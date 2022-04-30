Л Лидия 4 Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата Нашим экскурсоводом была Людмила. Маршрут был выстроен по Челябинскому "Арбату", но пройдя по одной улице мы узнали историю целого города. Большое спасибо за интересный рассказ!

Л Лилия 5 Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата Экскурсия с Людмилой очень понравилась! Узнали много нового о любимой улице и городе! Спасибо большое за прекрасно проведенное время)

С Сергей 5 Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа Замечательный вариант провести время в Магнитогорске - возможность не только увидеть, узнать и запомнить, но и задать вопросы и обсудить. Ольга сумела сделать город вкусным для путешественника, попавшего в город и захотевшего выйти за рамки дежурных двух абзацев путеводителя. История и сегодняшний день, архитектура в генпланах и мелочах, люди сделавшие и продолжающие делать город. Очень здорово, честно - неожиданно и, что особенно важно, радушно. Не бывает нетуристических городов. Бывают города, про которые не нашлось, кому рассказать. Думаю, Магнитогорску с Ольгой повезло. Спасибо!

А Анна 5 Отзыв на: Солнечный Магнитогорск - место встречи Европы и Азии Очень интересная, увлекательная, познавательная обзорная экскурсия по городу Магнитогорск. Всем, кто ничего не знал про город настоятельно рекомендую Екатерину, легкую, непринуждённую в беседе, интресующуюся историей, развитием города Магнитогорск. Все время ищущую ответы на вопросы про город. Дети слушали с большим вниманием, что от души порадовало родителей!

В Влад 5 Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа Всем привет. Моя короткая командировка в Магнитогорск неожиданно превратилась в полный приключений отпуск благодаря замечательному гиду Ольге. Были учтены все мои интересы и пожелания и исполнены в лучшем виде. Я увидел город в таком ракурсе, историческом и архитектурном, которого никак не мог ожидать, рассматривая фотографии в интернет. Рекомендую!

С Сергей 4 Отзыв на: Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно Хорошая экскурсия. Проводила Ирина. Человек очень любит свой город, это сразу чувствуется и передаётся слушателям. Спасибо. Хотелось бы больше остановок с выходом из машины и возможностью пофотографировать. Продолжительность оказалась на пол часа меньше заявленной (вероятно, из-за того, что стемнело и было прохладно). В остальном все хорошо, нам понравилось.

С Сергей 5 Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа Уважаемой Ольге Анатольевне - спасибо!!! То, что я с супругой (февраль 2022) узнал/увидел/услышал о «Магнитке» нигде ни причитать, ни узнать… увы… Ещё раз спасибо!!! Пожелание одно: «держим хвост пистолетом!»

Т Татьяна 5 Отзыв на: Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай Здравствуйте!!! Мне очень понравилась экскурсия. Если не разу небыли в Златоусте, всем советую там побывать.) Причем за такие деньги все было доступно и удобно. За целый день мы побывали в 4 местах.) Ну очень круто что придумали индивидуальные экскурсии. Нас забрали из дома и довезли до дома.) В общем даже не думайте берите индивидуальную экскурсию хоть куда. И получайте удовольствие. 🤗. Отдельное спасибо Алексею👍👌🌹так держать, молодец))) 👍

Е Елена 5 Отзыв на: Мифы промышленного Челябинска Спасибо Артему, экскурсия понравилась, узнали много интересного о Челябинске, хотя и живем тут)

Д Дмитрий 4 Отзыв на: Легенды Южного Урала: остров Веры и Таганай Спасибо Алексею за красивый маршрут. В зимнем варианте нужно учитывать, что возможен переход по лесной дороге до озера (5-6 километров) и обратно. Встретились несколько ручьев/луж в низинах, один ручей не промерз и разлился по дороге. На берегу озера есть площадка, принадлежащая какому-то природоохранному ФГУПу, без каких-либо домиков (негде погреться, обсушиться, переодеться в сухое). В лесу ветер маловероятен, но наверняка он будет на острове. На Таганае (Черная скала) рядом с парковкой есть отапливаемый домик. До смотровых площадок от парковки примерно 0,6 км. Вероятно, будет ветер. Есть смысл использовать грелки в обувь и на одежду (например, из Спортмастера). Можно захватить сменные носки, свитер, термос с чаем, шоколадный батончик.

