5 причин купить эту экскурсию
- 🦌 Встреча с оленями и другими животными
- 🌊 Прогулка по живописным берегам озера Иткуль
- 🏞️ Посещение бирюзовых Черемшанских карьеров
- ❄️ Зимний маршрут на Азов-гору
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Озеро Иткуль
- Черемшанские карьеры
- Азов-гора
Описание экскурсии
🪨 Иткуль
Челябинск, может, и суров, но природа в его области прекрасна. Вы в этом убедитесь, когда попадёте на озеро Иткуль, о котором Бажов писал: «Иткуль — озеро на высоком местечке пришлось. Берега — песок да камень, а кругом сосна. Глядеть любо…». Вы прогуляетесь по его берегам, насладитесь холмистыми пейзажами, увидите Шайтан-Камень — останец, торчащий из воды в десятках метров от берега. Летом, при желании, искупаетесь. А гид расскажет, что означает название озера, сколько тысяч лет назад оно было заселено и что нашли археологи.
💧 Черемшанские карьеры
С начала 20 века здесь добывали никель и мрамор. Со временем глубокие (250 м) карьеры забросили, и их заполнила вода. Её насыщенный голубой цвет делает место невероятно живописным.
🦌 Ферма с оленями и не только
Только представьте, 750 пятнистых благородных оленей, живущих на площади 800 гектар. Без клеток, на природе — это вам не зоопарк! Они будут ходить вокруг нас, сверкать своими носиками и просить лакомства. Их можно и погладить, и пофотографировать, и покормить. Также вы понаблюдаете за верблюдами, страусами, баранами, свинками, козочками и другими обитателями.
Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями, а также в связи с погодными условиями.
❄️ В зимнее время мы предлагаем вместо Черемшанских карьеров посетить Азов-гору. Ту самую, из Бажовских сказов, где прячется девка Азовка и сокрыты несметные сокровища. Удобно, что подъём на Большой Азов (так называется вершина) несложный: всего 1,5 км в одну сторону без крутых склонов. На скалу ведёт лестница, а смотровая площадка огорожена — всё безопасно, можно смело брать с собой детей. Гид расскажет, как это место связано с вулканами и кто автор изображения Азовки на скале.
Ориентировочный тайминг путешествия
8:00 старт из Екатеринбурга
11:00–17:00 посещение карьеров, озера, фермы
20:00 прибытие в Екатеринбург
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- На экскурсию можно с детьми от 5 лет
- Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей на минивэне или автобусе, стоимость уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- Вход на ферму — 200 руб. /чел.
- Шашлык на ферме (свинина или курица) — 300 руб. Если вы не едите мясо — сообщите нам заранее, обсудим варианты.
- Морковка и яблоки для животных — 100 руб. /пакет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Экскурсию брали на оленью ферму + озеро Иткуль + карьеры.
Приносим свои извинения за долгое ожидание ответа, гиды у нас заняты в турах за городом, связи часто нет, поэтому