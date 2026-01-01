Мои заказы

Туры в Кронштадт из Москвы

Найдено 3 тура в категории «Кронштадт» в Москве, цены от 21 250 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Петра творения за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
На автобусе
На теплоходе
Автобусные
2 дня
-
15%
Петра творения за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Начало: Москва, станция метро ВДНХ, 20:00 накануне даты на...
22 мая в 20:00
29 мая в 20:00
21 250 ₽25 000 ₽ за человека
Петербург в любимое время Александра Дюма: дворцы Романовых, Петергоф, Кронштадт (из Москвы)
На автобусе
4 дня
Петербург в любимое время Александра Дюма: дворцы Романовых, Петергоф, Кронштадт (из Москвы)
Рассмотреть знаменитые сооружения, увидеть фонтаны с золотыми статуями и кабинет императора
Начало: Электросталь 19:00, Ногинск 19:30, Балашиха 20:30,...
11 июн в 19:00
28 100 ₽ за человека
В Петербург из Москвы: автобусный тур на майские праздники
На автобусе
4 дня
В Петербург из Москвы: автобусный тур на майские праздники
Погулять по Нижнему парку в Петергофе, посетить Кронштадт и узнать о вкладе Строгановых
Начало: Электросталь 19:00, Ногинск 19:30, Балашиха 20:30,...
30 апр в 22:00
27 700 ₽ за человека

