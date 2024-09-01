5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по морским достопримечательностям Камчатки
Отправьтесь в увлекательное путешествие к острову Старичков на Камчатке. В программе осмотр скал Три брата, рыбалка и обед из лососёвых пород рыб
Начало: У остановки «Садовая»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
9 340₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в увлекательное крабовое сафари на Камчатке! Ловите крабов, наслаждайтесь видами и дегустируйте свежие морепродукты
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
9 000₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
9 сен в 07:00
10 сен в 07:00
22 000₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
11 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл1 сентября 2024Спасибо за отличный день, морская прогулка, которая запомнится. Повезло с погодой, возможно поэтому по пути следования увидели морских обитателей: птичек,
- ЭЭльвира31 августа 2024Спасибо большое Евгению и Артуру, было супер! Евгений рассказал и показал, как ставить ловушки на крабов, как их собирать, и, в целом, интересно рассказывал о городе. Артур сварил для нас огромную порцию крабов и угостил настойками. Было безумно вкусно и сытно!
- ДДаниил30 августа 2024Единственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашу поездку были люди с бутылками крепкого*, напившись достлвляли неудобства как экипажу, так и другим людям. А сама поездка хорошо прошла.
- ООля28 августа 2024Остались в полнейшем восторге. От души наелись крабов, с собой взяли, сделали кучу фотографий, насмеялись, ещё и наливочки отведали! Спасибо вам огромное, что с душой работали, не спешили, не подгоняли и отвечали на все вопросы, порой и глупые!
- ИИрина26 августа 2024В жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекрасную возможность. Т. к. группа
- ГГалина24 августа 2024Прогулка очень понравилась! Очень довольны! Доброжелательная, внимательная команда. Замечательная природа, погода, разнообразие животного мира! Удалась рыбалка наловили кабалу и минтай. Поели ухи и краба. Отлично провели время, рекомендую!
- ССтанислав23 августа 2024Все было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелись. Организация была четкой и понятной, организаторы приятные в общении люди.
- ЕЕвгений21 августа 2024Морская прогулка прошла спокойно, ровно без всяких происшествий. Погода была солнечной и это уже было полдела. Алексей вежливо отвечал и объяснял на все вопросы.
- ММаргарита16 августа 2024Очень понравилась поездка. Увидели сивучей, касаток, половили рыбу (очень удачно). Отличная организация, логистика, все моменты, связанные с поиском морской живности.
- ССветлана13 августа 2024Замечательная прогулка! Славно порыбачили: поймали все) и даже я! Крабы на обед это что-то наивкуснейшее! А еще мы шли под парусом! Алексей и Евгений, спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Водные для детей»
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