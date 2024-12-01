В апреле – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Москве, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ...
1 фев в 07:15
22 фев в 07:15
13 900 за человека
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
На автобусе
На байдарках
Джиппинг
3 отзыва
3 дня
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
17 янв в 08:00
21 фев в 08:00
120 000 за всё до 4 чел.
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
На автобусе
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 7:15, станция метро «Новогиреево»
22 фев в 07:15
8 мар в 07:15
16 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В апреле»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
  2. 9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
  3. Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Успенский Собор
  6. Усадьба Кусково
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Ростовский кремль
  9. Церковь Покрова на Нерли
  10. Суздальский кремль
Сколько стоит тур в Москве в январе 2025
Сейчас в Москве в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 13 900 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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