Водные для детей – экскурсии на Камчатке

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные для детей» на Камчатке, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
18 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по морским достопримечательностям Камчатки
Отправьтесь в увлекательное путешествие к острову Старичков на Камчатке. В программе осмотр скал Три брата, рыбалка и обед из лососёвых пород рыб
Начало: У остановки «Садовая»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:00
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
9 340 за человека
Крабовое сафари на Камчатке
24 отзыва
5 часов
Водная прогулка
Крабовое сафари на Камчатке
Погрузитесь в увлекательное крабовое сафари на Камчатке! Ловите крабов, наслаждайтесь видами и дегустируйте свежие морепродукты
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
9 000 за человека
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
11 отзывов
10 часов
Водная прогулка
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
9 сен в 07:00
10 сен в 07:00
22 000 за человека
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
11 отзывов
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
9 сен в 08:00
10 сен в 08:00
11 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    1 сентября 2024
    Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
    Спасибо за отличный день, морская прогулка, которая запомнится. Повезло с погодой, возможно поэтому по пути следования увидели морских обитателей: птичек,
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    нерп, морских львов. Ещё удалось порыбачить, поймали треску и бычка. А ближе к завершению поездки нас акормила нас вкуснейшей ухой и угостила крабом. Всё очень понравилось, отдельное спасибо команде катера за отличную компанию и интересную экскурсию:)

  • Э
    Эльвира
    31 августа 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    Спасибо большое Евгению и Артуру, было супер! Евгений рассказал и показал, как ставить ловушки на крабов, как их собирать, и, в целом, интересно рассказывал о городе. Артур сварил для нас огромную порцию крабов и угостил настойками. Было безумно вкусно и сытно!
    Спасибо большое Евгению и Артуру, было супер!Спасибо большое Евгению и Артуру, было супер!Спасибо большое Евгению и Артуру, было супер!
  • Д
    Даниил
    30 августа 2024
    Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
    Единственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашу поездку были люди с бутылками крепкого*, напившись достлвляли неудобства как экипажу, так и другим людям. А сама поездка хорошо прошла.
    Единственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашуЕдинственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашуЕдинственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашуЕдинственное что хотелось бы добавить, чтобы на такие мероприятия было запрещено пить, а то в нашу
  • О
    Оля
    28 августа 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    Остались в полнейшем восторге. От души наелись крабов, с собой взяли, сделали кучу фотографий, насмеялись, ещё и наливочки отведали! Спасибо вам огромное, что с душой работали, не спешили, не подгоняли и отвечали на все вопросы, порой и глупые!
    Остались в полнейшем восторге. От души наелись крабов, с собой взяли, сделали кучу фотографий, насмеялись, ещёОстались в полнейшем восторге. От души наелись крабов, с собой взяли, сделали кучу фотографий, насмеялись, ещёОстались в полнейшем восторге. От души наелись крабов, с собой взяли, сделали кучу фотографий, насмеялись, ещёОстались в полнейшем восторге. От души наелись крабов, с собой взяли, сделали кучу фотографий, насмеялись, ещёОстались в полнейшем восторге. От души наелись крабов, с собой взяли, сделали кучу фотографий, насмеялись, ещё
  • И
    Ирина
    26 августа 2024
    Крабовое сафари на Камчатке
    В жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекрасную возможность. Т. к. группа
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    у нас была не большая, всего 4 человека, всем было комфортно и не тесно, что в данном случае важно и дает возможность все рассмотреть и в то же время отдохнуть. Закидывали ловушки с приманкой из селедки, которую иногда воровали ларги, попадалось не по многу, но это наверное зависит от времени, т. к. крабы ползают не быстро. Морской еж попался только один, ну да ладно, есть возможность повторить. После того как вернулись, в удобной зоне отдыха ребята сварили краба и устроили нам дегустацию пойманного, с двумя видами настойки. СПАСИБО БОЛЬШОЕ.

    В жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекраснуюВ жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекраснуюВ жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекраснуюВ жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекраснуюВ жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекраснуюВ жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекраснуюВ жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекраснуюВ жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекраснуюВ жизни нужно попробовать все. в том числе и поохотиться на краба. Спасибо за такою прекрасную
  • Г
    Галина
    24 августа 2024
    Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
    Прогулка очень понравилась! Очень довольны! Доброжелательная, внимательная команда. Замечательная природа, погода, разнообразие животного мира! Удалась рыбалка наловили кабалу и минтай. Поели ухи и краба. Отлично провели время, рекомендую!
  • С
    Станислав
    23 августа 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Все было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелись. Организация была четкой и понятной, организаторы приятные в общении люди.
    Все было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелисьВсе было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелисьВсе было отлично - касаток встретили, рыбы наловили, крабами и ухой наелись
  • Е
    Евгений
    21 августа 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Морская прогулка прошла спокойно, ровно без всяких происшествий. Погода была солнечной и это уже было полдела. Алексей вежливо отвечал и объяснял на все вопросы.
  • М
    Маргарита
    16 августа 2024
    В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
    Очень понравилась поездка. Увидели сивучей, касаток, половили рыбу (очень удачно). Отличная организация, логистика, все моменты, связанные с поиском морской живности.
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    Один момент: независимо от погоды обязательно необходимо мазать лицо сильным spf. Лучше даже предупреждать об этом перед выездом. У нас на обратном пути вышло солнце и лица сгорели до волдырей и отеков. Не ожидали такой реакции кожи.

  • С
    Светлана
    13 августа 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Замечательная прогулка! Славно порыбачили: поймали все) и даже я! Крабы на обед это что-то наивкуснейшее! А еще мы шли под парусом! Алексей и Евгений, спасибо большое!!!
    Замечательная прогулка! Славно порыбачили: поймали все) и даже я! Крабы на обед это что-то наивкуснейшее! АЗамечательная прогулка! Славно порыбачили: поймали все) и даже я! Крабы на обед это что-то наивкуснейшее! АЗамечательная прогулка! Славно порыбачили: поймали все) и даже я! Крабы на обед это что-то наивкуснейшее! АЗамечательная прогулка! Славно порыбачили: поймали все) и даже я! Крабы на обед это что-то наивкуснейшее! А

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Морская прогулка к острову Старичков (мини-группа)
  2. Крабовое сафари на Камчатке
  3. В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
  4. Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Долина Гейзеров
  8. Вилючинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в сентябре 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Водные для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 9 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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