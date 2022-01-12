Новогодние каникулы на Байкале

Снежные вершины гор, пушистые ели, бескрайный прозрачный Байкал - прекрасное начало Нового года

5
3 отзыва
Снежные вершины гор, пушистые ели, бескрайный прозрачный Байкал – прекрасное начало Нового года.

Вас ждут незабываемые каникулы на берегах священного озера: экскурсии по достопримечательностям, прогулка на снегоходах, Кругобайкальская железная дорога, целебные источники Тункинской долины, яркие впечатления, хорошее настроение и мощная энергия сибирской природы.
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Новогодние каникулы на Байкале
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Местные традиции
Местные традиции
Познакомимся с бурятской культурой, отведаем национальную кухню.
Зимние развлечения
Зимние развлечения
Прокатимся на снегоходах и собачьих упряжках.
Новые открытия
Новые открытия
Увидим настоящую нерпу в музее Байкала.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Малое море, Новогодний банкет

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Для проводов уходящего года и встречи нового вы отправитесь на озеро Байкал, а именно – на побережье Малого моря (~ 6 часов).

Прибыв и разместившись в комфортных теплых номерах турбазы, любители тишины и природного спокойствия смогут прогуляться вдоль берега по чистому льду озера и насладиться прекрасным видом, открывающимся на остров Ольхон и западный берег Байкала.

А для тех, чья душа просит праздника, турбаза предлагает увеселительную программу с байкальскими угощениями, конкурсами и играми перед началом празднества.

Ну а вечером в ресторане турбазы – Новогодний банкет с развлекательной программой!

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: ужин – банкет).

Встреча, Малое море, Новогодний банкетВстреча, Малое море, Новогодний банкетВстреча, Малое море, Новогодний банкет
2 день
Активный отдых, вечеринка с конкурсной программой

Завтрак на турбазе.

Первый день Нового года турбаза предлагает провести активно и познавательно.

У вас будет возможность поучаствовать в народных гуляниях, познакомиться с красотами маломорского побережья, покататься на коньках по гладкому льду озера, посетить русскую баньку, поиграть в настольный аэрохоккей и многое другое (доп. плата).

Обед на турбазе.

После насыщенного дня вас ждет праздничный ужин и веселая вечеринка с конкурсной программой.

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Активный отдых, вечеринка с конкурсной программойАктивный отдых, вечеринка с конкурсной программойАктивный отдых, вечеринка с конкурсной программой
3 день
Трансфер в Иркутск, свободное время

Завтрак на турбазе.

Хорошо встретив новый год и проводив старый, попрощаемся с берегами Малого моря и возвращаемся в Иркутск уже по знакомой дороге, где вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой (~ 6 ч.).

Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по вечернему новогоднему Иркутску средь ледяных скульптур в центре города, покататься с горки и просто посмотреть, как отмечают Новый год в этом сибирском городе.

Размещение в гостинице.

(вкл. питание: завтрак).

Трансфер в Иркутск, свободное времяТрансфер в Иркутск, свободное времяТрансфер в Иркутск, свободное время
4 день
Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца

Завтрак в гостинице.

Сегодня мы отправляемся в посёлок Листвянка (65 км, ~ 1 час).

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Обед.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Пос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая ЧудотворцаПос. Листвянка, Шаман-камень, церковь Св. Николая Чудотворца
5 день
Катания и мастер-классы в Листвянке, экскурсия по Иркутску

Завтрак в гостинице.

Сегодня у вас свободная первая половина дня и каждый может выбрать развлечения по душе: отправиться на снежное сафари по сибирской тайге на снегоходах или настоящих ездовых собаках (доп. плата), прокатиться верхом на послушных лошадках (доп. плата), попробовать себя в кузнечном, гончарном мастерстве или креативном рукоделии (доп. плата), освоить местные горнолыжные трассы (доп. плата) или просто погулять по Листвянке и рассмотреть то, что не успели в первый день.

А после обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском.

Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).

По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.

Размещение в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед).

Катания и мастер-классы в Листвянке, экскурсия по ИркутскуКатания и мастер-классы в Листвянке, экскурсия по ИркутскуКатания и мастер-классы в Листвянке, экскурсия по ИркутскуКатания и мастер-классы в Листвянке, экскурсия по ИркутскуКатания и мастер-классы в Листвянке, экскурсия по Иркутску
6 день
пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги

Завтрак в гостинице.

Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.

В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

Размещение в гостинице.

Обед в гостинице.

Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна

автобуса.

Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.

Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты.

Ужин в гостинице.

Ночь в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, ужин).

пос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгаргипос. Аршан, дацан, минеральные источники, каньон Кынгарги
7 день
Тункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан Тунки

Завтрак в гостинице.

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. За день вы не только посмотрите практически всю долину, но и посетите знаковые места 3 религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей.

Православие будет представлено церковью Покрова Пресвятой Богородицы, шаманизм – священным местом Тамхи-Баряш, где просят покровительства у богов во время своего путешествия, буддизм – главным дацаном Тунки, находящемся недалеко от курортного поселка Нилова Пустынь, известного также своими радоновыми источниками.

А во время автомобильных переездов гид не даст вам заскучать, рассказывая про историю Тунки, богатейший природный мир, традиции и легенды этих мест.

Обед в кафе.

Ужин в гостинице.

(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).

Тункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан ТункиТункинская долина, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, тамхи-Баряш, дацан Тунки
8 день
Трансфер в Иркутск, отъезд

Завтрак в гостинице.

