читать дальше Муром порадовал и повеселил… Дивеево заворожило и восхитило! Экскурсовод квалифицированный, но, на наш взгляд, немножко с перебором отрицания некоторых фактов истории и науки…

Мы с мужем были впервые в этих удивительных местах и были удивлены и восхищены красотой, захватывающей дух святостью этих мест!