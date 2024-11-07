4 дня
«Море Горы» 4 дня/ 3 ночи
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а / Буйнакского 25
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
27 900₽ за человека
3 дня
Тур выходного дня: Сулакский каньон, Хунзах, Дербент
Начало: Дербент УЛ.Х. Тагиева 4Я / жд вокзал /
Расписание: каждый понедельник по четверг
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
24 900₽ за человека
3 дня
Тур выходного дня по Дагестану
Начало: Дербент, по согласованию с гидом
Расписание: По пятницам в 7:30
8 ноя в 07:30
15 ноя в 07:30
42 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Хунзахское плато»
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