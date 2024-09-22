В мае – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «В мае» в Москве, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
На автобусе
4 отзыва
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
9 мая в 07:45
31 мая в 07:45
16 370 за человека
Гастротур с отдыхом в SPA-отеле и обедом на загородной экоферме
На автобусе
2 дня
Гастротур с отдыхом в SPA-отеле и обедом на загородной экоферме
Попробовать «космический» десерт и суп по-царски из перепелов и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 7:30
3 ноя в 07:30
3 янв в 07:30
14 300 за человека
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
На автобусе
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:15
4 янв в 08:15
21 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Любовь
    22 сентября 2024
    Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
    Очень понравилось. Все продумано до мелочей. Спасибо гиду Ольге,много интересной информации. Спасибо всей команде.
  • И
    Инна
    1 сентября 2024
    Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
    Тур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, очень приятный и ответственный основной
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    гид-экскурсовод Ольга и не менее квалифицированные рассказчики на местах. Мы проживали в новом и очень уютном коттедже Спа-отеля «Волга» с видом на реку, остались очень довольны! Питание тоже продумано и организовано хорошо (голодными остаться невозможно!) Особенно впечатлили вечер-пикник под шуйскую гармонь с Тамарой, круиз от Волги до Плёса по Волге и сам Плёс! Из пожеланий на будущее хотелось бы отметить не очень уместный заезд на обед в Суздаль (это время можно было бы посвятить прогулке по Кинешме). Плёс и Кинешма нуждаются в более глубоком знакомстве, так что будет повод вернуться!

    Тур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, очень
  • Е
    Елена
    21 августа 2024
    Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
    Были в поездке 17-18 августа. Благодарны за всю организацию поездки. Наш ГИД - Васильева Ольга Рафаиловна - мало того, что увлеченный
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    своим делом человек с обширнейшими знаниями, так и просто была нашей мамочкой: решала малейшие загвоздки и непонятки. Внимательно следила за туристами, которым было сложно передвигаться. Гвоздем поездки была аниматор в отеле СПА Волга - Тамара. Ради нее можно и второй раз приехать))) Хочется отметить работу всей команды: водитель (ас), ГИДы на местах, персонал в отеле!!! Всем большое спасибо за удавшийся отдых! Настроение не испортил даже дождь в первый день)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В мае»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
  2. Гастротур с отдыхом в SPA-отеле и обедом на загородной экоферме
  3. Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Суздальский кремль
  6. Усадьба Кусково
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Церковь Покрова на Нерли
  9. Успенский Собор
  10. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "В мае" можно забронировать 3 тура от 14 300 до 21 950. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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