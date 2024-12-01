2 дня
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ...
1 фев в 07:15
22 фев в 07:15
13 900₽ за человека
3 дня
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
17 янв в 08:00
21 фев в 08:00
120 000₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 7:15, станция метро «Новогиреево»
22 фев в 07:15
8 мар в 07:15
16 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 декабря 2024Всё интересно! Маршрут продуман! Организация на высоте! Большое спасибо!
- ТТатьяна12 августа 2024Мы с мужем были впервые в этих удивительных местах и были удивлены и восхищены красотой, захватывающей дух святостью этих мест!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В апреле»
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