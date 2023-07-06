1 чел.
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Круиз
1 час
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Начало: Анапа, морской порт
«В вашем распоряжении яхта на 8 человек с небольшой каютой, тентом от солнца, холодильником и музыкой»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июля 2023Приятный в общении капитан, чистенько. Прогулка прошла отлично
- LLakki_la24 июня 2023Супер путешествие получилось! Спасибо классному капитану Даниилу!
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