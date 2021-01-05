4 отзыва оставили туристы

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Трекинг в горы Чатыр-Даг

Прикоснуться к дикой природе Крыма, подняться на вершину Эклизи-бурун и открыть секреты «Горы-шатра»

4.8
4 отзыва
Анна
Анна – представитель из Алушты
Чатыр-Даг — один из природных хитов Крымского полуострова.

Я расскажу, как называли горный массив разные народы, и познакомлю с древними легендами, окутывающими здешние места.

Вы поднимитесь на Эклизи-бурун, прогуляетесь 👣 по буковому лесу 🌲 и спуститесь в Тисовое ущелье.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг

Что вас ожидает

Буковый лес 🌳
Мы отправляемся в удивительный по красоте трекинг. Живописный Ангарский перевал выведет нас на верхнее плато массива Чатыр-Даг, к Буковой поляне, а после мы продолжим подъем через древний, почти колхидский, буковый лес 🌳, где вам будут встречаться деревянные великаны толщиной в три обхвата.

Вершина Эклизи-Бурун
Самая известная возвышенность в Крыму — горная вершина Эклизи Бурун. Я объясню, почему ее прозвали «Церковный мыс», вспомню интересные мифы и легенды этой удивительной горы ⛰️, а также покажу с высоты главные достопримечательности 🏛️ Крыма: в ясную погоду со смотровой площадки горы ⛰️ видно Симферополь, Алушту, Судак, Изобильненское водохранилище, горы ⛰️ Демерджи, Бабуган-яйла и Меганом. А с верхнего яруса открывается потрясающий вид на нижнее плато.

Тисовое ущелье
После посещения Элизи-Бурун и Ангар-Бурун наш путь идет на спуск через очень красивое 🤩 Тисовое ущелье. Мы пойдем во восточным отрогам Чатыр-Дага и пересечем ручей, который дает начало Ангаре. Минуя родники и балки, сосновый лес 🌳 и буковую рощу, выйдем на кромку скалистых обрывов. Взору предстанет Ангарская долина, Демерджи и Пахкал Кая, Замана и Сахарка, перетекающая в Ангар Бурун. После фото-паузы на смотровой площадке мы свернем в заповедное ущелье, где произрастают ягодные тисы — редкие растения, возрастом от 2х до 4х тысяч лет. В завершение спустимся на Ангарский перевал, откуда и разъедемся по домам.

Организационные детали

Маршрут начнется от Ангарского перевала, куда легко добраться как из Алушты, так и из Симферополя.

Начало и место завершения
🚩 у Ангарского перевала
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг
Трекинг в горы Чатыр-Даг

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, по образованию я архитектор и ландшафтный дизайнер. Живу в Крыму всю жизнь и очень люблю горы. Мы с дружной командой гидов проводим однодневные и многодневные походы по самым живописным местам нашего края: водопадам, рекам, каньонам, долинам и пещерным городам. Мы «болеем» своим делом и сделаем все, чтобы вам понравилось наше совместное приключение!
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4 отзыва оставили туристы

5 янв 2021
Не ожидали, что настолько все серьёзно, что это настоящее восхождение. Но пришлось преодолеть себя, и пройти весь путь. Это было незабываемо! Очень красивые виды, прекрасная погода, все это создало незабываемые впечатления. Спасибо гиду, терпевшему наши страдания.
3 янв 2021
Анна -- классная. Влюбленная в горы, Крым, путешествия. Увидели невероятную красоту, встретили кайфовых горных козочек, продышались супервоздухом. Анна дала подробные инструкции по тому, как готовится, была очень внимательная к каждому члену группы, рассказывала клевые байки про Крым и спортивный туризм. Короче я в полном кайфе и хочу еще!
19 окт 2020
Доброго времени! Поскольку я турист неподготовленный для таких длительных пешеходных экскурсий, то на отдельных участках мне было сложно ( подъем на плато, спуск в конце был тоже сложноват, т. к. были крутые скользкие участки. Меня очень выручили палки. Но все эти мучения окупаются теми пейзажами, которые открываются взгляду, стоя на вершине горы. Это, на самом деле, места силы ))) Наполняешься энергией гор ))) Мозг очищается от всего ненужного!!! Пойду ли я еще - это вопрос, на который у меня пока нет ответа. Устала безумно, но что-то мне подсказывает, что в след. приезд я опять захочу с Аней в горы ))) Рекомендую !!!
17 окт 2020
Было здорово! Я не походник, скажу сразу. Экипировки какой-то у меня не было. Просто штаны, которые тянутся, кросы, майка. Из-за отсутствия треккинговой обуви некоторые участки были не так удобно проходить, но вполне возможно) Виды были невероятные! Столько удачных фото получилось сделать! Вымоталась, конечно, сильно за поход, но опять же, потому что не было таких нагрузок у меня давно. Чувствуется каждая мышца, но это очень здорово! Обязательно схожу как-нибудь ещё раз, но уже на следующую гору. Как только куплю правильную обувь по рекомендации Анны) к слову, начала немножко понимать географию Крыма: что такое яйлы, как называются горы, как сформировались здесь и как формировались на Кавказе. В общем, довольно интересно. Плюс, я конечно же не послушала совет, что надо брать 1, 5 л воды с собой. Взяла меньше, о чем на обратном пути пожалела. Но Анна спасла - у нас был чай) Все равно советую брать больше воды! Если бы не Анна, не знаю, как дошла бы. В целом, много общались, говорили друг о друге, делились впечатлениями, после чего я переслушала всего Высоцкого😄, хотя Анна посоветовала только одну его песню, я уже не могла остановиться) Было здорово, атмосферно, шикарные виды, хорошая прокачка мышц и дыхалки.

Анна проводит ещё 2 экскурсии

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