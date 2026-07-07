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Экскурсии по Челябинской области и городам

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Челябинск
Магнитогорск

Индивидуальные экскурсии

Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
Челябинск сквозь эпохи: как уральская крепость стала мегаполисом
5950
за всё
Прогуляться от набережной к площади Революции через главные исторически артерии
Челябинск
Челябинская Кировка: три века истории в сердце города
Челябинская Кировка: три века истории в сердце города
5
2 отзыва
4200
за всё
Истоки, второе рождение, дореволюционный расцвет
Челябинск
Чайная хроника Челябинска с гидом-историком
Чайная хроника Челябинска с гидом-историком
5
2 отзыва
от
1400
за всё
Познакомиться с дореволюционным прошлым города и судьбами знаменитых челябинцев
Челябинск
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
4 века Челябинска: из прошлого в будущее с гидом-историком
5
6 отзывов
от
1400
за всё
Новый взгляд на главные городские объекты и судьбы людей, с ними связанных
Челябинск
Кировка: от крепости до мегаполиса
Кировка: от крепости до мегаполиса
5
3 отзыва
3400
за всё
Оказаться в сердце Челябинска, где история переплелась с современностью
Челябинск
Обзорная экскурсия по Челябинску
Обзорная экскурсия по Челябинску
5
4 отзыва
9000
за всё
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
Челябинск
Мобильная квест-экскурсия «Погоня за лекарством от вируса» в Челябинске
Мобильная квест-экскурсия «Погоня за лекарством от вируса» в Челябинске
1400
за всё
Челябинск
Мастер-класс «Браслет-оберег из натуральных камней»
Мастер-класс «Браслет-оберег из натуральных камней»
2000
за чел.
Приглашаю на мастер-класс по созданию браслета из натуральных камней. Вы узнаете о свойствах минералов, подберёте свою уникальную комбинацию под ваши ...
Челябинск
В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
21000
за всё
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
Челябинск

Групповые экскурсии

Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска)
Кыштым: от легенды до вершины (из Челябинска)
5
1 отзыв
4800
за чел.
Увидеть мраморную пещеру, горные панорамы и таинственные штольни
Челябинск
Куклы, мишки и история страны: экскурсия по челябинскому музею-квартире игрушек
Куклы, мишки и история страны: экскурсия по челябинскому музею-квартире игрушек
500
за чел.
Увидеть Россию прошлого через игрушки, которым больше 100 лет, и услышать их удивительные истории
Челябинск
Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)
Сатка, «Пороги» и Большие Притёсы (из Челябинска)
4.5
2 отзыва
5000
за чел.
Увидеть город среди гор, старую ГЭС и стометровые скалы над рекой Ай
Челябинск
Из Челябинска в «Таганай», Златоуст и на оружейную фабрику
Из Челябинска в «Таганай», Златоуст и на оружейную фабрику
5
2 отзыва
5000
за чел.
Погулять по экотропе Чёрная скала и парку Бажова, а ещё увидеть, как работают гравёры
Челябинск
Челябинск: хоккей, трубы и верблюды
Челябинск: хоккей, трубы и верблюды
3900
за чел.
Увидеть, как историческое наследие сочетается с современностью и любовью к спорту
Челябинск
Групповая пешеходная экскурсия по Челябинску «История в каждом шаге»
Групповая пешеходная экскурсия по Челябинску «История в каждом шаге»
5
1 отзыв
1900
за чел.
Челябинск
Создай свой аромат: парфюмерный мастер-класс
Создай свой аромат: парфюмерный мастер-класс
2030
за чел.
Приглашаем на уникальный мастер-класс. Вы познакомитесь с парфюмерными нотами, выберете своё сочетание и под руководством парфюмера создадите уникальн...
Челябинск
Мастер-класс «Свеча в кокосовой скорлупе»
Мастер-класс «Свеча в кокосовой скорлупе»
1980
за чел.
Вы создадите своими руками ароматный шедевр из натуральных материалов под руководством мастера. Выберите свой аромат, получите море позитива и заберёт...
Челябинск
Обзорная аудиоэкскурсия по Кыштыму: истории «тихого зимовья»
Обзорная аудиоэкскурсия по Кыштыму: истории «тихого зимовья»
620
за чел.
Во время прогулки с аудиоэкскурсией по Кыштыму вы узнаете, как развивался город, как переплеталась его судьба с судьбами самых известных людей России,...
Челябинск

