Снежные вершины гор, пушистые ели, бескрайный прозрачный Байкал – прекрасное начало Нового года. Вас ждут незабываемые каникулы на берегах священного озера: экскурсии по достопримечательностям, прогулка на снегоходах, Кругобайкальская железная дорога, целебные источники Тункинской долины, яркие впечатления, хорошее настроение и мощная энергия сибирской природы.

Программа тура по дням

1 день Встреча, Малое море, Новогодний банкет

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Для проводов уходящего года и встречи нового вы отправитесь на озеро Байкал, а именно – на побережье Малого моря (~ 6 часов). Прибыв и разместившись в комфортных теплых номерах турбазы, любители тишины и природного спокойствия смогут прогуляться вдоль берега по чистому льду озера и насладиться прекрасным видом, открывающимся на остров Ольхон и западный берег Байкала. А для тех, чья душа просит праздника, турбаза предлагает увеселительную программу с байкальскими угощениями, конкурсами и играми перед началом празднества. Ну а вечером в ресторане турбазы – Новогодний банкет с развлекательной программой! Ночь на турбазе. (вкл. питание: ужин – банкет).

2 день Активный отдых, вечеринка с конкурсной программой

Завтрак на турбазе. Первый день Нового года турбаза предлагает провести активно и познавательно. У вас будет возможность поучаствовать в народных гуляниях, познакомиться с красотами маломорского побережья, покататься на коньках по гладкому льду озера, посетить русскую баньку, поиграть в настольный аэрохоккей и многое другое (доп. плата). Обед на турбазе. После насыщенного дня вас ждет праздничный ужин и веселая вечеринка с конкурсной программой. Ночь на турбазе. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

3 день Трансфер в Иркутск, свободное время

Завтрак на турбазе. Хорошо встретив новый год и проводив старый, попрощаемся с берегами Малого моря и возвращаемся в Иркутск уже по знакомой дороге, где вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой (~ 6 ч.). Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по вечернему новогоднему Иркутску средь ледяных скульптур в центре города, покататься с горки и просто посмотреть, как отмечают Новый год в этом сибирском городе. Размещение в гостинице. (вкл. питание: завтрак).

4 день Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

Завтрак в гостинице. Сегодня мы отправляемся в посёлок Листвянка (65 км, ~ 1 час). По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях. В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Обед. Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед).

5 день Катания и мастер-классы в Листвянке, экскурсия по Иркутску

Завтрак в гостинице. Сегодня у вас свободная первая половина дня и каждый может выбрать развлечения по душе: отправиться на снежное сафари по сибирской тайге на снегоходах или настоящих ездовых собаках (доп. плата), прокатиться верхом на послушных лошадках (доп. плата), попробовать себя в кузнечном, гончарном мастерстве или креативном рукоделии (доп. плата), освоить местные горнолыжные трассы (доп. плата) или просто погулять по Листвянке и рассмотреть то, что не успели в первый день. А после обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском. Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.). По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками. Размещение в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед).

6 день пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги

Завтрак в гостинице. Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба. Размещение в гостинице. Обед в гостинице. Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса. Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии. Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней. Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты. Ужин в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак, ужин).

7 день Тункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан Тунки

Завтрак в гостинице. Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. За день вы не только посмотрите практически всю долину, но и посетите знаковые места 3 религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей. Православие будет представлено церковью Покрова Пресвятой Богородицы, шаманизм – священным местом Тамхи-Баряш, где просят покровительства у богов во время своего путешествия, буддизм – главным дацаном Тунки, находящемся недалеко от курортного поселка Нилова Пустынь, известного также своими радоновыми источниками. А во время автомобильных переездов гид не даст вам заскучать, рассказывая про историю Тунки, богатейший природный мир, традиции и легенды этих мест. Обед в кафе. Ужин в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

8 день Трансфер в Иркутск, отъезд