Большой Москворецкий мост – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Большой Москворецкий мост» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
351 отзыв
3 часа
Круиз
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Сегодня в 19:15
Завтра в 20:08
от 1 200 за человека
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
На теплоходе
66 отзывов
1 час 15 минут
Водная прогулка
Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
Сегодня в 14:21
Завтра в 11:35
от 600 за человека
Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без
На теплоходе
118 отзывов
1 час 25 минут 48 секунд
Водная прогулка
Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
15 сен в 20:15
от 800 за человека
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
70 отзывов
3 часа
Круиз
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
15 сен в 20:15
19 сен в 20:15
от 2 190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Большой Москворецкий мост»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
  2. Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов
  3. Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без
  4. «Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Никольская улица
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Большой Москворецкий мост" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 2 190. Туристы уже оставили гидам 605 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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