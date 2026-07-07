Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Челябинской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5950
₽
за всё
Прогуляться от набережной к площади Революции через главные исторически артерии
5
2 отзыва
4200
₽
за всё
Истоки, второе рождение, дореволюционный расцвет
5
2 отзыва
от
1400
₽
за всё
Познакомиться с дореволюционным прошлым города и судьбами знаменитых челябинцев
5
6 отзывов
от
1400
₽
за всё
Новый взгляд на главные городские объекты и судьбы людей, с ними связанных
5
3 отзыва
3400
₽
за всё
Оказаться в сердце Челябинска, где история переплелась с современностью
5
4 отзыва
9000
₽
за всё
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
2000
₽
за чел.
Приглашаю на мастер-класс по созданию браслета из натуральных камней. Вы узнаете о свойствах минералов, подберёте свою уникальную комбинацию под ваши ...
21000
₽
за всё
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
4800
₽
за чел.
Увидеть мраморную пещеру, горные панорамы и таинственные штольни
500
₽
за чел.
Увидеть Россию прошлого через игрушки, которым больше 100 лет, и услышать их удивительные истории
4.5
2 отзыва
5000
₽
за чел.
Увидеть город среди гор, старую ГЭС и стометровые скалы над рекой Ай
5
2 отзыва
5000
₽
за чел.
Погулять по экотропе Чёрная скала и парку Бажова, а ещё увидеть, как работают гравёры
3900
₽
за чел.
Увидеть, как историческое наследие сочетается с современностью и любовью к спорту
2030
₽
за чел.
Приглашаем на уникальный мастер-класс. Вы познакомитесь с парфюмерными нотами, выберете своё сочетание и под руководством парфюмера создадите уникальн...
1980
₽
за чел.
Вы создадите своими руками ароматный шедевр из натуральных материалов под руководством мастера. Выберите свой аромат, получите море позитива и заберёт...
620
₽
за чел.
Во время прогулки с аудиоэкскурсией по Кыштыму вы узнаете, как развивался город, как переплеталась его судьба с судьбами самых известных людей России,...
Обзорные по городам
3900
₽
за чел.
Увидеть, как историческое наследие сочетается с современностью и любовью к спорту
5
4 отзыва
9000
₽
за всё
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
620
₽
за чел.
Во время прогулки с аудиоэкскурсией по Кыштыму вы узнаете, как развивался город, как переплеталась его судьба с судьбами самых известных людей России,...
5
23 отзыва
6150
₽
за всё
Челябинск — один из крупнейших городов России с интересным гербом. На его гербе красуется верблюд. Неожиданно, да? А что есть интересного и неожиданно...
4.4
11 отзывов
7450
₽
за всё
Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое. Вы познакомитесь с основными этапами его многолетней истории — от небольшой деревянн...
4.8
17 отзывов
23750
₽
за всё
Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
Водные прогулки
5
1 отзыв
9000
₽
за чел.
30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно- степных панорам уральского хребта Крытытау и огромного озера Банное. Величественно...
Туры на автомобиле
5
4 отзыва
9000
₽
за всё
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
21000
₽
за всё
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
5
2 отзыва
9000
₽
за всё
Отправиться из Челябинска на родину каслинского литья, в старый промышленный уголок Урала
5
4 отзыва
24000
₽
за всё
Из Челябинска - к невероятной уральской природе и старейшей гидроэлектростанции России
5
9 отзывов
6000
₽
за всё
Погружение в эстетику индустриальности и рабочих посёлков с гидом-историком
5
15 отзывов
5000
₽
за всё
Пройти по центру города с историком и автором карт-путеводителей
5
4 отзыва
6000
₽
за всё
Взглянуть на город с нового ракурса и перенестись в один из самых противоречивых этапов его истории
5
6 отзывов
10000
₽
за всё
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
5
15 отзывов
19870
₽
за всё
Полюбоваться одним из самых чистых и своенравных озер Урала и раскрыть его историю и легенды
Гастрономические туры
21000
₽
за всё
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
5
4 отзыва
24000
₽
за всё
Из Челябинска - к невероятной уральской природе и старейшей гидроэлектростанции России
5
6 отзывов
10000
₽
за всё
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
Последние отзывы об экскурсиях по Челябинской области
Л
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем оз. Тургояк и даже искупались. Со смотровых площадок можно хорошо увидеть все величие и красоту природы Южного Урала.
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С
Дата посещения: 1 фев 2026
Очень благодарна Алексею за замечательную экскурсию и проведенный вместе день, культурно, душевно и очень информативно!!! Отдельная благодарность за «Счастливый Кузюк» 🙏🏻 Очень рекомендую!!!! Ездили 01.02.26 года
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В
Интересная экскурсия. Материал подается не скучно. Узнал очень много нового о городе и крае. Большое спасибо Сергею.
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Т
Хочу поблагодарить организатора, за расширение программы. Мы жили далеко от места экскурсии и только Тургояка нам было бы мало, мы
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Н
Отличная экскурсия: Алексей приехал вовремя, заранее предупредил о встрече, забрал нас из дома. Вел машину аккуратно и спокойно. Маршрут хорошо
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Все локации посетили. Спасибо гиду Алексею
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В
Впечатления самые лучшие. За нами приехали в отель, куда мы попросили. Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид не просто профессионал,
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П
Мне все понравилось, хороший рассказчик, много интересного узнали
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Ю
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья Павловна - замечательный рассказчик,
+1
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И
16 июля мы в составе 3-х человек отправились на пешеходную экскурсию по исторической части города вместе с экскурсоводом Анной. Впечатление
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