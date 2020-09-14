От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии

Изучите Байкал с разных ракурсов

5
3 отзыва
Изучите Байкал с разных ракурсов.

В этом туре вы сможете пройтись пешком по горам, проплыть на байдарках вдоль Ольхона и даже спуститься в пещеры. Маршрут подойдет всем любителям активного отдыха.

Вы увидите самые интересные места западной и южной стороны Байкала: от озера Сердце до Ольхона (который считается сердцем Байкала).
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Музей Байкала
Музей Байкала
Познакомимся с байкальскими нерпами и другими обитателями озера
Сплав по Малому морю
Сплав по Малому морю
Сплавимся на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон
Приятные велопрогулки
Приятные велопрогулки
Возьмем в прокат велосипеды и будем кататься по острову от заката до рассвета
Восхождение на Пик Черского
Восхождение на Пик Черского
Поднимемся на седловину, откуда обязательно увидим то самое озеро, что по форме как сердце
Знаменитая Байкальская рыба
Знаменитая Байкальская рыба
Заедем на рынок и купим попробовать вкусной и свежей рыбы

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка

Встреча в 10:00 в аэропорту г. Иркутск возле справочной.

Трансфер в поселок Листвянка (1 час, 70 км).

Посещение музея Байкала, где вы познакомитесь с байкальскими нерпами и другими обитателями озера. Животные содержатся в больших аквариумах, куда поступает вода прямо из озера с глубины 400 м.

Также вы увидите экспозицию «Погружение на дно Байкала»

Свободное время на обед (1 час, обед не входит в стоимость) – мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу.

Вы самостоятельно купите себе то, что Вам понравится, будь то соленая или копченая рыба. Советуем попробовать омуль холодного и горячего копчения.

Возвращение в Иркутск. Получение провизии на пешую часть маршрута.

Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа).

Размещение на базе отдыха.

Ужин.

Распределение продуктов и группового снаряжения на каждого участника.

Встреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок СлюдянкаВстреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок СлюдянкаВстреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок СлюдянкаВстреча группы. Музей Байкала в поселке Листвянка. Отъезд в поселок Слюдянка
2 день
Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан

Завтрак.

Поход начинается с подъема до метеостанции Хамар-Дабан и проходит вдоль горной реки Слюдянка. 

Первые 18 км мы преодолеем на машине (за доп. плату) или пешком.

После небольшого путешествия среди красивых гор, нас ждет обед около горной реки.

Далее 10 км пешком вверх, к метеостанции, откуда уже виден самый большой водопад реки Подкомарной.

Участники в рюкзаках несут – личные вещи, продукты на 4-5 дней, палатки и групповое снаряжение.

Перекус в дороге.

Устройство лагеря.

Свободное время.

Ужин.

Костер.

Ночь в палатках по 3-4 человека.

Начало похода. Подъем до метеостанции Хамар-ДабанНачало похода. Подъем до метеостанции Хамар-ДабанНачало похода. Подъем до метеостанции Хамар-ДабанНачало похода. Подъем до метеостанции Хамар-Дабан
3 день
Восхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной

Завтрак. 

Восхождение на Пик Черского.

Привал на седловине, откуда мы обязательно увидим то самое озеро, что по форме как сердце.

Обзор озера Сердца (4-5 ч.).

Обед в виде перекуса.

Для желающих пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-6 ч.).

Ужин.

Свободное время.

Ночь в палатках.

Восхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки ПодкомарнойВосхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки ПодкомарнойВосхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки ПодкомарнойВосхождение на Пик Черского. Озеро Сердце. Водопады реки Подкомарной
4 день
Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов

Завтрак.

Сбор лагеря, спуск до пос. Слюдянка.

Обед.

Рядом есть небольшое (дикое) кафе и прохладительные напитки! Многие наши туристы, мечтают задержаться здесь на 2-3 дня, но нам предстоит еще много интересного. Оплачивается все в кафе.

По желанию экскурсия в частный музей минералов (за доп. плату), знаменитый на всю Россию своей коллекцией.

