2.5 часа
Круиз
Royal-круиз: музыкальный вечер на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши, наслаждаясь авторской кухней и живой музыкой на борту теплохода
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 20:30
27 окт в 12:00
2 299₽ за человека
3 часа
Круиз
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 999₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
Начало: Причал "Сити-Экспоцентр" (м. "Выставочная")
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 октября 2024Очень вежливый персонал, красивый теплоход, достойное обслуживание, вкусная еда. И приемлемые цены! Вечерняя Москва прекрасна!
- ЭЭльвира14 октября 2024Отметили день рождения сына,25 лет. Мы неоднократно были на такой экскурсии,но старший сын не был. Сначала не хотел такие экскурсии, но по окончанию был под большим впечатлением и даже задумался о проведении свадьбы.
- ММария13 октября 2024Красивый теплоход, впечатления классные. Единственное чего не хватало, это музыки. Была заявлена в субботу живая музыка, её не было. А так классно провели время!
- ВВиталий1 июля 2024По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитанаЭто было действительно так, как описано: только наша компания, катер и ночная Москва в нашем распоряжении на 3 часа. Перед
- ААлексей19 мая 2024По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитанаВсе очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
- ДДенис24 марта 2024Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторанеОчень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Московский Дом художника»
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