После – трансфер на рейсовом автобусе в Иркутск (~5 часов)..

По прибытии в город – окончание программы (~14:00 часов).

Обратный билет необходимо покупать после 19:00.

(вкл. питание: завтрак).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:

При группе от 2-х человек –  79 900 руб.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 17 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), Листвянке (1 ночь), Аршане (2 ночи), на турбазе на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане турбазы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты (Стоимость ориентировочная, уточняйте при бронировании): ледовая экскурсия по островам Малого моря (группа должна быть не менее 4-х чел.) – 2 000 руб. /чел. архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – 350 руб. /чел. (проходной билет) экскурсия с экскурсоводом в музей «Тальцы» – 750 руб. на группу Байкальский экологический музей – 310 руб. /чел. катание на велосипедах по льду Байкала – 350 руб/час. катание на коньках – 150 руб. /час. знакомство с ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра – (1.7 км) 1700 руб. /чел. катание на снегоходах – стоимость по запросу катание верхом на лошади – от 1800 руб. /час горнолыжный комплекс мастер-класс по кузнечному делу – 2 000 руб. /чел мастер-класс по гончарному делу – 1 000 руб. /чел мастер-класс по креативному рукоделию – стоимость по запросу.
  • Ледовая экскурсия по островам Малого моря (группа должна быть не менее 4-х чел.) – 2 000 руб. /чел.
  • Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – 350 руб. /чел. (проходной билет)
  • Экскурсия с экскурсоводом в музей «Тальцы» – 750 руб. на группу
  • Байкальский экологический музей – 310 руб. /чел.
  • Катание на велосипедах по льду Байкала – 350 руб/час.
  • Катание на коньках – 150 руб. /час.
  • Знакомство с ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра – (1.7 км) 1700 руб. /чел.
  • Катание на снегоходах – стоимость по запросу
  • Катание верхом на лошади – от 1800 руб. /час
  • Горнолыжный комплекс
  • Мастер-класс по кузнечному делу – 2 000 руб. /чел
  • Мастер-класс по гончарному делу – 1 000 руб. /чел
  • Мастер-класс по креативному рукоделию – стоимость по запросу
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
12 янв 2022
Спасибо большое за отдых. Все очень понравилось. Все четко организовано. Все продумано. Интересные экскурсии и профессиональные экскурсоводы. Действительно отдохнули.
Е
23 мар 2022
Спасибо большое организаторам.
Всё четко и по плану.
Л
12 янв 2022
Огромное спасибо за ваше внимание, за организацию комфортного отдыха.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Байкала

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажиГоры🎄Новогодние 2023

Похожие туры на Байкале

Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
1 день
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Антон
Антон
Нет отзывов
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала, вы насладитесь красивым закатом, почувствуете на себе энергетику
14 450 за 1 человека
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
3 дня
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
4
2 отзыва
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
9 000 за 1 человека
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
4 дня
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
За четыре дня Вы ощутите необычайную мощь Байкала и насладитесь удивительными пейзажами гор, озера
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
71 000 за 1 человека
Индивидуальный тур по заповедным местам Байкала
2 дня 7 часов
Авторский тур
Организатор экскурсии Галина
Галина
Нет отзывов
Индивидуальный тур по заповедным местам Байкала
Три прекрасных дня мы проведем на лоне природы, посещая малодоступные достопримечательности и любуясь красотами Байкала
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
190 000 за 1 человека
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
8 отзывов
Джип-тур по побережью Байкала в древней Тажеранской степи
Это уникальная возможность всего за один день увидеть Байкал
24 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с озером Байкалом за 1 день
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
5
11 отзывов
Знакомство с озером Байкалом за 1 день
Однодневная поездка на берег Байкала дорогой первопроходцев. Мы познакомимся с самым древним озером на планете
26 июня
27 июня
29 июня
30 июня
от 9 900 за всё до 2 чел.
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
2 отзыва
Сибирская сказка на южном побережье озера Байкал
Мы прокатимся по самой красивой дороге у Байкала, вы услышите истории о освоении озера, увидите единственный
14 300 за всё до 4 чел.
Познавательный день на Байкале
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
17 отзывов
Познавательный день на Байкале
Познакомьтесь с озером Байкал во время автомобильной экскурсии в старинный русский посёлок Листвянка
от 9 900 за всё до 4 чел.
Иркутск и Байкал за один день
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Владислав
Владислав
5
1 отзыв
Иркутск и Байкал за один день
Приглашаю Вас посмотреть лучшие достопримечательности города
9 875 за всё до 5 чел.
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Уде
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лиля
Лиля
Нет отзывов
На коньках по Байкалу: тур из Улан-Уде
Прочувствуйте зимнее волшебство и особенную атмосферу, отправившись на зимний Байкал, а зимой он ничуть не уступает
12 800 за всё до 4 чел.
Путешествие на Байкал в посёлок Листвянка
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
4.2
8 отзывов
Путешествие на Байкал в посёлок Листвянка
Давайте отправимся в посёлок Листвянка на берегу озера Байкал! Уже по дороге вы оцените, насколько живописна местная
28 июня
29 июня
30 июня
2 июля
от 9 000 за всё до 2 чел.
Знакомство с Байкалом и Иркутском
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Знакомство с Байкалом и Иркутском
Во время нашей прогулки вы узнаете в каком месте был возведён иркутский острог, кто сыграл ключевую роль
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии на Байкале
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