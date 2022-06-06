Классика Ольхона

Тур к самому сердцу Байкала - острову Ольхон! Необычная природа, легенды острова, «места силы» - ждут вас

4.7
3 отзыва
Тур к самому сердцу Байкала – острову Ольхон! Необычная природа, легенды острова,"места силы" – ждут вас в этом путешествии!
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Классика Ольхона
Ближайшие даты:
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даты

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы, переезд на остров Ольхон

Встреча в аэропорту (до 8:00), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон, отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин

Автотранспортом: примерно 300 км

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч

Встреча группы, переезд на остров ОльхонВстреча группы, переезд на остров ОльхонВстреча группы, переезд на остров Ольхон
2 день
Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

Общая протяжённость маршрута: пешком примерно 3 км, автотранспортом примерно 100 км

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу ХобойЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой
3 день
Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность - в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день
Экскурсия в южную часть острова до мыса Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин 

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км

Автотранспортом: примерно 120 км    

Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Экскурсия в южную часть острова до мыса Кобылья головаЭкскурсия в южную часть острова до мыса Кобылья головаЭкскурсия в южную часть острова до мыса Кобылья голова
5 день
Возвращение в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 300 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазах.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостел34 50037 400
эконом40 30043 200
стандарт43 20046 000

Размещение хостел: Ольхон – Турбаза Набаймар – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).

Размещение эконом: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-хместный номер (удобства на этаже). Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб. в обычные даты, 12 000 руб. в праздничные.

Размещение стандарт: Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника – 2-хместный номер (удобства в номере). Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб. в обычные даты, 14 000 руб. в праздничные даты.

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа

Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание: День 1: ужин День 2, 4: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, ужин День 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Ольхон День 2: По Ольхону День 4: По Ольхону День 5: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 4: Поездка в восточную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в восточную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги, не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.


Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!

Какие скидки есть в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека.

Трехместный номер всегда очень тесный.

Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Возможны ли изменения в программе или стоимости тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.

Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте.

Если подписан договор с заказчиком, стоимость тура для этого заказчика не меняется.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление на Ольхон ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть строго до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Можно ли взять с собой собаку?

В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.

Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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