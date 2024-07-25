2 часа
Квест
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 1 000₽ за человека
3 часа
Круиз
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 999₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения25 июля 2024Всё очень понравилось, отдельное спасибо официанту Оксане.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии на Новый год»
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