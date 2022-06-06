Встреча в аэропорту (до 8:00), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон, отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута: пешком примерно 3 км, автотранспортом примерно 100 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч
Свободный день на Ольхоне.
Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.
Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.
Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.
Вариантов найдется множество, основная сложность - в выборе лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|хостел
|34 500
|37 400
|эконом
|40 300
|43 200
|стандарт
|43 200
|46 000
Размещение хостел: Ольхон – Турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).
Размещение эконом: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-хместный номер (удобства на этаже). Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. в обычные даты, 12 000 руб. в праздничные.
Размещение стандарт: Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника – 2-хместный номер (удобства в номере). Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб. в обычные даты, 14 000 руб. в праздничные даты.
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека.
Трехместный номер всегда очень тесный.
Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте.
Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление на Ольхон ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.
Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.