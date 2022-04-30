Экскурсии по Челябинской области

Экскурсии в городах Челябинской области

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Челябинск
Магнитогорск
Миасс

Индивидуальные экскурсии

Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
8700
за всё
Открыть достопримечательности южноуральской Швейцарии в поездке по Саткинскому району
Челябинск
Место встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
Место встречи Европы и Азии - история освоения Южного Урала
3200
за всё
Поговорим о Магнитной горе как точке притяжения: здесь и башкирские легенды
Магнитогорск
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
4.5
2 отзыва
7500
за всё
Прикоснуться к тайнам мегалитов и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
Челябинск
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
5
2 отзыва
1000
за всё
Посетить самое глубокое озеро республики, услышать его легенды и оценить природные пейзажи
Магнитогорск
Миасс - город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс - город технической интеллигенции и природных сокровищ
3000
за всё
О дарах Ильменских гор, младшем брате Байкала, легендарных грузовиках и баллистических ракетах
Миасс
Солнечный Магнитогорск - место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск - место встречи Европы и Азии
5
2 отзыва
3200
за всё
Познакомиться с центром черной металлургии и поразиться богатствам южноуральского наследия
Магнитогорск
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
6000
за всё
Челябинск
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
6000
за всё
Челябинск
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
5500
за всё
Челябинск

Групповые экскурсии

Якты-куль или 7 секретов озера - о первых разработках на Южном Урале
Якты-куль или 7 секретов озера - о первых разработках на Южном Урале
1500
за чел.
30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно - степных панорам уральского хребта Крытытау
Магнитогорск
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
5
1 отзыв
900
за чел.
Клуб туристов «Горизонты Урала» приглашает вас совершить захватывающий поход на озеро Тургояк
Миасс
Пламя Аркаима - об археологических находках бронзового века
Пламя Аркаима - об археологических находках бронзового века
1500
за чел.
Предлагаем почувствовать красоту и запахи просторов необъятной зауральской степи, побыть вдали от современной
Магнитогорск

Обзорные по городам

Миасс - город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс - город технической интеллигенции и природных сокровищ
3000
за всё
О дарах Ильменских гор, младшем брате Байкала, легендарных грузовиках и баллистических ракетах
Миасс
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
6000
за всё
Челябинск
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
5500
за всё
Челябинск
Байки промышленного города
Байки промышленного города
2600
за всё
Многие из нас любят истории, которые заставляют задуматься о чем-то, улыбнуться, а иногда откровенно посмеяться
Челябинск
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте
2
1 отзыв
5000
за всё
Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое
Челябинск
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Узнать Магнитогорск за 3 часа
5
25 отзывов
3500
за всё
История «стального сердца» России и его военное прошлое
Магнитогорск

Туры на автомобиле

Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
8700
за всё
Открыть достопримечательности южноуральской Швейцарии в поездке по Саткинскому району
Челябинск
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
4.5
2 отзыва
7500
за всё
Прикоснуться к тайнам мегалитов и влюбиться в панорамы национального парка с вершины Черной скалы
Челябинск
Миасс - город технической интеллигенции и природных сокровищ
Миасс - город технической интеллигенции и природных сокровищ
3000
за всё
О дарах Ильменских гор, младшем брате Байкала, легендарных грузовиках и баллистических ракетах
Миасс
Солнечный Магнитогорск - место встречи Европы и Азии
Солнечный Магнитогорск - место встречи Европы и Азии
5
2 отзыва
3200
за всё
Познакомиться с центром черной металлургии и поразиться богатствам южноуральского наследия
Магнитогорск
Тургояк - «младший брат» Байкала
Тургояк - «младший брат» Байкала
9800
за всё
Полюбоваться одним из самых чистых и своенравных озер Урала и раскрыть его историю и легенды
Челябинск
Узнать Магнитогорск за 3 часа
Узнать Магнитогорск за 3 часа
5
25 отзывов
3500
за всё
История «стального сердца» России и его военное прошлое
Магнитогорск
Путешествие в загадочный Аркаим
Путешествие в загадочный Аркаим
5
2 отзыва
11500
за всё
Побывать в древнейшем городе из найденных в России и одном из сакральных центров Земли
Магнитогорск
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
5
4 отзыва
16500
за всё
Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
Челябинск
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
4.8
6 отзывов
4900
за всё
Взглянуть на историю города через его уникальное географическое положение на стыке равнины и гор
Челябинск