Она насчитывает более 1000 минералов, особенно ценные экспонаты – образцы Слюдянских месторождений.

Баня на базе (за доп. плату).

Ужин. Ночь на базе отдыха.

Спуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минераловСпуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минераловСпуск до базы отдыха. Экскурсия в музей минералов
5 день
Отъезд на остров Ольхон. Подготовка к выезду на байдарках

Завтрак. Пеший переход до ж/д вокзала.

Рано утром переезд в Иркутск на электричке или автотранспорте (2-3,5 часа).

Прибытие в Иркутск. Получение байдарок, разрешения нац. парка и продуктов на следующую часть (1-2 часа).

Отъезд на остров Ольхон, остановка МРС (5-6 часов).

Обед в пути (оплачивается самостоятельно).

Переправа общественным паромом на остров Ольхон.

Часто в сезон бывают пробки и очередь.

Чтобы сократить время в пути, вас довезут до парома, высадят, вы пройдете как пешие пассажиры (очередь сильно меньше, чем с машиной).

Переход через паром, каждый участник осуществляет со своими и групповыми вещами самостоятельно.

После парома трансфера на УАЗе до базы отдыха. 

Размещение на базе отдыха экономичного класса.

Сегодня нам нужно перебрать вещи. Взять необходимые на сплав и уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе.

Ужин на базе отдыха самостоятельно.

Ночь на базе отдыха.

Отъезд на остров Ольхон. Подготовка к выезду на байдаркахОтъезд на остров Ольхон. Подготовка к выезду на байдаркахОтъезд на остров Ольхон. Подготовка к выезду на байдаркахОтъезд на остров Ольхон. Подготовка к выезду на байдарках
6 день
Поездка на мыса Хобой. Сбор байдарок. Тренировочный сплав

Рано утром завтракаем и отправляемся на загадочный и мистический мыс Хобой.

Обед на свежем воздухе.

Посещение природных достопримечательностей – скала Три Брата.

Переезд на берег.

При наличии времени и хорошей погоды небольшой сплав или тренировочные выходы.

Размещение в палатках.

Ужин на берегу.

Поездка на мыса Хобой. Сбор байдарок. Тренировочный сплавПоездка на мыса Хобой. Сбор байдарок. Тренировочный сплавПоездка на мыса Хобой. Сбор байдарок. Тренировочный сплавПоездка на мыса Хобой. Сбор байдарок. Тренировочный сплав
7 день
Сплав по Малому морю. Осмотр Ольхона с воды

Завтрак ранний (до 6-00).

Сплав на байдарках по Малому Морю.

От нас, совсем рядом, остров Ольхон, с гротами, пещерами, скалами и причудливыми берегами, а с другой стороны Малое море с островами.

Обязательно зайдем, обойдем остров (зависит от погоды) на байдарках и рассмотрим его внимательно, остановимся на берегу и поднимемся на скалы, пройдем рядом со скалами, как Аргонавты.

Обед на берегу. Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе или дровах купленных заранее.

Сплав до живописной бухты.

Ужин.

Сплав по Малому морю. Осмотр Ольхона с водыСплав по Малому морю. Осмотр Ольхона с водыСплав по Малому морю. Осмотр Ольхона с водыСплав по Малому морю. Осмотр Ольхона с воды
8 день
Продолжение сплава

Ранний завтрак.

На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова Ольхон.

Обед.

Купание в Байкале на песчаном берегу.

Отдых.

Ужин.

Ночь в палатках.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
9 день
Переезд до поселка Хужир. Прогулка к скале Шаманка. Свободное время или дополнительная экскурсия

Завтракаем, отдыхаем, и переезжаем на базу.

Размещаемся на базе отдыха с 13:00.

Обед в любом кафе поселка (оплачивается самостоятельно).

Прогулка по поселку Хужир и на скалу Шаманка. 

Можно сходить в музей Ревякина. 

Вечером (около 17:00) берем в прокат велосипеды (на сутки).

Теперь перемещение по Ольхону станет намного быстрее.

Можно встречать рассвет и провожать закат и возвращаться на базу.

Катаемся без гида – самостоятельно.

