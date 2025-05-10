Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 15:00 можно забронировать экскурсию. .
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда10 мая 2025Наш гид Сулумбек на каждой остановке, где мы останавливались выходил с пакетиком для мусора и убирался;) Пребывали мы в каждой
- ННадежда7 мая 2025Заехали в Чечню с мужем на очень ограниченное время, всего пару дней. В этот же вечер нашла тур, связалась с
- ННаталия7 мая 2025Посетили две прекрасные мечети в Аргуне и Шали, можно зайти внутрь, на входе выдают спец. одеяния - юбки и платки.
- ИИван5 мая 2025Ездили в Аргунское ущелье с Султаном. Впечатления самые позитивные. Султан много интересного рассказал о традициях и истории чеченского народа. На
- ААнна5 января 2025Очень понравилась экскурсия! Экскурсавод интересно рассказывал. Посмотрели интересные места.
- ААлександр4 января 2025Понравилось абсолютно все!! Спасибо большое
- ТТатьяна5 сентября 2023Отличная экскурсия! Комфортный автомобиль, нас было четверо - никаких толп туристов, как в больших группах. Гид Нурмагомед все показал и рассказал, интересно и приятно общаться. Рекомендую всем!
- ЖЖанна24 мая 2023Путешествие в Чечню нам понравилось, всем советую посетить город Грозный. Все запланированные места посетили. Магомед вежливый, ненавязчивый гид, все наши просьбы учитывал, доставил туда, куда мы хотели. Советуем 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Старый город Ведучи»
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