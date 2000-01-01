в воскресенье в 10:00

Обратите внимание: Амурский мост доступен для посещения с 1 мая до 1 октября

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия. Вы сможете за короткое время увидеть все достопримечательности города — от Комсомольской площади до Городских прудов. Аудиогид расскажет о зарождении города и заселении края, о важнейших событиях и персонажах в его судьбе.

Остановки на маршруте. Во время фото-пауз вы посетите:

Место, где был основан Хабаровск — здесь же находится памятник первому генерал-губернатору Восточной Сибири.

Мемориальный комплекс в честь окончания ВОВ , а также Спасо-Преображенский храм — самый высокий на Дальнем Востоке, ставший визитной карточкой края.

, а также Спасо-Преображенский храм — самый высокий на Дальнем Востоке, ставший визитной карточкой края. Центральную площадь — вы осмотрите ее ансамбль и увидите Нулевой километр.

Привокзальную площадь: рядом с историческим зданием вокзала находится памятник Ерофею Хабарову, в честь которого назван город — вас ждёт рассказ о личности и судьбе этого первопроходца.

Экскурсия в Музей Амурского моста. Местный гид расскажет о строительстве моста и экспонатах на его территории, а ещё вы сможете увидеть здесь оригинальную часть Царского моста, получившего гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1908 году.

Организационные детали