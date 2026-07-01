На машине

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Индивидуальная до 4 чел.

Экскурсионный тур по Аргунскому ущелью в компании горца Начало: Ваш отель «В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, многочисленные родники, а также Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине»

Расписание: Каждый день в 10:00