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Индивидуальная
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
Прокатиться по центру и окунуться в богемную жизнь столицы
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Проведите день на яхте, изучая основы парусного спорта или просто наслаждаясь природой. Идеальный способ отдохнуть и зарядиться энергией
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
17 июл в 12:00
23 июл в 12:00
от 31 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Лесная сказка в Подосинках
Неторопливая пешая прогулка по местам туристических слётов и фестивалей авторской песни
Начало: У платформы Подосинки
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Активные подборки»
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