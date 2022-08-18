Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень

Осень на Байкале - это здорово

4.7
3 отзыва
Осень на Байкале – это здорово.

В этом туре Вас ждут незабываемые впечатления: прогуляемся по острову Ольхон и побываем на мысе Хобой, где сделаем множество изумительных фотографий.
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Осень
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов
Живописный мыс Кобылья голова
Живописный мыс Кобылья голова
Отправимся в южную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и бодрящими пешими прогулками
Занимательный Музей Тальцы
Занимательный Музей Тальцы
Прогуляемся по музею деревянного зодчества Тальцы

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

2 день

Экскурсия в музей Тальцы

Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы.

Прогулка по музею.

Возвращение в Листвянку.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 40 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Байкал славится чистотой и прозрачностью.

Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.

Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей.

Поддерживают чистоту воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.

Питание включено: завтрак.

4 день

Переезд на остров Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день

Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

6 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

7 день

Мыс Кобылья голова

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

8 день

Возвращение в Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазе на острове Ольхон и в гостинице в Листвянке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные даты
экономстандарт
2-хместный номер60 70070 000
доплата за одноместное размещение14 50021 000

Вариант с частично благоустроенным проживанием Эконом:

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Арабеска – 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров), 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже), 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь.

Вариант с благоустроенным проживанием– Стандарт:

  • Размещение: Листвянка – Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны – 2-местный номер (удобства в номере), 3 ночи: с первой по третью ночь;
  • Размещение: Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника – 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: с четвертой по седьмую ночь.

Варианты проживания

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположена в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Турбаза «Звезда Кочевника»

4 ночи

Отель «Звезда кочевника» расположен в поселке Хужир. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и принадлежности для барбекю. Для юных гостей обустроена детская игровая площадка и работает детский клуб. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться услугами по обмену валюты.

Во всех номерах среди удобств гостиный уголок и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Во всех номерах установлен рабочий стол.

Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»Турбаза «Звезда Кочевника»

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.

Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).

Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель

Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • Столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • Детская площадка бесплатно;
  • Парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение (согласно выбранной цене)
  • Питание:день 2-3,8: завтракдень 4, 6: завтрак, ужиндень 5, 7: завтрак, обед, ужин.
  • День 2-3,8: завтрак
  • День 4, 6: завтрак, ужин
  • День 5, 7: завтрак, обед, ужин.
  • Транспортные услуги:день 1: Иркутск – Листвянкадень 2: Листвянка – Тальцы – Листвянкадень 4: Листвянка – Иркутск – Ольхондень 5: По Ольхонудень 7: По Ольхонудень 8: Ольхон – Иркутск.
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: Листвянка – Тальцы – Листвянка
  • День 4: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 5: По Ольхону
  • День 7: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск.
  • Экскурсионные услуги:день 2: Этнографический музей Тальцыдень 5: Поездка в северную часть острова Ольхондень 7: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Этнографический музей Тальцы
  • День 5: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 7: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

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