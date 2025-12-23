Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода позволяет насладиться всеми локациями. Зимой, с декабря по февраль, можно увидеть Азов-гору, что добавляет сказочный элемент в путешествие. Весной и осенью также можно отправиться в тур, но стоит учитывать погодные условия и возможные изменения маршрута.

Уникальная экскурсия по Южному Уралу включает посещение озера Иткуль с его холмистыми берегами, где можно увидеть Шайтан-Камень. Туристы также побывают на оленьей ферме, где живут 750 благородных оленей и другие животные. Черемшанские карьеры удивят насыщенным голубым цветом воды. В зимнее время маршрут включает посещение Азов-горы, известной по сказам Бажова. Это отличная возможность для семейного отдыха и знакомства с природой региона

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🪨 Иткуль

Челябинск, может, и суров, но природа в его области прекрасна. Вы в этом убедитесь, когда попадёте на озеро Иткуль, о котором Бажов писал: «Иткуль — озеро на высоком местечке пришлось. Берега — песок да камень, а кругом сосна. Глядеть любо…». Вы прогуляетесь по его берегам, насладитесь холмистыми пейзажами, увидите Шайтан-Камень — останец, торчащий из воды в десятках метров от берега. Летом, при желании, искупаетесь. А гид расскажет, что означает название озера, сколько тысяч лет назад оно было заселено и что нашли археологи.

💧 Черемшанские карьеры

С начала 20 века здесь добывали никель и мрамор. Со временем глубокие (250 м) карьеры забросили, и их заполнила вода. Её насыщенный голубой цвет делает место невероятно живописным.

🦌 Ферма с оленями и не только

Только представьте, 750 пятнистых благородных оленей, живущих на площади 800 гектар. Без клеток, на природе — это вам не зоопарк! Они будут ходить вокруг нас, сверкать своими носиками и просить лакомства. Их можно и погладить, и пофотографировать, и покормить. Также вы понаблюдаете за верблюдами, страусами, баранами, свинками, козочками и другими обитателями.

Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями, а также в связи с погодными условиями.

❄️ В зимнее время мы предлагаем вместо Черемшанских карьеров посетить Азов-гору. Ту самую, из Бажовских сказов, где прячется девка Азовка и сокрыты несметные сокровища. Удобно, что подъём на Большой Азов (так называется вершина) несложный: всего 1,5 км в одну сторону без крутых склонов. На скалу ведёт лестница, а смотровая площадка огорожена — всё безопасно, можно смело брать с собой детей. Гид расскажет, как это место связано с вулканами и кто автор изображения Азовки на скале.

Ориентировочный тайминг путешествия

8:00 старт из Екатеринбурга

11:00–17:00 посещение карьеров, озера, фермы

20:00 прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

На экскурсию можно с детьми от 5 лет

Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм

По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей на минивэне или автобусе, стоимость уточняйте в переписке

Дополнительные расходы