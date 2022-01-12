10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Для проводов уходящего года и встречи нового вы отправитесь на озеро Байкал, а именно – на побережье Малого моря (~ 6 часов).
Прибыв и разместившись в комфортных теплых номерах турбазы, любители тишины и природного спокойствия смогут прогуляться вдоль берега по чистому льду озера и насладиться прекрасным видом, открывающимся на остров Ольхон и западный берег Байкала.
А для тех, чья душа просит праздника, турбаза предлагает увеселительную программу с байкальскими угощениями, конкурсами и играми перед началом празднества.
Ну а вечером в ресторане турбазы – Новогодний банкет с развлекательной программой!
Ночь на турбазе.
(вкл. питание: ужин – банкет).
Завтрак на турбазе.
Первый день Нового года турбаза предлагает провести активно и познавательно.
У вас будет возможность поучаствовать в народных гуляниях, познакомиться с красотами маломорского побережья, покататься на коньках по гладкому льду озера, посетить русскую баньку, поиграть в настольный аэрохоккей и многое другое (доп. плата).
Обед на турбазе.
После насыщенного дня вас ждет праздничный ужин и веселая вечеринка с конкурсной программой.
Ночь на турбазе.
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Завтрак на турбазе.
Хорошо встретив новый год и проводив старый, попрощаемся с берегами Малого моря и возвращаемся в Иркутск уже по знакомой дороге, где вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой (~ 6 ч.).
Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по вечернему новогоднему Иркутску средь ледяных скульптур в центре города, покататься с горки и просто посмотреть, как отмечают Новый год в этом сибирском городе.
Размещение в гостинице.
(вкл. питание: завтрак).
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы отправляемся в посёлок Листвянка (65 км, ~ 1 час).
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп. плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.
В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Обед.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп. плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Ночь в гостинице.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак в гостинице.
Сегодня у вас свободная первая половина дня и каждый может выбрать развлечения по душе: отправиться на снежное сафари по сибирской тайге на снегоходах или настоящих ездовых собаках (доп. плата), прокатиться верхом на послушных лошадках (доп. плата), попробовать себя в кузнечном, гончарном мастерстве или креативном рукоделии (доп. плата), освоить местные горнолыжные трассы (доп. плата) или просто погулять по Листвянке и рассмотреть то, что не успели в первый день.
А после обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском.
Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.
Размещение в гостинице.
Ночь в гостинице.
(вкл. питание: завтрак, обед).
Завтрак в гостинице.
Трансфер на рейсовом транспорте Иркутск – Аршан (210 км, ~ 5 ч.): сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.
В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.
Размещение в гостинице.
Обед в гостинице.
Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна
автобуса.
Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.
Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.
Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты.
Ужин в гостинице.
Ночь в гостинице.
(вкл. питание: завтрак, ужин).
Завтрак в гостинице.
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной. За день вы не только посмотрите практически всю долину, но и посетите знаковые места 3 религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей.
Православие будет представлено церковью Покрова Пресвятой Богородицы, шаманизм – священным местом Тамхи-Баряш, где просят покровительства у богов во время своего путешествия, буддизм – главным дацаном Тунки, находящемся недалеко от курортного поселка Нилова Пустынь, известного также своими радоновыми источниками.
А во время автомобильных переездов гид не даст вам заскучать, рассказывая про историю Тунки, богатейший природный мир, традиции и легенды этих мест.
Обед в кафе.
Ужин в гостинице.
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин).
Завтрак в гостинице.
После – трансфер на рейсовом автобусе в Иркутск (~5 часов)..
По прибытии в город – окончание программы (~14:00 часов).
Обратный билет необходимо покупать после 19:00.
(вкл. питание: завтрак).
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на турбазе.Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:
При группе от 2-х человек – 79 900 руб.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах – 17 500 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.