В Владимир 5 Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа Таксист очень удивился, что можно смотреть в Магнитогорске 3 часа. Но нам этого времени даже не хватило. Ольга очень увлеченно рассказывала про историю возникновения города, про события времен восстания Пугачева, становления металургического комплекса, строительства соцгородка, немецкого квартала. Видно, что экскурсовод любит свой город. Роскошный вид на металургический комбинат и монумент "Тыл - фронту".

В Владимир 5 Отзыв на: Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное Замечательно провели время. Екатерина приехала вовремя, всю дорогу интересно рассказывала. Очень позитивный, увлеченный человек, интересный собеседник. Обсудили много тем: и про восстание Пугачева, и про Аркаим, не заметили, как пролетело время. Очень живописные виды при поднятии на гору, а еще заехали по пути в медовую лавку - такой небольшой, уютный медовый музей.

А Аркадий 5 Отзыв на: Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно Замечательный гид Евгений. Огромное спасибо!!!

В Виктория 5 Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата Данную экскурсию нам проводила Светлана Геннадьевна. Узнав состав группы (а у нас было много детей) она предложила программу, которая была бы интересна для всех возрастов. Для детей, это было в игровой форме, но и нам, взрослым, программа очень понравилось. У экскурсовода альбом с фото старого Челябинска, хорошее знание истории города. Есть гарнитура для усиления звука, слышно на расстоянии нескольких метров. Располагает к себе детей. В целом можно назвать данную экскурсию познавательной и интересной! Буду рекомендовать друзьям и знакомым! Спасибо.

М Михаил 5 Отзыв на: Солнечный Магнитогорск - место встречи Европы и Азии Екатерина провела интересную экскурсию по городу для нашей группы из 25 человек! Очень понравился ответственный подход - заранее обсудили все оргмоменты и наши пожелания)) Заряжает когда человек "горит" тем, что делает🔥

Е Елена 4 Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата Экскурсия понравилась. Гид Светлана рассказывала очень интересно. Познавательно было не только для нас, 2-х гостей города, но и для коренной жительницы г. Челябинска. Спасибо.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Таганай в одно касание, или путешествие на Черную скалу Большое спасибо гиду Евгению. Отличная организация, красивые места, интересный рассказ. Также огромная благодарность за экскурсию по Челябинску. Рекомендую без сомнений.

A Ann 5 Отзыв на: Узнать Магнитогорск за 3 часа Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом! Ольга встретила в аэропорту по предварительной договоренности, по дороге до города рассказала многое, что не входит в основную программу. Сама экскурсия оказалась очень насыщенной, а город - необычным и интересным, совершенно непохожим на прочие. Особенно в душу запал соцгород, уникальное место, нигде больше такого не встретишь. Но понятно это становится только после того, как услышишь историю его возникновения, конечно. В общем, без Ольги никуда:) Приятная беседа, интересные рассказы и чай с конфетками, когда на улице прохладно - то, что нужно:) Всем любителям промышленного туризма рекомендую!

О Ольга 5 Отзыв на: Были и небыли челябинского Арбата В Челябинске были с коллегами только один день и, чтобы сделать поездку максимально продуктивной, решили взять экскурсию про главную улицу города. И это оказалось верным решением: тут и прогулка по центру и получение концентрированной информации о городе. Очень благодарны Светлане - она показала и рассказала нам о таких вещах, на которые мы сами не обратили бы внимание, прогуливаясь по улочке. Глубокие знания, умение живо и интересно подавать информацию, а также пунктуальность и тактичность Светланы - все вместе создало приятные впечатления. Рекомендую всем: и жителям, и гостям Челябинска!