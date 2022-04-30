Экскурсии в городах Челябинской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Челябинской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
8700
₽
за всё
Открыть достопримечательности южноуральской Швейцарии в поездке по Саткинскому району
3200
₽
за всё
Поговорим о Магнитной горе как точке притяжения: здесь и башкирские легенды
4.5
2 отзыва
7500
₽
за всё
Прикоснуться к тайнам мегалитов и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
5
2 отзыва
1000
₽
за всё
Посетить самое глубокое озеро республики, услышать его легенды и оценить природные пейзажи
3000
₽
за всё
О дарах Ильменских гор, младшем брате Байкала, легендарных грузовиках и баллистических ракетах
5
2 отзыва
3200
₽
за всё
Познакомиться с центром черной металлургии и поразиться богатствам южноуральского наследия
Групповые экскурсии
1500
₽
за чел.
30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно - степных панорам уральского хребта Крытытау
5
1 отзыв
900
₽
за чел.
Клуб туристов «Горизонты Урала» приглашает вас совершить захватывающий поход на озеро Тургояк
1500
₽
за чел.
Предлагаем почувствовать красоту и запахи просторов необъятной зауральской степи, побыть вдали от современной
Обзорные по городам
3000
₽
за всё
О дарах Ильменских гор, младшем брате Байкала, легендарных грузовиках и баллистических ракетах
2600
₽
за всё
Многие из нас любят истории, которые заставляют задуматься о чем-то, улыбнуться, а иногда откровенно посмеяться
2
1 отзыв
5000
₽
за всё
Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое
5
25 отзывов
3500
₽
за всё
История «стального сердца» России и его военное прошлое
Туры на автомобиле
8700
₽
за всё
Открыть достопримечательности южноуральской Швейцарии в поездке по Саткинскому району
4.5
2 отзыва
7500
₽
за всё
Прикоснуться к тайнам мегалитов и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
3000
₽
за всё
О дарах Ильменских гор, младшем брате Байкала, легендарных грузовиках и баллистических ракетах
5
2 отзыва
3200
₽
за всё
Познакомиться с центром черной металлургии и поразиться богатствам южноуральского наследия
9800
₽
за всё
Полюбоваться одним из самых чистых и своенравных озер Урала и раскрыть его историю и легенды
5
25 отзывов
3500
₽
за всё
История «стального сердца» России и его военное прошлое
5
2 отзыва
11500
₽
за всё
Побывать в древнейшем городе из найденных в России и одном из сакральных центров Земли
5
4 отзыва
16500
₽
за всё
Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
4.8
6 отзывов
4900
₽
за всё
Взглянуть на историю города через его уникальное географическое положение на стыке равнины и гор
Последние отзывы об экскурсиях по Челябинской области
- ЛЛидия30 апреля 2022Нашим экскурсоводом была Людмила. Маршрут был выстроен по Челябинскому "Арбату", но пройдя по одной улице мы узнали историю целого города. Большое спасибо за интересный рассказ!
- ЛЛилия23 апреля 2022Экскурсия с Людмилой очень понравилась! Узнали много нового о любимой улице и городе! Спасибо большое за прекрасно проведенное время)
- ССергей21 апреля 2022Замечательный вариант провести время в Магнитогорске - возможность не только увидеть, узнать и запомнить, но и задать вопросы и обсудить. Ольга сумела сделать город вкусным для путешественника, попавшего в город и захотевшего выйти за рамки дежурных двух абзацев путеводителя. История и сегодняшний день, архитектура в генпланах и мелочах, люди сделавшие и продолжающие делать город. Очень здорово, честно - неожиданно и, что особенно важно, радушно. Не бывает нетуристических городов. Бывают города, про которые не нашлось, кому рассказать. Думаю, Магнитогорску с Ольгой повезло. Спасибо!
- ААнна6 апреля 2022Очень интересная, увлекательная, познавательная обзорная экскурсия по городу Магнитогорск. Всем, кто ничего не знал про город настоятельно рекомендую Екатерину, легкую, непринуждённую в беседе, интресующуюся историей, развитием города Магнитогорск. Все время ищущую ответы на вопросы про город. Дети слушали с большим вниманием, что от души порадовало родителей!
- ВВлад20 марта 2022Всем привет. Моя короткая командировка в Магнитогорск неожиданно превратилась в полный приключений отпуск благодаря замечательному гиду Ольге. Были учтены все мои интересы и пожелания и исполнены в лучшем виде. Я увидел город в таком ракурсе, историческом и архитектурном, которого никак не мог ожидать, рассматривая фотографии в интернет. Рекомендую!
- ССергей20 марта 2022Хорошая экскурсия. Проводила Ирина. Человек очень любит свой город, это сразу чувствуется и передаётся слушателям. Спасибо. Хотелось бы больше остановок с выходом из машины и возможностью пофотографировать. Продолжительность оказалась на пол часа меньше заявленной (вероятно, из-за того, что стемнело и было прохладно). В остальном все хорошо, нам понравилось.
- ССергей24 февраля 2022Уважаемой Ольге Анатольевне - спасибо!!! То, что я с супругой (февраль 2022) узнал/увидел/услышал о «Магнитке» нигде ни причитать, ни узнать… увы… Ещё раз спасибо!!! Пожелание одно: «держим хвост пистолетом!»
