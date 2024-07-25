Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Москве, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
62 отзыва
2 часа
Квест
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 1 000 за человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
На теплоходе
На яхте
981 отзыв
3 часа
Круиз
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 999 за человека
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
  2. Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
  3. «Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 3 300. Туристы уже оставили гидам 1043 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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