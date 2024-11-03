2 дня
Гастротур с отдыхом в SPA-отеле и обедом на загородной экоферме
Попробовать «космический» десерт и суп по-царски из перепелов и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 7:30
3 ноя в 07:30
3 янв в 07:30
14 300₽ за человека
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:15
2 ноя в 07:15
2 янв в 07:15
13 990₽ за человека
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 08:00
4 янв в 07:00
12 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В марте»
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