- ТТатьяна5 февраля 2022Здравствуйте!!! Мне очень понравилась экскурсия. Если не разу небыли в Златоусте, всем советую там побывать.) Причем за такие деньги все было доступно и удобно. За целый день мы побывали в 4 местах.) Ну очень круто что придумали индивидуальные экскурсии. Нас забрали из дома и довезли до дома.) В общем даже не думайте берите индивидуальную экскурсию хоть куда. И получайте удовольствие. 🤗. Отдельное спасибо Алексею👍👌🌹так держать, молодец))) 👍
- ЕЕлена18 января 2022Отзыв на: Мифы промышленного ЧелябинскаСпасибо Артему, экскурсия понравилась, узнали много интересного о Челябинске, хотя и живем тут)
- ДДмитрий12 января 2022Спасибо Алексею за красивый маршрут. В зимнем варианте нужно учитывать, что возможен переход по лесной дороге до озера (5-6 километров) и обратно. Встретились несколько ручьев/луж в низинах, один ручей не промерз и разлился по дороге. На берегу озера есть площадка, принадлежащая какому-то природоохранному ФГУПу, без каких-либо домиков (негде погреться, обсушиться, переодеться в сухое). В лесу ветер маловероятен, но наверняка он будет на острове. На Таганае (Черная скала) рядом с парковкой есть отапливаемый домик. До смотровых площадок от парковки примерно 0,6 км. Вероятно, будет ветер. Есть смысл использовать грелки в обувь и на одежду (например, из Спортмастера). Можно захватить сменные носки, свитер, термос с чаем, шоколадный батончик.
- ВВладимир9 января 2022Таксист очень удивился, что можно смотреть в Магнитогорске 3 часа. Но нам этого времени даже не хватило. Ольга очень увлеченно рассказывала про историю возникновения города, про события времен восстания Пугачева, становления металургического комплекса, строительства соцгородка, немецкого квартала. Видно, что экскурсовод любит свой город. Роскошный вид на металургический комбинат и монумент "Тыл - фронту".
- ВВладимир9 января 2022Отзыв на: Якты-Куль, или 7 секретов озера БанноеЗамечательно провели время. Екатерина приехала вовремя, всю дорогу интересно рассказывала. Очень позитивный, увлеченный человек, интересный собеседник. Обсудили много тем: и про восстание Пугачева, и про Аркаим, не заметили, как пролетело время. Очень живописные виды при поднятии на гору, а еще заехали по пути в медовую лавку - такой небольшой, уютный медовый музей.
- ААркадий8 января 2022Замечательный гид Евгений. Огромное спасибо!!!
- ВВиктория6 января 2022Данную экскурсию нам проводила Светлана Геннадьевна. Узнав состав группы (а у нас было много детей) она предложила программу, которая была бы интересна для всех возрастов. Для детей, это было в игровой форме, но и нам, взрослым, программа очень понравилось. У экскурсовода альбом с фото старого Челябинска, хорошее знание истории города. Есть гарнитура для усиления звука, слышно на расстоянии нескольких метров. Располагает к себе детей. В целом можно назвать данную экскурсию познавательной и интересной! Буду рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо.
- ММихаил5 января 2022Екатерина провела интересную экскурсию по городу для нашей группы из 25 человек! Очень понравился ответственный подход - заранее обсудили все оргмоменты и наши пожелания)) Заряжает когда человек "горит" тем, что делает🔥
- ЕЕлена5 января 2022Экскурсия понравилась. Гид Светлана рассказывала очень интересно. Познавательно было не только для нас, 2-х гостей города, но и для коренной жительницы г. Челябинска. Спасибо.
- ДДмитрий5 января 2022Большое спасибо гиду Евгению. Отличная организация, красивые места, интересный рассказ. Также огромная благодарность за экскурсию по Челябинску. Рекомендую без сомнений.
- AAnn22 ноября 2021Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом! Ольга встретила в аэропорту по предварительной договоренности, по дороге до города рассказала многое, что не входит в основную программу. Сама экскурсия оказалась очень насыщенной, а город - необычным и интересным, совершенно непохожим на прочие. Особенно в душу запал соцгород, уникальное место, нигде больше такого не встретишь. Но понятно это становится только после того, как услышишь историю его возникновения, конечно. В общем, без Ольги никуда:) Приятная беседа, интересные рассказы и чай с конфетками, когда на улице прохладно - то, что нужно:) Всем любителям промышленного туризма рекомендую!
- ООльга20 ноября 2021В Челябинске были с коллегами только один день и, чтобы сделать поездку максимально продуктивной, решили взять экскурсию про главную улицу города. И это оказалось верным решением: тут и прогулка по центру и получение концентрированной информации о городе. Очень благодарны Светлане - она показала и рассказала нам о таких вещах, на которые мы сами не обратили бы внимание, прогуливаясь по улочке. Глубокие знания, умение живо и интересно подавать информацию, а также пунктуальность и тактичность Светланы - все вместе создало приятные впечатления. Рекомендую всем: и жителям, и гостям Челябинска!
- ЕЕлизавета15 ноября 2021Отзыв на: Челябинск: грани историиОчень интересно и познавательно. На экскурсии присутствовали дети младшего школьного возраста, и им было интересно наравне со взрослыми.