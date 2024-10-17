Московский Дом художника – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Московский Дом художника» в Москве, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
На яхте
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
96 отзывов
2.5 часа
Круиз
Royal-круиз: музыкальный вечер на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши, наслаждаясь авторской кухней и живой музыкой на борту теплохода
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 20:30
27 окт в 12:00
2 299 за человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
На теплоходе
На яхте
1077 отзывов
3 часа
Круиз
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 999 за человека
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
На теплоходе
777 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
Начало: Причал "Сити-Экспоцентр" (м. "Выставочная")
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 октября 2024
    Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
    Очень вежливый персонал, красивый теплоход, достойное обслуживание, вкусная еда. И приемлемые цены! Вечерняя Москва прекрасна!
  • Э
    Эльвира
    14 октября 2024
    Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
    Отметили день рождения сына,25 лет. Мы неоднократно были на такой экскурсии,но старший сын не был. Сначала не хотел такие экскурсии, но по окончанию был под большим впечатлением и даже задумался о проведении свадьбы.
  • М
    Мария
    13 октября 2024
    Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
    Красивый теплоход, впечатления классные. Единственное чего не хватало, это музыки. Была заявлена в субботу живая музыка, её не было. А так классно провели время!
  • В
    Виталий
    1 июля 2024
    По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
    Это было действительно так, как описано: только наша компания, катер и ночная Москва в нашем распоряжении на 3 часа. Перед
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    отправкой был проведён максимально подробный инструктаж, поэтому прогулка прошла без эксцессов. Катер в управлении очень прост, но при этом он совсем не тихоходный - при желании можно неплохо разогнаться) Двигатель, как оказалось, довольно шумный. Поговорить на полном ходу затруднительно. Пожалели, что не взяли с собой колонку - так бы хоть музыку послушали. В любом случае виды ночной Москвы принесли массу удовольствия. Под конец прогулки у нас закончилось топливо - инструктор оперативно доставил нам канистру и помог заправиться, после чего мы благополучно добрались до места назначения. Никаких дополнительных денег за это не попросили, так что мы были даже рады попасть в такую забавную ситуацию. Буду рекомендовать друзьям, прогулка оставила только приятные впечатления.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
    Все очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
  • Д
    Денис
    24 марта 2024
    Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
    Очень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Московский Дом художника»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
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  3. Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Никольская улица
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Воробьевы Горы
  9. Александровский сад
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Московский Дом художника" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 2 299. Туристы уже оставили гидам 1950 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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