Последние отзывы об экскурсиях по Челябинской области

  • Л
    Лидия
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата
    Нашим экскурсоводом была Людмила. Маршрут был выстроен по Челябинскому "Арбату", но пройдя по одной улице мы узнали историю целого города. Большое спасибо за интересный рассказ!
  • Л
    Лилия
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата
    Экскурсия с Людмилой очень понравилась! Узнали много нового о любимой улице и городе! Спасибо большое за прекрасно проведенное время)
  • С
    Сергей
    21 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Замечательный вариант провести время в Магнитогорске - возможность не только увидеть, узнать и запомнить, но и задать вопросы и обсудить. Ольга сумела сделать город вкусным для путешественника, попавшего в город и захотевшего выйти за рамки дежурных двух абзацев путеводителя. История и сегодняшний день, архитектура в генпланах и мелочах, люди сделавшие и продолжающие делать город. Очень здорово, честно - неожиданно и, что особенно важно, радушно. Не бывает нетуристических городов. Бывают города, про которые не нашлось, кому рассказать. Думаю, Магнитогорску с Ольгой повезло. Спасибо!
  • А
    Анна
    6 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Солнечный Магнитогорск - место встречи Европы и Азии
    Очень интересная, увлекательная, познавательная обзорная экскурсия по городу Магнитогорск. Всем, кто ничего не знал про город настоятельно рекомендую Екатерину, легкую, непринуждённую в беседе, интресующуюся историей, развитием города Магнитогорск. Все время ищущую ответы на вопросы про город. Дети слушали с большим вниманием, что от души порадовало родителей!
  • В
    Влад
    20 марта 2022
    5
    Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Всем привет. Моя короткая командировка в Магнитогорск неожиданно превратилась в полный приключений отпуск благодаря замечательному гиду Ольге. Были учтены все мои интересы и пожелания и исполнены в лучшем виде. Я увидел город в таком ракурсе, историческом и архитектурном, которого никак не мог ожидать, рассматривая фотографии в интернет. Рекомендую!
  • С
    Сергей
    20 марта 2022
    4
    Отзыв на: Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
    Хорошая экскурсия. Проводила Ирина. Человек очень любит свой город, это сразу чувствуется и передаётся слушателям. Спасибо. Хотелось бы больше остановок с выходом из машины и возможностью пофотографировать. Продолжительность оказалась на пол часа меньше заявленной (вероятно, из-за того, что стемнело и было прохладно). В остальном все хорошо, нам понравилось.
  • С
    Сергей
    24 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Уважаемой Ольге Анатольевне - спасибо!!! То, что я с супругой (февраль 2022) узнал/увидел/услышал о «Магнитке» нигде ни причитать, ни узнать… увы… Ещё раз спасибо!!! Пожелание одно: «держим хвост пистолетом!»
  • Т
    Татьяна
    5 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
    Здравствуйте!!! Мне очень понравилась экскурсия. Если не разу небыли в Златоусте, всем советую там побывать.) Причем за такие деньги все было доступно и удобно. За целый день мы побывали в 4 местах.) Ну очень круто что придумали индивидуальные экскурсии. Нас забрали из дома и довезли до дома.) В общем даже не думайте берите индивидуальную экскурсию хоть куда. И получайте удовольствие. 🤗. Отдельное спасибо Алексею👍👌🌹так держать, молодец))) 👍
  • Е
    Елена
    18 января 2022
    5
    Отзыв на: Мифы промышленного Челябинска
    Спасибо Артему, экскурсия понравилась, узнали много интересного о Челябинске, хотя и живем тут)
  • Д
    Дмитрий
    12 января 2022
    4
    Отзыв на: Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай
    Спасибо Алексею за красивый маршрут. В зимнем варианте нужно учитывать, что возможен переход по лесной дороге до озера (5-6 километров) и обратно. Встретились несколько ручьев/луж в низинах, один ручей не промерз и разлился по дороге. На берегу озера есть площадка, принадлежащая какому-то природоохранному ФГУПу, без каких-либо домиков (негде погреться, обсушиться, переодеться в сухое). В лесу ветер маловероятен, но наверняка он будет на острове. На Таганае (Черная скала) рядом с парковкой есть отапливаемый домик. До смотровых площадок от парковки примерно 0,6 км. Вероятно, будет ветер. Есть смысл использовать грелки в обувь и на одежду (например, из Спортмастера). Можно захватить сменные носки, свитер, термос с чаем, шоколадный батончик.