Для желающих (за доп.) обзор Байкала с воздуха, полет на маленьком самолете (оплачивается отдельно на месте).

Время полета 20 мин.

Ужин на базе отдыха самостоятельно.

Переезд до поселка Хужир. Прогулка к скале Шаманка. Свободное время или дополнительная экскурсияПереезд до поселка Хужир. Прогулка к скале Шаманка. Свободное время или дополнительная экскурсияПереезд до поселка Хужир. Прогулка к скале Шаманка. Свободное время или дополнительная экскурсияПереезд до поселка Хужир. Прогулка к скале Шаманка. Свободное время или дополнительная экскурсия
10 день
Велопрогулка по Ольхону

Завтрак.

Поездка на горных велосипедах вдоль живописных берегов Байкала.

Обязательно нужно взять фотоаппарат.

Пробег не спортивный и доступен любому желающему.

Обед в кафе поселка самостоятельно.

Вечером сдаем велосипеды и возвращаемся на базу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Ночь на турбазе.

Велопрогулка по ОльхонуВелопрогулка по ОльхонуВелопрогулка по ОльхонуВелопрогулка по Ольхону
11 день
Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой

Завтрак самостоятельно. Экскурсии на выбор (за доп. плату):

  • Путешествие по пещерам в Бухте АЯ – на весь день (бронируется заранее). Выдаются непромокаемые костюмы, каски. Обязательно нужно взять теплые вещи.

В них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей.

Вы увидите, как ранее жили наши предки в древние времена.

Испытаете себя в лабиринтах пещеры АЯ-Рядовая.

Отобедав и отдохнув, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты.

Даже если Вы не любите пещеры, Вам все равно стоит поехать, так как кругом Вас будут окружать живописные виды озера Байкал.

Особенно красиво в бухте АЯ.

Пока люди опускаются в пещеры Вы можете сделать отличные фотографии со скал.

Возвращение на базу отдыха, как правило, поздно вечером, а иногда и ночью.

Обед и ужин самостоятельно.

При малой численности или непогоде, возможна отмена. Осуществляется возврат денег.

  • Весь список дополнительных экскурсий можно узнать у администратора базы.
Пещеры в Бухте АЯ или поездка на остров ОгойПещеры в Бухте АЯ или поездка на остров ОгойПещеры в Бухте АЯ или поездка на остров ОгойПещеры в Бухте АЯ или поездка на остров Огой
12 день
Отъезд в Иркутск

Отъезд в Иркутск.

Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск.

В пути остановка на обед.

Прибытие в Иркутск и завершение программы ориентировочно в 18:00 – 20:00. 

Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс мажорных обстоятельств, нарушений работы общественного транспорта и др., не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах в пос. Слюдянка и на острове Ольхон в номерах «Эконом» по 3-5 человек (удобства на территории), а также ночевки в туристических палатках по 3-4 человека:

  • в пос. Слюдянка (2 ночи: 1-й, 4-й дни)  базы отдыха «Серебряный источник», «Эдельвейс», «У Геннадия», «Приют Жигалова» или базы отдыха такой же категории;
  • на метеостанции «Хамар-Дабан» (2 ночи: 2-й, 3-й дни) – туристические палатки;
  • на острове Ольхон (4 ночи: 5-й, 9-й, 10-й, 11-й дни) – базы отдыха «Лада», «Шаманка», мини-отель «Байкал» или базы отдыха такой же категории;
  • в бухтах Малого моря (3 ночи: 6-й, 7-й, 8-й дни)  туристические палатки.

По желанию за дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение. Уточняйте наличие мест на турбазах и двухместных палаток при бронировании тура.

Доплата за двухместное размещение в туре – 3 100 руб.

