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Билеты
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
Завтра в 18:00
12 июл в 10:00
от 10 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Вдохновиться инженерным творчеством и узнать больше о робототехнике
Начало: На ВДНХ, в вестибюле «Робостанции» (павильон №2, В...
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Урок фортепиано в центре Москвы
Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
13 июл в 11:00
14 июл в 11:00
от 12 400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя: наследие и история
Исследовать прошлое храма, его символику и сокровища
Начало: У Храма Христа Спасителя
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На китайском языке»
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Сейчас в Москве в категории "На китайском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 5500 до 12 400. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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