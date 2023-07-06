Найдено 3 экскурсии в категории « Музыкальные теплоходы » в Анапе, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🛥 На яхте 🎶 Музыкальные теплоходы 🎶 Музыкальные теплоходы 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 1 час 7 отзывов Аренда спортивно-круизной парусной яхты Начало: Анапа, морской порт «В вашем распоряжении яхта на 8 человек с небольшой каютой, тентом от солнца, холодильником и музыкой» Расписание: По договоренности 6 000 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Анапы Последние отзывы на экскурсии Л Лариса Аренда спортивно-круизной парусной яхты Приятный в общении капитан, чистенько. Прогулка прошла отлично

L Lakki_la Аренда спортивно-круизной парусной яхты Супер путешествие получилось! Спасибо классному капитану Даниилу!

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