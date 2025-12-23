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Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры

Путешествие на Южный Урал: озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры. Узнайте больше о природе и животных в этом увлекательном туре
Уникальная экскурсия по Южному Уралу включает посещение озера Иткуль с его холмистыми берегами, где можно увидеть Шайтан-Камень. Туристы также побывают на оленьей ферме, где живут 750 благородных оленей и другие животные. Черемшанские карьеры удивят насыщенным голубым цветом воды. В зимнее время маршрут включает посещение Азов-горы, известной по сказам Бажова. Это отличная возможность для семейного отдыха и знакомства с природой региона
4.5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🦌 Встреча с оленями и другими животными
  • 🌊 Прогулка по живописным берегам озера Иткуль
  • 🏞️ Посещение бирюзовых Черемшанских карьеров
  • ❄️ Зимний маршрут на Азов-гору
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода позволяет насладиться всеми локациями. Зимой, с декабря по февраль, можно увидеть Азов-гору, что добавляет сказочный элемент в путешествие. Весной и осенью также можно отправиться в тур, но стоит учитывать погодные условия и возможные изменения маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры

Что можно увидеть

  • Озеро Иткуль
  • Черемшанские карьеры
  • Азов-гора

Описание экскурсии

🪨 Иткуль
Челябинск, может, и суров, но природа в его области прекрасна. Вы в этом убедитесь, когда попадёте на озеро Иткуль, о котором Бажов писал: «Иткуль — озеро на высоком местечке пришлось. Берега — песок да камень, а кругом сосна. Глядеть любо…». Вы прогуляетесь по его берегам, насладитесь холмистыми пейзажами, увидите Шайтан-Камень — останец, торчащий из воды в десятках метров от берега. Летом, при желании, искупаетесь. А гид расскажет, что означает название озера, сколько тысяч лет назад оно было заселено и что нашли археологи.

💧 Черемшанские карьеры
С начала 20 века здесь добывали никель и мрамор. Со временем глубокие (250 м) карьеры забросили, и их заполнила вода. Её насыщенный голубой цвет делает место невероятно живописным.

🦌 Ферма с оленями и не только
Только представьте, 750 пятнистых благородных оленей, живущих на площади 800 гектар. Без клеток, на природе — это вам не зоопарк! Они будут ходить вокруг нас, сверкать своими носиками и просить лакомства. Их можно и погладить, и пофотографировать, и покормить. Также вы понаблюдаете за верблюдами, страусами, баранами, свинками, козочками и другими обитателями.

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями, а также в связи с погодными условиями.

❄️ В зимнее время мы предлагаем вместо Черемшанских карьеров посетить Азов-гору. Ту самую, из Бажовских сказов, где прячется девка Азовка и сокрыты несметные сокровища. Удобно, что подъём на Большой Азов (так называется вершина) несложный: всего 1,5 км в одну сторону без крутых склонов. На скалу ведёт лестница, а смотровая площадка огорожена — всё безопасно, можно смело брать с собой детей. Гид расскажет, как это место связано с вулканами и кто автор изображения Азовки на скале.

Ориентировочный тайминг путешествия

8:00 старт из Екатеринбурга
11:00–17:00 посещение карьеров, озера, фермы
20:00 прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • На экскурсию можно с детьми от 5 лет
  • Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей на минивэне или автобусе, стоимость уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Вход на ферму — 200 руб. /чел.
  • Шашлык на ферме (свинина или курица) — 300 руб. Если вы не едите мясо — сообщите нам заранее, обсудим варианты.
  • Морковка и яблоки для животных — 100 руб. /пакет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Цирка, метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 818 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное
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сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью. Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
Илларион
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть душой и перезагрузиться!
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть+2
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
Уехали с ощущением гармонии, яркими впечатлениями и желанием обязательно вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет отдохнуть
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Е
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не просто экскурсия. А отдых для души. День пролетел незаметно, но оставил незабываемые впечатления!
Спасибо!
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не+1
Хотелось поблагодарить Юру за замечательную экскурсию! Общение с оленями, необычайно красивые природные локации, это была не
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К
Начну с положительных моментов. Было интересно, красиво. Гид Линар много знает, с ним было комфортно. Видно, что горит путешествиями, поддерживает беседу.

Экскурсию брали на оленью ферму + озеро Иткуль + карьеры.
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В виду выпавшего снега, вместо карьеров была Азов гора. Виды красивые, олени милые.

Теперь минусы, они касаются уже орг. моментов.
1. Очень долго ждали подтверждение от организатора. Оставили заявку на экскурсию в 14.30, ответ получили в 9.55 на следующий день. Пришлось обращаться в поддержку, т. к важно было определиться с экскурсией в короткие сроки.
2. Итоговая цена. На сайте стоит: 13700, олени и бензин оплачиваются отдельно (прописано 1500-2000). Ок. А в итоге мы заплатили 17724 руб.
Визит к оленям на двоих вышел 600 руб. (2 билета+2 пакета с кормом). Т. е. за бензин - 3425. Если бензин не входит в стоимость экскурсии, то будьте добры, хотя бы указывать, что указанная сумма за бензин имеет погрешность в 1.5-2 раза!

Начну с положительных моментов. Было интересно, красиво. Гид Линар много знает, с ним было комфортно. Видно,
Начну с положительных моментов. Было интересно, красиво. Гид Линар много знает, с ним было комфортно. Видно,
Начну с положительных моментов. Было интересно, красиво. Гид Линар много знает, с ним было комфортно. Видно,
Начну с положительных моментов. Было интересно, красиво. Гид Линар много знает, с ним было комфортно. Видно,
Начну с положительных моментов. Было интересно, красиво. Гид Линар много знает, с ним было комфортно. Видно,
Лев
Лев
Ответ организатора:
Добрый день!

Приносим свои извинения за долгое ожидание ответа, гиды у нас заняты в турах за городом, связи часто нет, поэтому
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не всегда получается подтвердить занятость гида моментально.

Относительно оплаты бензина - произошла ошибка, мы вернем вам 3425 руб, так как бензин действительно входит в стоимость путешествия. Нужны реквизиты для перевода.

Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания, и если после нашего ответа вы поменяете свое мнение, то просим вас скорректировать отзыв

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Андрей
Большое спасибо за увлекательную прогулку. Очень увлекательно и душевно.
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