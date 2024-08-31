3 часа
Круиз
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Сегодня в 19:15
Завтра в 20:08
от 1 200₽ за человека
1 час 15 минут
Водная прогулка
Сегодня в 14:21
Завтра в 11:35
от 600₽ за человека
1 час 25 минут 48 секунд
Водная прогулка
Речная прогулка «Любимая столица» на теплоходе Соболь с питанием и без
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
15 сен в 20:15
от 800₽ за человека
3 часа
Круиз
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
15 сен в 20:15
19 сен в 20:15
от 2 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна31 августа 2024Все было замечатель, красивые виды и приятный кораблик)
- ААнатолий31 августа 2024запах газов от работы мотора вместо речного воздуха, а так не плохо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Большой Москворецкий мост»
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