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у нас была не большая, всего 4 человека, всем было комфортно и не тесно, что в данном случае важно и дает возможность все рассмотреть и в то же время отдохнуть. Закидывали ловушки с приманкой из селедки, которую иногда воровали ларги, попадалось не по многу, но это наверное зависит от времени, т. к. крабы ползают не быстро. Морской еж попался только один, ну да ладно, есть возможность повторить. После того как вернулись, в удобной зоне отдыха ребята сварили краба и устроили нам дегустацию пойманного, с двумя видами настойки. СПАСИБО БОЛЬШОЕ.