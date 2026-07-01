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Мини-группа
до 4 чел.
Аргунское ущелье и город мертвых Цой-Педе
Начало: Заберу вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Начало: Отель
«Джейрахское ущелье - настоящий изумруд Кавказа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Авторская экскурсия из Грозного в Осетию, ущелье, горячие источники, осетинские пироги
Начало: Ваш отель
«Я расскажу вам об увлекательной истории возникновения Аланского женского монастыря в ущелье, поделюсь мифами и легендами, связанными с памятником Уастырджи, и познакомлю вас с изысканными блюдами осетинской кухни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аргунское ущелье - интересные достопримечательности
Начало: У отеля
«Насладитесь комфортной поездкой в Аргунское ущелье с остановками по пути у знаменитых и интересных достопримечательностей»
Расписание: Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсионный тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
«В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, многочисленные родники, а также Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине»
Расписание: Каждый день в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Начало: Заберу вас с отеля
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Групповой тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
«В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники, а также Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине»
Расписание: Каждый день в 10:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
«Джип тур по незабываемому Ассинскому ущелью, которое находится в Джейрахском районе республики Ингушетия»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье - место силы
Начало: По месту нахождения гостей
«В самом узком месте Аргунского ущелья мы увидим объекты культурного наследия — Ушкалойские башни-близнецы»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Чегемское ущелье»
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