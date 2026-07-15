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Активные подборки – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Активные подборки» в Москве, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
На мотоцикле
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
Прокатиться по центру и окунуться в богемную жизнь столицы
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 ₽ за человека
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
На яхте
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Проведите день на яхте, изучая основы парусного спорта или просто наслаждаясь природой. Идеальный способ отдохнуть и зарядиться энергией
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
17 июл в 12:00
23 июл в 12:00
от 31 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лесная сказка в Подосинках
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Лесная сказка в Подосинках
Неторопливая пешая прогулка по местам туристических слётов и фестивалей авторской песни
Начало: У платформы Подосинки
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Активные подборки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год);
  2. День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте;
  3. Лесная сказка в Подосинках.
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Кремль;
  4. Красная площадь;
  5. Зарядье;
  6. Китай-город;
  7. Москва-Сити;
  8. Храм Христа Спасителя;
  9. Храм Василия Блаженного;
  10. ВДНХ.
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2026
Сейчас в Москве в категории "Активные подборки" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 31 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2026 год по теме «Активные подборки», 25 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь