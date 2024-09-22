2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
9 мая в 07:45
31 мая в 07:45
16 370₽ за человека
2 дня
Гастротур с отдыхом в SPA-отеле и обедом на загородной экоферме
Попробовать «космический» десерт и суп по-царски из перепелов и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 7:30
3 ноя в 07:30
3 янв в 07:30
14 300₽ за человека
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:15
4 янв в 08:15
21 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюбовь22 сентября 2024Очень понравилось. Все продумано до мелочей. Спасибо гиду Ольге,много интересной информации. Спасибо всей команде.
- ИИнна1 сентября 2024Тур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, очень приятный и ответственный основной
- ЕЕлена21 августа 2024Были в поездке 17-18 августа. Благодарны за всю организацию поездки. Наш ГИД - Васильева Ольга Рафаиловна - мало того, что увлеченный
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В мае»
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