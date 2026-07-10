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На китайском языке – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «На китайском языке» в Москве, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
1.5 часа
22 отзыва
Билеты
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
Завтра в 18:00
12 июл в 10:00
от 10 500 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»
Вдохновиться инженерным творчеством и узнать больше о робототехнике
Начало: На ВДНХ, в вестибюле «Робостанции» (павильон №2, В...
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Урок фортепиано в центре Москвы
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Урок фортепиано в центре Москвы
Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
13 июл в 11:00
14 июл в 11:00
от 12 400 ₽ за всё до 6 чел.
Храм Христа Спасителя: наследие и история
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя: наследие и история
Исследовать прошлое храма, его символику и сокровища
Начало: У Храма Христа Спасителя
Завтра в 10:00
12 июл в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На китайском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке);
  2. Экскурсия на выставку роботов «Робостанция»;
  3. Урок фортепиано в центре Москвы;
  4. Храм Христа Спасителя: наследие и история.
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Кремль;
  4. Красная площадь;
  5. Зарядье;
  6. Храм Христа Спасителя;
  7. Воробьевы Горы;
  8. Китай-город;
  9. Храм Василия Блаженного;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2026
Сейчас в Москве в категории "На китайском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 5500 до 12 400. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2026 год на китайском языке, 46 ⭐ отзывов, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь