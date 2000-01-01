в воскресенье в 10:00

Обратите внимание: Амурский мост доступен для посещения с 1 мая до 1 октября
Что вас ожидает
Автобусная экскурсия. Вы сможете за короткое время увидеть все достопримечательности города — от Комсомольской площади до Городских прудов. Аудиогид расскажет о зарождении города и заселении края, о важнейших событиях и персонажах в его судьбе.
Остановки на маршруте. Во время фото-пауз вы посетите:
- Место, где был основан Хабаровск — здесь же находится памятник первому генерал-губернатору Восточной Сибири.
- Мемориальный комплекс в честь окончания ВОВ, а также Спасо-Преображенский храм — самый высокий на Дальнем Востоке, ставший визитной карточкой края.
- Центральную площадь — вы осмотрите ее ансамбль и увидите Нулевой километр.
- Привокзальную площадь: рядом с историческим зданием вокзала находится памятник Ерофею Хабарову, в честь которого назван город — вас ждёт рассказ о личности и судьбе этого первопроходца.
Экскурсия в Музей Амурского моста. Местный гид расскажет о строительстве моста и экспонатах на его территории, а ещё вы сможете увидеть здесь оригинальную часть Царского моста, получившего гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1908 году.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с аудиогидом; на маршруте с вами будет один из координаторов нашей команды
- В стоимость включено: аудиогид, трансфер, посещение Музея Амурского моста с местным гидом
- Нашу экскурсию можно прослушать на 5 языках – русский, английский, французский, немецкий, японский