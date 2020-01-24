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море впечатлили. Такого я ещё не видела. Последним объектом на пути была смотровая площадка, откуда открываются великолепные виды на горы, окрестности, мощные облака и г. Фишт, которую хорошо было видно. Погода не подвела. Наверху гораздо прохладнее и идти было комфортно. Маршрут не прогулочный. Тем у кого слабое здоровье обратите на это внимание. Весь день на ногах и местами приходилось преодолевать сложные участки и постоянно смотреть под ноги. Но все же для меня это было легче, чем подъемы в Архызе. Здесь не надо было карабкаться круто вверх. И то что мы увидели в этот день стоило затраченных усилии. Особой похвалы и благодарности заслуживает наш гид Светлана. Очень позитивный человек и талантливый организатор, которая уже в пятницу создала группу в вацапе, благодаря чему мы быстро собрались в субботу и выехали в 6.30 и не тянулись до 7.00. А после тура сбросила нам в группу фотографии. Да и на самом маршруте выглядела очень достойно. Со Светланой теперь хоть куда. Особая благодарность и водителю Михаилу Ивановичу, который очень уверенно и мягко провез нас по всему пути. Надеемся на новые маршруты со Светланой и они, как я поняла, состоятся. А тем кто не был в этих краях очень советую посетить.