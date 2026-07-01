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Ленивые подборки – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Ленивые подборки» в Москве, цены от 7900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
НеобыЧайная прогулка по Москве
Пешая
3.5 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
НеобыЧайная прогулка по Москве
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
Завтра в 09:30
16 июл в 09:00
от 8600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Пешая
30 минут
-
20%
3 отзыва
Билеты
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от 8800 ₽11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Над Москвой - на самолёте
Полеты на самолетах
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Над Москвой - на самолёте
Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Начало: У аэродрома Мячково (Раменский район)
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
от 35 000 ₽ за всё до 3 чел.
Москва пикантная: злачная история города
Пешая
2 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва пикантная: злачная история города
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
16 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва с кофейного ракурса
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва с кофейного ракурса
Поговорить об увлекательной истории напитка и дважды оценить его вкус
Начало: У метро «Новокузнецкая»
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от 7900 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ленивые подборки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. НеобыЧайная прогулка по Москве;
  2. Фотосессия в усадьбе Коломенское;
  3. Над Москвой - на самолёте;
  4. Москва пикантная: злачная история города;
  5. Москва с кофейного ракурса.
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Кремль;
  4. Красная площадь;
  5. Зарядье;
  6. Храм Христа Спасителя;
  7. Воробьевы Горы;
  8. Китай-город;
  9. Храм Василия Блаженного;
  10. Парк Горького.
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2026
Сейчас в Москве в категории "Ленивые подборки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 7900 до 35 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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