Обзорные по городам

Челябинск: хоккей, трубы и верблюды
Челябинск: хоккей, трубы и верблюды
3900
за чел.
Увидеть, как историческое наследие сочетается с современностью и любовью к спорту
Челябинск
Обзорная экскурсия по Челябинску
Обзорная экскурсия по Челябинску
5
4 отзыва
9000
за всё
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
Челябинск
Обзорная аудиоэкскурсия по Кыштыму: истории «тихого зимовья»
Обзорная аудиоэкскурсия по Кыштыму: истории «тихого зимовья»
620
за чел.
Во время прогулки с аудиоэкскурсией по Кыштыму вы узнаете, как развивался город, как переплеталась его судьба с судьбами самых известных людей России,...
Челябинск
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
5
23 отзыва
6150
за всё
Челябинск — один из крупнейших городов России с интересным гербом. На его гербе красуется верблюд. Неожиданно, да? А что есть интересного и неожиданно...
Челябинск
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
4.4
11 отзывов
7450
за всё
Знакомство с Челябинском станет настоящим путешествием в прошлое. Вы познакомитесь с основными этапами его многолетней истории — от небольшой деревянн...
Челябинск
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
4.8
17 отзывов
23750
за всё
Посетить город мастеров Златоуст, подняться на вершину и осмотреть красоты национального парка
Челябинск

Водные прогулки

Якты-куль или 7 секретов озера Банное
Якты-куль или 7 секретов озера Банное
5
1 отзыв
9000
за чел.
30 минут от аэропорта г Магнитогорск и вы оказываетесь среди горно- степных панорам уральского хребта Крытытау и огромного озера Банное. Величественно...
Магнитогорск

Туры на автомобиле

Обзорная экскурсия по Челябинску
Обзорная экскурсия по Челябинску
5
4 отзыва
9000
за всё
Путешествие по истории города: от деревянной крепости до промышленного мегаполиса
Челябинск
В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
21000
за всё
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
Челябинск
Путешествие в Касли - город (из) чугуна
Путешествие в Касли - город (из) чугуна
5
2 отзыва
9000
за всё
Отправиться из Челябинска на родину каслинского литья, в старый промышленный уголок Урала
Челябинск
Айские притёсы и Порожская ГЭС
Айские притёсы и Порожская ГЭС
5
4 отзыва
24000
за всё
Из Челябинска - к невероятной уральской природе и старейшей гидроэлектростанции России
Челябинск
Городок Металлургов Челябинска: сталианс, трудное наследие, артефакты
Городок Металлургов Челябинска: сталианс, трудное наследие, артефакты
5
9 отзывов
6000
за всё
Погружение в эстетику индустриальности и рабочих посёлков с гидом-историком
Челябинск
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
5
15 отзывов
5000
за всё
Пройти по центру города с историком и автором карт-путеводителей
Челябинск
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
5
4 отзыва
6000
за всё
Взглянуть на город с нового ракурса и перенестись в один из самых противоречивых этапов его истории
Челябинск
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
5
6 отзывов
10000
за всё
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
Челябинск
Тургояк - «младший брат» Байкала
Тургояк - «младший брат» Байкала
5
15 отзывов
19870
за всё
Полюбоваться одним из самых чистых и своенравных озер Урала и раскрыть его историю и легенды
Челябинск

Гастрономические туры

В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
В гости к кузюкам: из Челябинска - в Златоуст
21000
за всё
Познакомиться с горнозаводским Уралом, сочетая активный отдых с познавательным опытом
Челябинск
Мастер-Классы в Челябинске. Праздники и Арт вечера
Мастер-Классы в Челябинске. Праздники и Арт вечера
1840
за чел.
Челябинск
Айские притёсы и Порожская ГЭС
Айские притёсы и Порожская ГЭС
5
4 отзыва
24000
за всё
Из Челябинска - к невероятной уральской природе и старейшей гидроэлектростанции России
Челябинск
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
Троицк: город-призрак (из Челябинска)
5
6 отзывов
10000
за всё
Окунуться в атмосферу некогда очень богатого, но опустевшего города с множеством модерновых зданий
Челябинск

