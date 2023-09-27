янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново
08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, у лифта в центре зала ожидания на первом этаже.
Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек). Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки.
Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!
Экскурсионная программа.
Ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.
Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.
Посещение экспозиции «Старый Владимир». Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице.
Экскурсия по Иваново, Костромская слобода, экскурсия по Костроме
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезд в Кострому.
По дороге обзорная автобусная экскурсия по городу Иваново.
Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки». Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» - рубелем, да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей чай с пряниками.
В программу включенаобзорная экскурсия по музею.
Обед.
Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.
Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!
Свободное время.
Возвращение в Иваново в гостиницу.
Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Вы увидите потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.
Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.
Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.
После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.
Обед.
15:00 Окончание программы.
Отправление группы в Москву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Турист” 3* в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|20 900
|23 900
Варианты проживания
Отель «Турист»
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.
В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.
На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.
Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание с 03.01.24 по 05.01.24
- Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего по программе
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Услуги, не указанные в программе
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Москва, Ленинградский вокзал
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки на тур?
Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 10 лет при размещении на доп. месте (еврораскладушка) и для детей до 14 лет при размещении на основном месте.
- Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.
- Особенности рассадки в автобусе
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Есть ли возрастные ограничения на данный тур?
Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.