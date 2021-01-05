4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Буковый лес 🌳

Мы отправляемся в удивительный по красоте трекинг. Живописный Ангарский перевал выведет нас на верхнее плато массива Чатыр-Даг, к Буковой поляне, а после мы продолжим подъем через древний, почти колхидский, буковый лес 🌳, где вам будут встречаться деревянные великаны толщиной в три обхвата.

Вершина Эклизи-Бурун

Самая известная возвышенность в Крыму — горная вершина Эклизи Бурун. Я объясню, почему ее прозвали «Церковный мыс», вспомню интересные мифы и легенды этой удивительной горы ⛰️, а также покажу с высоты главные достопримечательности 🏛️ Крыма: в ясную погоду со смотровой площадки горы ⛰️ видно Симферополь, Алушту, Судак, Изобильненское водохранилище, горы ⛰️ Демерджи, Бабуган-яйла и Меганом. А с верхнего яруса открывается потрясающий вид на нижнее плато.

Тисовое ущелье

После посещения Элизи-Бурун и Ангар-Бурун наш путь идет на спуск через очень красивое 🤩 Тисовое ущелье. Мы пойдем во восточным отрогам Чатыр-Дага и пересечем ручей, который дает начало Ангаре. Минуя родники и балки, сосновый лес 🌳 и буковую рощу, выйдем на кромку скалистых обрывов. Взору предстанет Ангарская долина, Демерджи и Пахкал Кая, Замана и Сахарка, перетекающая в Ангар Бурун. После фото-паузы на смотровой площадке мы свернем в заповедное ущелье, где произрастают ягодные тисы — редкие растения, возрастом от 2х до 4х тысяч лет. В завершение спустимся на Ангарский перевал, откуда и разъедемся по домам.

Организационные детали

Маршрут начнется от Ангарского перевала, куда легко добраться как из Алушты, так и из Симферополя.