Последние отзывы об экскурсиях по Челябинской области

Л
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем оз. Тургояк и даже искупались. Со смотровых площадок можно хорошо увидеть все величие и красоту природы Южного Урала.
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
Спасибо огромное Алексею, провëл нам очень интересную экскурсию. Мы очень рады, что побывали на этом красивейшем
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С
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Дата посещения: 1 фев 2026
Очень благодарна Алексею за замечательную экскурсию и проведенный вместе день, культурно, душевно и очень информативно!!! Отдельная благодарность за «Счастливый Кузюк» 🙏🏻 Очень рекомендую!!!! Ездили 01.02.26 года
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В
Челябинская Кировка и три столетия истории
Интересная экскурсия. Материал подается не скучно. Узнал очень много нового о городе и крае. Большое спасибо Сергею.
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Т
Тургояк - «младший брат» Байкала
Хочу поблагодарить организатора, за расширение программы. Мы жили далеко от места экскурсии и только Тургояка нам было бы мало, мы
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посетили национальный парк Таганай. Еще нам очень повезло с гидом. Наталья Павловна увлеченный, любящий свой край человек. Много рассказывала о природе истории Тургояка и Таганая. Ее знания камней просто заворожили туристов. По нашей просьбе нас привели кафе, с отличной кухней и ценами.

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Н
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Отличная экскурсия: Алексей приехал вовремя, заранее предупредил о встрече, забрал нас из дома. Вел машину аккуратно и спокойно. Маршрут хорошо
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продуман, по дороге мы услышали массу интересных и занимательных историй. Скорость движения была подобрана под наши потребности. Были предусмотрены зеленые стоянки, фотозоны, вкусная столовая. Экскурсия была познавательная, информативная и в то же время очень ненавязчивая и не перегруженная. Всем рекомендуем

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Алексей
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
Все локации посетили. Спасибо гиду Алексею
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В
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Впечатления самые лучшие. За нами приехали в отель, куда мы попросили. Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид не просто профессионал,
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а настоящая Личность. Харизма. Это человек, влюблённый в город и прекрасно знающий его историю. В конце экскурсии нас снова отвезли в наш отель. Мы очень довольны и рекомендуем всем. Оно того стоит!

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П
Кировка: от крепости до мегаполиса
Мне все понравилось, хороший рассказчик, много интересного узнали
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Ю
Тургояк - «младший брат» Байкала
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья Павловна - замечательный рассказчик,
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влюбленный в своё дело человек, а также специалист по минералам, поэтому остаться равнодушным невозможно, Наталья Павловна обязательно увлечёт своей любовью к родному краю!
Юрий Иванович - внимательный водитель и доброжелательный человек, дорога была максимально комфортной и безопасной. Нас с мужем и нашу дочь (1,5 года) ни разу не укачало.

Мы остались под впечатлением от красоты озера Тургояк, которое смогли посмотреть из разных точек, а также узнали факты и легенды, связанные с этим местом. Наталья Павловна детально поведала историю городов и предприятий Южного Урала от основания и до сегодняшних дней. А уж какие чудесные виды нас ожидали в заповеднике Таганай, который имеет статус памятника природы ЮНЕСКО, словами описать под силу только поэтам.

Благодарность, глубокое уважение и низкий поклон Наталье Павловне и Юрию Ивановичу за потрясающую экскурсию🙏🏻

От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья+1
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья
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И
Челябинская Кировка и три столетия истории
16 июля мы в составе 3-х человек отправились на пешеходную экскурсию по исторической части города вместе с экскурсоводом Анной. Впечатление
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о новом месте складывается из разных факторов, но главный, на наш взгляд, это фактор человеческий. Анна – чудесный, эрудированный, влюбленный в свое дело экскурсовод, за 2 часа погрузила нас в необычную историю родного города. Маршрут начинался с набережной р. Миасс, откуда открывается панорама города, а основная часть проходила по пешеходной зоне - ул. Кирова (в народе Кировка). Не каждому гиду удается визуально погрузить в ту или иную историческую эпоху через судьбы не только архитектурных сооружений, но и истории их владельцев. Ведь история человечества – это истории судеб людей, которые в ней оставили определенный след. Прогулка по Кировке, оказалась очень интересной, увлекательной, и, к нашему сожалению, по времени незаметной. И все это благодаря Анне. Знакомство с Кировкой стало прекрасным дополнением к нашей обзорной экскурсии по Челябинску, которая проходила уже после обеда, во второй половине дня.

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