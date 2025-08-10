Квест-экскурсия "Почувствуй себя моряком!" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Кронштадта.
Участники пройдут по центру города, посетят знаковые места, такие как Кронштадтский футшток и Якорная площадь.
На маршруте вы научитесь вязать морские узлы, освоите семафорную азбуку и узнаете, почему Юрий Гагарин назвал город "пупом Земли". В финале квеста вас ждёт вкусный приз
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательные задания
- 🌟 Исторические места
- 🧩 Развитие навыков
- ⚓ Изучение морских терминов
- 🎁 Вкусный приз в конце
Что можно увидеть
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорная площадь
Описание квеста
Наш маршрут пройдёт через центр города, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь.
Во время квеста вы:
- Исследуете самые важные достопримечательности
- Построите маршрут экскурсии по карте города
- Сможете завязать крепкий морской узел
- Выучите специальные морские термины
- Познакомитесь с азбукой моряков и поговорите на морском языке
- Найдёте вкусное сокровище Кронштадта
Вы узнаете:
- Что связывает Кронштадт с чугунным котлом
- Где находится дерево с одним ухом и длинным носом
- Почему Юрий Гагарин назвал город «пупом Земли»
- Как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга
- Почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»
- Какие выдающиеся мореплаватели прославили город
Организационные детали
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
- Маршрут не предполагает посещения кафе. Но в конце путешествия гид обязательно подскажет, где можно подкрепиться
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1268 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Андреевском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 1500 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом и приглашаем на захватывающие квест-экскурсии. Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
10 авг 2025
Очень познавательно и информативно.
Для двухчасовой пешей прогулки очень компактный маршрут, но достаточно интересный рассказ. Мне удалось узнать достаточно редкие исторические факты, которые раньше не знал. Не все для меня лично они стали открытием, но достаточно много и таких, про которые даже и не слышал, хотя в Кронштадте и не в первый раз
Н
Надежда
9 авг 2025
Нам экскурсия оооооочень понравилась. Состав нашей семьи- двое взрослых и ребенок 12-ти лет.
Алексей не перегружает лишней информацией, ведет экскурсию легко, интересно и взрослым, и детям. Особенно ценно, что Алексей местный житель - любовь к родному городу заряжает!
Спасибо, Алексей! Мы обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым вашу экскурсию!
