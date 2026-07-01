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Индивидуальная
до 4 чел.
НеобыЧайная прогулка по Москве
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
Завтра в 09:30
16 июл в 09:00
от 8600 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Билеты
Фотосессия в усадьбе Коломенское
Запечатлеть себя в самом живописном парке Москвы
Начало: На проспекте Андропова
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от 8800 ₽
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Над Москвой - на самолёте
Увидеть город, как на ладони, и испытать волнительный опыт полета
Начало: У аэродрома Мячково (Раменский район)
Завтра в 09:00
16 июл в 09:00
от 35 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва пикантная: злачная история города
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
16 июл в 10:00
17 июл в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва с кофейного ракурса
Поговорить об увлекательной истории напитка и дважды оценить его вкус
Начало: У метро «Новокузнецкая»
Завтра в 10:00
16 июл в 10:00
от 7900 ₽ за всё до 10 чел.
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