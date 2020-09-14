Встреча в 10:00 в аэропорту г. Иркутск возле справочной.
Трансфер в поселок Листвянка (1 час, 70 км).
Посещение музея Байкала, где вы познакомитесь с байкальскими нерпами и другими обитателями озера. Животные содержатся в больших аквариумах, куда поступает вода прямо из озера с глубины 400 м.
Также вы увидите экспозицию «Погружение на дно Байкала».
Свободное время на обед (1 час, обед не входит в стоимость) – мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу.
Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения.
Возвращение в Иркутск. Получение провизии на пешую часть маршрута.
Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа).
Размещение на базе отдыха.
Ужин.
Распределение продуктов и группового снаряжения на каждого участника.
Завтрак.
Поход начинается с подъема до метеостанции Хамар-Дабан и проходит вдоль горной реки Слюдянка.
Первые 18 км мы преодолеем на машине (за доп. плату) или пешком.
После небольшого путешествия среди красивых гор, нас ждет обед около горной реки.
Далее 10 км пешком вверх, к метеостанции, откуда уже виден самый большой водопад реки Подкомарной.
Участники в рюкзаках несут – личные вещи, продукты на 4-5 дней, палатки и групповое снаряжение.
Перекус в дороге.
Устройство лагеря.
Свободное время.
Ужин.
Костер.
Ночь в палатках по 3-4 человека.
Завтрак.
Восхождение на Пик Черского.
Привал на седловине, откуда мы обязательно увидим то самое озеро, что по форме как сердце.
Обзор озера Сердца (4-5 ч.).
Обед в виде перекуса.
Для желающих пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-6 ч.).
Ужин.
Свободное время.
Ночь в палатках.
Завтрак.
Сбор лагеря, спуск до пос. Слюдянка.
Обед.
Рядом есть небольшое (дикое) кафе и прохладительные напитки! Многие наши туристы, мечтают задержаться здесь на 2-3 дня, но нам предстоит еще много интересного. Оплачивается все в кафе.
По желанию экскурсия в частный музей минералов (за доп. плату), знаменитый на всю Россию своей коллекцией.
Она насчитывает более 1000 минералов, особенно ценные экспонаты – образцы Слюдянских месторождений.
Баня на базе (за доп. плату).
Ужин. Ночь на базе отдыха.
Завтрак. Пеший переход до ж/д вокзала.
Рано утром переезд в Иркутск на электричке или автотранспорте (2-3,5 часа).
Прибытие в Иркутск. Получение байдарок, разрешения нац. парка и продуктов на следующую часть (1-2 часа).
Отъезд на остров Ольхон, остановка МРС (5-6 часов).
Обед в пути (оплачивается самостоятельно).
Переправа общественным паромом на остров Ольхон.
Часто в сезон бывают пробки и очередь.
Чтобы сократить время в пути, вас довезут до парома, высадят, вы пройдете как пешие пассажиры (очередь сильно меньше, чем с машиной).
Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.
После парома трансфера на УАЗе до базы отдыха.
Размещение на базе отдыха экономичного класса.
Сегодня нам нужно перебрать вещи. Взять необходимые на сплав и уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе.
Ужин на базе отдыха самостоятельно.
Ночь на базе отдыха.
Рано утром завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой.
Обед на свежем воздухе.
Посещение природных достопримечательностей – скала Три Брата.
Переезд на берег.
При наличии времени и хорошей погоды небольшой сплав или тренировочные выходы.
Размещение в палатках.
Ужин на берегу.
Завтрак ранний (до 6-00).
Сплав на байдарках по Малому Морю.
От нас, совсем рядом, остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами.
Обязательно зайдем, обойдем остров (зависит от погоды) на байдарках и рассмотрим его внимательно, остановимся на берегу и поднимемся на скалы, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты.
Обед на берегу. Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе или дровах купленных заранее.
Сплав до живописной бухты.
Ужин.
Ранний завтрак.
На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон.
Обед.
Купание в Байкале на песчаном берегу.
Отдых.
Ужин.
Ночь в палатках.
Завтракаем, отдыхаем, и переезжаем на базу.
Размещаемся на базе отдыха с 13:00.
Обед в любом кафе поселка (оплачивается самостоятельно).
Прогулка по поселку Хужир и на скалу Шаманка.
Можно сходить в музей Ревякина.
Вечером (около 17:00) берем в прокат велосипеды (на сутки).
Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее.
Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу.
Катаемся без гида – самостоятельно.
Для желающих (за доп.) обзор Байкала с воздуха, полет на маленьком самолете (оплачивается отдельно на месте).
Время полета 20 мин.
Ужин на базе отдыха самостоятельно.
Завтрак.
Поездка на горных велосипедах вдоль живописных берегов Байкала.
Обязательно нужно взять фотоаппарат.
Пробег не спортивный и доступен любому желающему.
Обед в кафе поселка самостоятельно.
Вечером сдаем велосипеды и возвращаемся на базу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Ночь на турбазе.
Завтрак самостоятельно. Экскурсии на выбор (за доп. плату):
В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей.
Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена.
Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.
Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.
Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал.
Особенно красиво в бухте АЯ.
Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.
Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью.
Обед и ужин самостоятельно.
При малой численности или непогоде, возможна отмена. Осуществляется возврат денег.
Отъезд в Иркутск.
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.
В пути остановка на обед.
Прибытие в Иркутск и завершение программы ориентировочно в 18:00 – 20:00.
Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс мажорных обстоятельств, нарушений работы общественного транспорта и др., не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека:
По желанию за дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение. Уточняйте наличие мест на турбазах и двухместных палаток при бронировании тура.
Доплата за двухместное размещение в туре – 3 100 руб.
Доплата за одноместное размещение в туре – 8 000 руб.
Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.
Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.
При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.
– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно) Если Вы желаете жить отдельно или семьей, Вам нужно предупредить об этом за 3-4 дня до маршрута.
Вам нужно будет одеть жилет, даже если вы хорошо плаваете, этим правилом пренебрегать нельзя.
Все острые предметы необходимо упаковать так, чтобы они не повредили байдарку. В случае порчи снаряжения вам придется возместить затраты на ремонт.
Сплав проходит вдоль берега, запрещается отходить от него далее, чем на 500 м.
Внимательно слушайте все указания гида, не раскачивайте лодку, и все пройдет гладко.
Утро – самое спокойное время на воде, как правило, еще нет волн. Поэтому плыть легче и комфортней. Кроме того, вам обязательно понравится рассвет над озером. А поспать сможете в обед, так как сплав проходит только в первой половине дня, потом – отдых.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.