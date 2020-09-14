Изучите Байкал с разных ракурсов. В этом туре вы сможете пройтись пешком по горам, проплыть на байдарках вдоль Ольхона и даже спуститься в пещеры. Маршрут подойдет всем любителям активного отдыха. Вы увидите самые интересные места западной и южной стороны Байкала: от озера Сердце до Ольхона (который считается сердцем Байкала).

Заедем на рынок и купим попробовать вкусной и свежей рыбы

Поднимемся на седловину, откуда обязательно увидим то самое озеро, что по форме как сердце

Возьмем в прокат велосипеды и будем кататься по острову от заката до рассвета

Познакомимся с байкальскими нерпами и другими обитателями озера

Программа тура по дням

1 день Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка

Встреча в 10:00 в аэропорту г. Иркутск возле справочной. Трансфер в поселок Листвянка (1 час, 70 км). Посещение музея Байкала, где вы познакомитесь с байкальскими нерпами и другими обитателями озера. Животные содержатся в больших аквариумах, куда поступает вода прямо из озера с глубины 400 м. Также вы увидите экспозицию «Погружение на дно Байкала». Свободное время на обед (1 час, обед не входит в стоимость) – мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения. Возвращение в Иркутск. Получение провизии на пешую часть маршрута. Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа). Размещение на базе отдыха. Ужин. Распределение продуктов и группового снаряжения на каждого участника.

2 день Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан

Завтрак. Поход начинается с подъема до метеостанции Хамар-Дабан и проходит вдоль горной реки Слюдянка. Первые 18 км мы преодолеем на машине (за доп. плату) или пешком. После небольшого путешествия среди красивых гор, нас ждет обед около горной реки. Далее 10 км пешком вверх, к метеостанции, откуда уже виден самый большой водопад реки Подкомарной. Участники в рюкзаках несут – личные вещи, продукты на 4-5 дней, палатки и групповое снаряжение. Перекус в дороге. Устройство лагеря. Свободное время. Ужин. Костер. Ночь в палатках по 3-4 человека.

3 день Восхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной

Завтрак. Восхождение на Пик Черского. Привал на седловине, откуда мы обязательно увидим то самое озеро, что по форме как сердце. Обзор озера Сердца (4-5 ч.). Обед в виде перекуса. Для желающих пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-6 ч.). Ужин. Свободное время. Ночь в палатках.

4 день Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов

Завтрак. Сбор лагеря, спуск до пос. Слюдянка. Обед. Рядом есть небольшое (дикое) кафе и прохладительные напитки! Многие наши туристы, мечтают задержаться здесь на 2-3 дня, но нам предстоит еще много интересного. Оплачивается все в кафе. По желанию экскурсия в частный музей минералов (за доп. плату), знаменитый на всю Россию своей коллекцией. Она насчитывает более 1000 минералов, особенно ценные экспонаты – образцы Слюдянских месторождений. Баня на базе (за доп. плату). Ужин. Ночь на базе отдыха.

5 день Отъезд на остров Ольхон. Подготовка к выезду на байдарках

Завтрак. Пеший переход до ж/д вокзала. Рано утром переезд в Иркутск на электричке или автотранспорте (2-3,5 часа). Прибытие в Иркутск. Получение байдарок, разрешения нац. парка и продуктов на следующую часть (1-2 часа). Отъезд на остров Ольхон, остановка МРС (5-6 часов). Обед в пути (оплачивается самостоятельно). Переправа общественным паромом на остров Ольхон. Часто в сезон бывают пробки и очередь. Чтобы сократить время в пути, вас довезут до парома, высадят, вы пройдете как пешие пассажиры (очередь сильно меньше, чем с машиной). Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно. После парома трансфера на УАЗе до базы отдыха. Размещение на базе отдыха экономичного класса. Сегодня нам нужно перебрать вещи. Взять необходимые на сплав и уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе. Ужин на базе отдыха самостоятельно. Ночь на базе отдыха.

6 день Поездка на мыса Хобой. Сбор байдарок. Тренировочный сплав

Рано утром завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой. Обед на свежем воздухе. Посещение природных достопримечательностей – скала Три Брата. Переезд на берег. При наличии времени и хорошей погоды небольшой сплав или тренировочные выходы. Размещение в палатках. Ужин на берегу.

7 день Сплав по Малому морю. Осмотр Ольхона с воды

Завтрак ранний (до 6-00). Сплав на байдарках по Малому Морю. От нас, совсем рядом, остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами. Обязательно зайдем, обойдем остров (зависит от погоды) на байдарках и рассмотрим его внимательно, остановимся на берегу и поднимемся на скалы, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты. Обед на берегу. Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе или дровах купленных заранее. Сплав до живописной бухты. Ужин.

8 день Продолжение сплава

Ранний завтрак. На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон. Обед. Купание в Байкале на песчаном берегу. Отдых. Ужин. Ночь в палатках.

9 день Переезд до поселка Хужир. Прогулка к скале Шаманка. Свободное время или дополнительная экскурсия

Завтракаем, отдыхаем, и переезжаем на базу. Размещаемся на базе отдыха с 13:00. Обед в любом кафе поселка (оплачивается самостоятельно). Прогулка по поселку Хужир и на скалу Шаманка. Можно сходить в музей Ревякина. Вечером (около 17:00) берем в прокат велосипеды (на сутки). Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее. Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу. Катаемся без гида – самостоятельно. Для желающих (за доп.) обзор Байкала с воздуха, полет на маленьком самолете (оплачивается отдельно на месте). Время полета 20 мин. Ужин на базе отдыха самостоятельно.

10 день Велопрогулка по Ольхону

Завтрак. Поездка на горных велосипедах вдоль живописных берегов Байкала. Обязательно нужно взять фотоаппарат. Пробег не спортивный и доступен любому желающему. Обед в кафе поселка самостоятельно. Вечером сдаем велосипеды и возвращаемся на базу. Свободное время. Ужин самостоятельно. Ночь на турбазе.

11 день Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой

Завтрак самостоятельно. Экскурсии на выбор (за доп. плату): Путешествие по пещерам в Бухте АЯ – на весь день (бронируется заранее). Выдаются непромокаемые костюмы, каски. Обязательно нужно взять теплые вещи. В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей. Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена. Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая. Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты. Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал. Особенно красиво в бухте АЯ. Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал. Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью. Обед и ужин самостоятельно. При малой численности или непогоде, возможна отмена. Осуществляется возврат денег. Весь список дополнительных экскурсий можно узнать у администратора базы.

12 день Отъезд в Иркутск