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Индивидуальная
до 7 чел.
Ивановская горка: старинные дома, дворы и модные кафе
Откройте для себя старинные дома и уютные дворики Ивановской горки, наслаждаясь атмосферой и посещая необычные кафе в сердце Москвы
Начало: У м. Китай-город
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Парадная Москва: прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Завтра в 10:00
22 июн в 10:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва-Сити - история столичных небоскрёбов
Узнайте, как Москва-Сити превратился из промзоны в современный комплекс с высочайшими небоскребами Европы и уникальными видами на столицу
Начало: Метро Деловой центр Филёвской линии
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
6950 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Ночная байкерская мотопрогулка (круглый год)
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 17:30
Завтра в 21:30
9250 ₽ за человека
-
10%
Квест
Квест-экскурсия «Хитрое дельце на Хитровке»
Расследование с возможным посещением знаменитых подвалов
Начало: У метро «Китай-город»
23 июн в 10:00
24 июн в 10:00
от 10 800 ₽
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительные истории Патриарших
Прогулка по Патриаршим прудам и прилегающим переулкам раскроет вам множество тайн и историй. Узнайте о необычных зданиях и их знаменитых обитателях
Начало: У метро «Маяковская»
23 июн в 10:30
24 июн в 10:00
7200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Архитектурная Москва. Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
22 июн в 09:30
23 июн в 09:00
от 6670 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборФотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8075 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 7 чел.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
22 июн в 11:00
23 июн в 11:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Погрузитесь в атмосферу Тверского бульвара, где оживают истории любви и театральные тайны. Прогулка с сюрпризами и предсказаниями ждёт вас
Начало: На Пушкинской площади
Завтра в 08:00
22 июн в 19:30
от 6350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Билеты
Царицыно: от Чёрной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории женщин old money на прогулке по Поварской улице
Услышать реальные истории чьих-то прабабушек, которые умели жить красиво и грамотно вели бизнес
Начало: У станции метро «Арбатская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кто куда, а мы - на ВДНХ
Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
9800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках модерна по Остоженке и переулкам
Индивидуальная экскурсия по Москве: окунитесь в историю модерна и узнайте о жизни столичных богачей. Вдохновляющая прогулка по знаковым местам столицы
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:30
27 июн в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Любимые Хамовники: Пречистенка, Волхонка и всё, что вокруг. Индивидуальная экскурсия
По главным улицам музейного квартала в поисках архитектурных чудес
Начало: Возле станции метро «Парк Культуры», у выхода #1
23 июн в 09:00
24 июн в 09:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пречистенка, Остоженка и переулки
Прогуляйтесь по историческим улицам Москвы, где каждый дом расскажет свою историю. Узнайте, кто жил на Пречистенке и Остоженке, и почему эти места так знамениты
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 16:00
22 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Замоскворечья: детская интерактивная экскурсия
Исследуйте старинное Замоскворечье на интерактивной экскурсии. Узнайте, как жили москвичи в прошлом, и откройте для себя скрытые уголки района
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
7800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Донской монастырь + крипта и усыпальница Голицыных
Погрузитесь в историю Донского монастыря: старинные соборы, некрополь и чудотворная икона. Узнайте о судьбах известных москвичей и патриарха Тихона
Начало: На территории Донского монастыря
Завтра в 10:00
26 июн в 10:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Христа Спасителя - с подъёмом на смотровые площадки
От подземелий до небес: тайны символа веры и культуры России
Начало: В Храме Христа Спасителя
23 июн в 11:30
24 июн в 11:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
Завтра в 16:00
22 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Асфальтовые волны: мотосага по столичным набережным (круглый год)
Свет, вода и скорость: Москва, которую не увидишь пешком
Начало: У метро «ВДНХ» (выход №4)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Басманная слобода: история и архитектура
Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре
Начало: У м. Красные ворота
Завтра в 10:00
29 июн в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:30
25 июн в 09:00
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Билеты
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Увлекательное путешествие в мир русских царей и вельмож в Коломенском дворце. Интересно и познавательно для детей и взрослых
Начало: СТ.М. Каширская
23 июн в 10:00
24 июн в 14:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по аристократической Поварской и дегустация десертов в Центральном доме литераторов
Узнать историю красивейшей улицы Москвы и представить себе атмосферу дореволюционной роскоши
Начало: У станции метро «Арбатская»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
«Москва-Сити»: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Галереи Эволюция
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7225 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Узнайте, как жили и работали московские предприниматели 19 века. Вдохновляющие истории успеха и секреты прошлого ждут вас на этой прогулке
Начало: Около здания «Славянский базар»
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
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