  • В
    Владимир
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Таксист очень удивился, что можно смотреть в Магнитогорске 3 часа. Но нам этого времени даже не хватило. Ольга очень увлеченно рассказывала про историю возникновения города, про события времен восстания Пугачева, становления металургического комплекса, строительства соцгородка, немецкого квартала. Видно, что экскурсовод любит свой город. Роскошный вид на металургический комбинат и монумент "Тыл - фронту".
  • В
    Владимир
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
    Замечательно провели время. Екатерина приехала вовремя, всю дорогу интересно рассказывала. Очень позитивный, увлеченный человек, интересный собеседник. Обсудили много тем: и про восстание Пугачева, и про Аркаим, не заметили, как пролетело время. Очень живописные виды при поднятии на гору, а еще заехали по пути в медовую лавку - такой небольшой, уютный медовый музей.
  • А
    Аркадий
    8 января 2022
    5
    Отзыв на: Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
    Замечательный гид Евгений. Огромное спасибо!!!
  • В
    Виктория
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата
    Данную экскурсию нам проводила Светлана Геннадьевна. Узнав состав группы (а у нас было много детей) она предложила программу, которая была бы интересна для всех возрастов. Для детей, это было в игровой форме, но и нам, взрослым, программа очень понравилось. У экскурсовода альбом с фото старого Челябинска, хорошее знание истории города. Есть гарнитура для усиления звука, слышно на расстоянии нескольких метров. Располагает к себе детей. В целом можно назвать данную экскурсию познавательной и интересной! Буду рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо.
  • М
    Михаил
    5 января 2022
    5
    Отзыв на: Солнечный Магнитогорск - место встречи Европы и Азии
    Екатерина провела интересную экскурсию по городу для нашей группы из 25 человек! Очень понравился ответственный подход - заранее обсудили все оргмоменты и наши пожелания)) Заряжает когда человек "горит" тем, что делает🔥
  • Е
    Елена
    5 января 2022
    4
    Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата
    Экскурсия понравилась. Гид Светлана рассказывала очень интересно. Познавательно было не только для нас, 2-х гостей города, но и для коренной жительницы г. Челябинска. Спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    5 января 2022
    5
    Отзыв на: Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу
    Большое спасибо гиду Евгению. Отличная организация, красивые места, интересный рассказ. Также огромная благодарность за экскурсию по Челябинску. Рекомендую без сомнений.
  • A
    Ann
    22 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом! Ольга встретила в аэропорту по предварительной договоренности, по дороге до города рассказала многое, что не входит в основную программу. Сама экскурсия оказалась очень насыщенной, а город - необычным и интересным, совершенно непохожим на прочие. Особенно в душу запал соцгород, уникальное место, нигде больше такого не встретишь. Но понятно это становится только после того, как услышишь историю его возникновения, конечно. В общем, без Ольги никуда:) Приятная беседа, интересные рассказы и чай с конфетками, когда на улице прохладно - то, что нужно:) Всем любителям промышленного туризма рекомендую!
  • О
    Ольга
    20 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата
    В Челябинске были с коллегами только один день и, чтобы сделать поездку максимально продуктивной, решили взять экскурсию про главную улицу города. И это оказалось верным решением: тут и прогулка по центру и получение концентрированной информации о городе. Очень благодарны Светлане - она показала и рассказала нам о таких вещах, на которые мы сами не обратили бы внимание, прогуливаясь по улочке. Глубокие знания, умение живо и интересно подавать информацию, а также пунктуальность и тактичность Светланы - все вместе создало приятные впечатления. Рекомендую всем: и жителям, и гостям Челябинска!
  • Е
    Елизавета
    15 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Челябинск: грани истории
    Очень интересно и познавательно. На экскурсии присутствовали дети младшего школьного возраста, и им было интересно наравне со взрослыми.
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