вершины заслоняла сильная облачность, но как это было здорово! Спасибо Наташе за позитивность, за ответственность, за отношение к людям, просто умница и понятно, что занимается любимым делом, просто, как "рыба в воде". Желаем здоровья и успешных интересных путешествий!
10 авг 2019
Трекинг потрясающий! Впечатлений масса! Фотография может передать картинку, но она не может передать воздух, ветер, запахи, звуки.. Виды, которые открываются на Солнечной поляне и на вершине Демерджи восхитительные! Вознаграждают за проделанный не лёгкий путь в гору. Гид Наташа - очень внимательная, чуткая, подстраивается под "подопечных", отличный рассказчик. Спасибо, Вам, Наташа, всё очень понравилось. Круто!

Наташа проводит ещё 5 экскурсий

Закат на вершине Южной Демерджи
5 200
5 часов
Закат на вершине Южной Демерджи
6 отзывов
Пройти через Долину Привидений и Лунную поляну и проводить солнце за горизонт на смотровой площадке
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
16 890
12 часов
От моря к звездам! Авто-экскурсия с горным треккингом
1 отзыв
Пройти по мысам Коктебеля, полюбоваться закатом и открыть легенды древней Киммерии
Закат на горе Пахкал-Кая
6 500
5 часов
Закат на горе Пахкал-Кая
Несложный трекинг по живописному маршруту к вдохновляющим панорамам Крымских гор!
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
10 400
12 часов
Экскурсия+трекинг: Сырные скалы, водопад Джур-Джур и храм-маяк
Вдохновиться удивительной природой Крыма, проводить закат и увезти с собой сотни фото-воспоминаний
Легенды Восточного Крыма
10 400
13 часов
Легенды Восточного Крыма
Поразиться красоте и разнообразию полуострова в самом насыщенном маршруте от Алушты до Судака

Еще несколько необычных экскурсий в Алуште

Затерянный мир у водопада Джурла
От 6 000
5.5 часов
Затерянный мир у водопада Джурла
46 отзывов
Автопешеходное путешествие по горному массиву Демерджи, Долине привидений и крепости Фуна
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
От 6 000
6.5 часов
Природа и места силы горы Чатыр-Даг
37 отзывов
Путешествие на внедорожнике к лавандовым полям, секвойям и горным вершинам
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
4 000
2.5 часа
Долина Привидений, или по следам «Кавказской пленницы»
31 отзыв
Посетить места съемок знаменитых фильмов и полюбоваться горными пейзажами на джип-туре
Крым: самое-самое на южном берегу
1 500
11 часов
Крым: самое-самое на южном берегу
16 отзывов
Ай-Петри, Воронцовский парк, Ялта и морская прогулка к Ласточкину гнезду
Алушты древний лик
2 000
2.5 часа
Алушты древний лик
16 отзывов
История курортного города от византийской крепости до наших дней
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
От 7 000
5.5 часов
Демерджи. Загадки «Долины Привидений»
11 отзывов
Оказаться среди реликтовых лесов, увидеть панораму Алуштинской долины и узнать тайны заповедника