Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры

Уехать на день из Екатеринбурга, чтобы найти контакт с природой

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Формула этого путешествия: природные локации + животные + местный колорит.

Мы отправимся открывать многогранный Южный Урал: побываем на озере Иткуль с холмистыми берегами, пройдём по башкирской деревне, заглянем в гости к оленям и другим обитателям фермы и полюбуемся бирюзовыми Черемшанскими карьерами.
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Ближайшие даты:
28
апр
30
апр
2
мая
3
мая
4
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5
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Описание

Что вас ожидает

🪨 Иткуль
Челябинск, может, и суров, но природа в его области прекрасна. Вы в этом убедитесь, когда попадёте на озеро Иткуль, о котором Бажов писал: «Иткуль — озеро на высоком местечке пришлось. Берега — песок да камень, а кругом сосна. Глядеть любо…». Вы прогуляетесь по его берегам, насладитесь холмистыми пейзажами, увидите Шайтан-Камень — останец, торчащий из воды в десятках метров от берега. Летом, при желании, искупаетесь. А гид расскажет, что означает название озера, сколько тысяч лет назад оно было заселено и что нашли археологи.

💧 Черемшанские карьеры
С начала 20 века здесь добывали никель и мрамор. Со временем глубокие (250 м) карьеры забросили, и их заполнила вода. Её насыщенный голубой цвет делает место невероятно живописным.

🦌 Ферма с оленями и не только
Только представьте, 750 пятнистых благородных оленей, живущих на площади 800 гектар. Без клеток, на природе — это вам не зоопарк! Они будут ходить вокруг нас, сверкать своими носиками и просить лакомства. Их можно и погладить, и пофотографировать, и покормить. Также вы понаблюдаете за верблюдами, страусами, баранами, свинками, козочками и другими обитателями.

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями, а также в связи с погодными условиями.

❄️ В зимнее время мы предлагаем вместо Черемшанских карьеров посетить Азов-гору. Ту самую, из Бажовских сказов, где прячется девка Азовка и сокрыты несметные сокровища. Удобно, что подъём на Большой Азов (так называется вершина) несложный: всего 1,5 км в одну сторону без крутых склонов. На скалу ведёт лестница, а смотровая площадка огорожена — всё безопасно, можно смело брать с собой детей. Гид расскажет, как это место связано с вулканами и кто автор изображения Азовки на скале.

Ориентировочный тайминг путешествия

8:00 старт из Екатеринбурга
11:00–17:00 посещение карьеров, озера, фермы
20:00 прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • На экскурсию можно с детьми от 5 лет
  • Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей на минивэне или автобусе, стоимость уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Вход на ферму — 200 руб. /чел.
  • Шашлык на ферме (свинина или курица) — 300 руб. Если вы не едите мясо — сообщите нам заранее, обсудим варианты.
  • Морковка и яблоки для животных — 100 руб. /пакет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Цирка, метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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