Доплата за одноместное размещение в туре – 8 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • Встреча в Иркутске
  • Проживание 3-х, 4-хместное по программе (турбазы и палатки)
  • Экскурсии по программе, входные билеты в музей (кроме музея минералов)
  • Трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Оплата за посещение национального парка
  • Транспорт по программе
  • Групповая аптечка и снаряжение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Заброска на высокопроходимой машине от Слюдянки до тропы – от 4 500 руб. до 5 500 руб. на группу
  • Услуги переводчика (для иностранных граждан)
  • Услуги повара (по запросу, а так готовят все по очереди)
  • Ужины и обеды в 5, 9,10,11,12 день (возможен заказ питание на базе отдыха или кафе)
  • Поездка в пещеры – около 2 500-3 000 руб.
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (Свидетельство о рождении)
  • Полис ОМС
  • Личные лекарства
  • Рюкзак (женщинам объемом 70-80 л; мужчинам – 80-90 л) + накидка от дождя на рюкзак
  • Спальник, подходящий по температурному режиму в сезон похода
  • Туристический коврик (пенка)
  • Гермомешок (или плотный полиэтиленовый мешок) для упаковки вещей в рюкзак
  • Одежда: непродуваемая и влагозащитная куртка; накидка от дождя; флиска, 2 шт; плотные непродуваемые и легкие штаны, термобелье, футболки с длинным и коротким рукавом, 2 шт; носки треккинговые, 2 пары; носки теплые, 2 пары; белье; шапка; кепка или панама с полями; перчатки, 2 пары
  • Обувь: треккинговые ботинки, кроссовки на толстой подошве, шлепки (сандали)
  • Солнцезащитные очки
  • Налобный фонарик
  • Треккинговые палки
  • Кружка, ложка, миска, ножик, фляжка или бутылка для воды
  • Спички или зажигалка
  • Репелленты (средства от насекомых), солнцезащитный крем
  • Средства личной гигиены

Дополнительно вы можете взять свою палатку, если хотите жить отдельно. На стоимость тура это никак не влияет.

О каких особенностях тура надо знать?

Советуем вам запланировать приезд за день до начала программы, так как из-за погодных условий ваш рейс может быть задержан. В случае опоздания к началу, вам придется самостоятельного догонять группу, это не лучшее начало отдыха.
По завершении программы рекомендуем вам задержаться на Байкале на пару дней, чтобы вдоволь насладиться этим уникальным местом.

При бронировании тура учитывайте, что в состав группы могут войти участники с разной физической подготовкой. Поход проходит в темпе, к которому готова группа.

Что входит в групповое снаряжение?

– общая аптечка (со стандартным набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
– костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
– палатки (бронируется место в палатке, двухместные палатки оплачиваются дополнительно) Если Вы желаете жить отдельно или семьей, Вам нужно предупредить об этом за 3-4 дня до маршрута.

Какие правила техники безопасности нужно соблюдать во время сплава?

Вам нужно будет одеть жилет, даже если вы хорошо плаваете, этим правилом пренебрегать нельзя.
Все острые предметы необходимо упаковать так, чтобы они не повредили байдарку. В случае порчи снаряжения вам придется возместить затраты на ремонт.
Сплав проходит вдоль берега, запрещается отходить от него далее, чем на 500 м.
Внимательно слушайте все указания гида, не раскачивайте лодку, и все пройдет гладко.

Почему сплав проходит ранним утром?

Утро – самое спокойное время на воде, как правило, еще нет волн. Поэтому плыть легче и комфортней. Кроме того, вам обязательно понравится рассвет над озером. А поспать сможете в обед, так как сплав проходит только в первой половине дня, потом – отдых.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
14 сен 2020
Просто невероятный тур! Программа подобрана так, что получилось оценить красоты Байкала с совершенно разных сторон и ощутить полное единение с природой. Огромное спасибо организаторам за столь продуманный маршрут и внимательное отношение ко всем участникам - каждый чувствовал себя в своей тарелке? До сих пор не понимаю как при такой насыщенной программе можно оставаться такими свежими, отдохнувшими и полными сил для новых свершений?
До этого была в пещерах, но таких впечатлений не получала - очень рекомендую!
В
11 сен 2020
Тур великолепный! Не понятно как удалось вместить такое разнообразие и количество активностей, при этом оставаться свежим и отдохнувшим!
Огромное спасибо организаторам и всей команде, которая занимается поддержкой - вы супер ♥️
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!

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