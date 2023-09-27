Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Самый лучший способ провести новогодние каникулы — это побывать в новых городах! Владимир и Иваново, Кострома и Суздаль поразят Вас красотой своих каменных и деревянных церквей, подарят праздничное настроение и новые знакомства! В данном туре по городам Золотого кольца Вы проведете незабываемое время в прекрасной компании среди заснеженных улиц городов с богатейшей историей.
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Величественные храмы
Величественные храмы
Увидите потрясающие памятники белокаменного и деревянного зодчества
Быт и традиции Древней Руси
Быт и традиции Древней Руси
Узнаете о жизни крестьянской семьи в "Костромской слободе", а после попробуете сами похлопотать по хозяйству точно так же, как это делали несколько веков назад
Дегустация медовухи
Дегустация медовухи
Попробуете множество разных видов исконно русского напитка и при желании приобретете понравившиеся образцы в подарок своим близким

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново

08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, у лифта в центре зала ожидания на первом этаже.

Берем с собой хорошее новогоднее настроение и отправляемся во Владимир — один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли — прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

Обед с фольклорной программой «Рождество в русских народных традициях» (на группу от 35 человек). Выступление фольклорного коллектива, народные поверья, песни-колядки.

Сочетание народной песни, игры на музыкальных инструментах, национальных костюмов сделают праздник волшебным и незабываемым!

Экскурсионная программа.

Ансамбль Соборной площади с новогодней панорамой белокаменных соборов 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор.

Золотые ворота — уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Пешеходная улица. Неповторимое очарование заснеженных центральных улиц и главное украшение города — новогодняя ёлка.

Посещение экспозиции «Старый Владимир». Экспозиция воссоздает повседневную жизнь горожан (мещан, чиновников, купцов) и атмосферу старого, провинциального Владимира.

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице.

Прибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в ИвановоПрибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в ИвановоПрибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в ИвановоПрибытие, экскурсия по Владимиру, переезд в Иваново
2 день

Экскурсия по Иваново, Костромская слобода, экскурсия по Костроме

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезд в Кострому.

По дороге обзорная автобусная экскурсия по городу Иваново.

Экскурсия в Костромскую слободу с интерактивной программой «Вокруг печки». Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.

А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» - рубелем, да с коромыслом пройдутся.

По окончании программы для всех гостей чай с пряниками.

В программу включенаобзорная экскурсия по музею.

Обед.

Обзорная экскурсия по Костроме: заснеженный город дарит развлечения русской зимы: народные гулянья, хороводы, катание с горок.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Свободное время.

Возвращение в Иваново в гостиницу.

Экскурсия по Иваново, Костромская слобода, экскурсия по КостромеЭкскурсия по Иваново, Костромская слобода, экскурсия по КостромеЭкскурсия по Иваново, Костромская слобода, экскурсия по КостромеЭкскурсия по Иваново, Костромская слобода, экскурсия по Костроме
3 день

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Выезжаем на экскурсию в Суздаль — город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: архитектура величественного Суздальского кремля, его строительство начато еще в X веке! Вы увидите потрясающий Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году.

Дегустация медовухи: чтобы с корнями погрузится в культуру и традиции Суздаля, необходимо отведать знаменитые местные напитки.

Мы предоставим вам возможность побывать в дегустационном зале, оформленном в древнерусском стиле, и удовлетворить жажду исконно русскими напитками.

После дегустации будет возможность приобрести любой из понравившихся сортов, и порадовать им близких.

Обед.

15:00 Окончание программы.

Отправление группы в Москву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Экскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъездЭкскурсия по Суздалю, дегустация медовухи, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Турист” 3* в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт20 90023 900
Скидка для детей до 10 лет на дополнительном месте (еврораскладушка) – 400 рублей.
Скидка для детей до 14 лет на основном месте – 400 рублей.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Турист»

2 ночи

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка.

В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин.

На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни.

Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»Отель «Турист»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание с 03.01.24 по 05.01.24
  • Питание по программе: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Услуги, не указанные в программе
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградский вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Тур со скидкой в 400 рублей для детей до 10 лет при размещении на доп. месте (еврораскладушка) и для детей до 14 лет при размещении на основном месте.

Может ли меняться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.

Особенности рассадки в автобусе

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест — третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для двоих туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом — одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли возрастные ограничения на данный тур?

Ограничений по возрасту участников нет, но надо учитывать, что дети быстрее утомляются как во время экскурсий, так и переездов (до 200 км). Наши рекомендации — брать детей от 8 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2023
Маме очень понравилась поездка. Спасибо организаторам.
М
25 сен 2023
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких проблем. Благодарность гиду Сергею, водителям автобуса, и организаторам тура.
Только вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никакихТолько вернулись из тура "Жемчужины Северной Руси". Маршрут интересный, организовано все прекрасно, нигде не возникло никаких
О
24 сен 2023
Спасибо организатору!

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