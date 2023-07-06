Музыкальные теплоходы – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные теплоходы» в Анапе, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
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Аренда спортивно-круизной парусной яхты
🛥 На яхте
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
7 отзывов
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Начало: Анапа, морской порт
«В вашем распоряжении яхта на 8 человек с небольшой каютой, тентом от солнца, холодильником и музыкой»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.

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