в воскресенье в 10:00

Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом

Увидеть ключевые локации, прокатиться по Амурскому мосту и раскрыть историю города

На автобусе в группе до 25 человек вы проедете по главным улицам, осмотрите исторические здания, храмы и памятники.

Аудиогид познакомит вас с событиями и героями, сыгравшими главную роль в жизни Хабаровска.

А бонусом станет «Амурское чудо» — знаменитый мост с 5000-рублёвой купюры: вы проедете по нему и в летнее время время посетите его музей.
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом
Обзорная экскурсия по Хабаровску с аудиогидом

Обратите внимание: Амурский мост доступен для посещения с 1 мая до 1 октября

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия. Вы сможете за короткое время увидеть все достопримечательности города — от Комсомольской площади до Городских прудов. Аудиогид расскажет о зарождении города и заселении края, о важнейших событиях и персонажах в его судьбе.

Остановки на маршруте. Во время фото-пауз вы посетите:

  • Место, где был основан Хабаровск — здесь же находится памятник первому генерал-губернатору Восточной Сибири.
  • Мемориальный комплекс в честь окончания ВОВ, а также Спасо-Преображенский храм — самый высокий на Дальнем Востоке, ставший визитной карточкой края.
  • Центральную площадь — вы осмотрите ее ансамбль и увидите Нулевой километр.
  • Привокзальную площадь: рядом с историческим зданием вокзала находится памятник Ерофею Хабарову, в честь которого назван город — вас ждёт рассказ о личности и судьбе этого первопроходца.

Экскурсия в Музей Амурского моста. Местный гид расскажет о строительстве моста и экспонатах на его территории, а ещё вы сможете увидеть здесь оригинальную часть Царского моста, получившего гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1908 году.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с аудиогидом; на маршруте с вами будет один из координаторов нашей команды
  • В стоимость включено: аудиогид, трансфер, посещение Музея Амурского моста с местным гидом
  • Нашу экскурсию можно прослушать на 5 языках – русский, английский, французский, немецкий, японский

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Комсомольской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в воскресенье в 10:00

Татьяна
Татьяна
Я — коренная дальневосточница, родилась и выросла в Хабаровске. Работаю в профессии с 2000 года, обожаю ее с первого дня. Для нашей команды в первую очередь важно качество наших програм. Мы ценим то тепло и энергию, которые дает общение с путешественниками из разных стран. Будем рады вместе с вами исколесить весь Дальний Восток, рассказать интересное о нашем крае и наполнить ваш отдых яркими эмоциями!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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