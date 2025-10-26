Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду предлагает уникальное погружение в историю. Начав с авторского видеоролика, вы узнаете о формировании города.
Затем на комфортабельном автомобиле отправитесь к историческим местам: археологические раскопки, панорамы кремля и Софийского собора, знаменитые церкви Торговой стороны. Откройте для себя секреты новгородского вече и роль города в Ганзейском союзе. Завершите путешествие на набережной Волхова с видом на Рюриково городище
Затем на комфортабельном автомобиле отправитесь к историческим местам: археологические раскопки, панорамы кремля и Софийского собора, знаменитые церкви Торговой стороны. Откройте для себя секреты новгородского вече и роль города в Ганзейском союзе. Завершите путешествие на набережной Волхова с видом на Рюриково городище
5 причин купить эту экскурсию
- 📽️ Уникальный видеоролик об истории города
- 🚗 Комфортабельная автопешеходная прогулка
- 🏰 Посещение исторических мест и панорам
- 🕍 Знакомство с древними церквями и соборами
- 🌍 Понимание международной роли Новгорода
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Кремль
- Софийский собор
- Церковь Иоанна Предтечи на Опоках
- Церковь Георгия Победоносца на Торгу
- Церковь Успения на Торгу
- Церковь Параскевы Пятницы на Торгу
- Николо-Дворищенский собор
- Рюриково городище
Описание экскурсии
Первый пункт нашего путешествия — новое креативное пространство в историческом центре Великого Новгорода. Я встречу вас там и покажу видеоролик об истории города, основанный на авторском материале.
А затем на комфортабельном автомобиле мы проедем по основным историческим местам. Маршрут включает остановки с выходом в следующих локациях:
- место первых археологических раскопок
- панорамный вид на кремль и Софийский собор
- ансамбль Торговой стороны, в том числе:
— церковь Иоанна Предтечи на Опоках
— церковь Георгия Победоносца на Торгу
— церковь Успения и церковь Параскевы Пятницы на Торгу
— Николо-Дворищенский собор
- место проведения легендарного новгородского вече
- карта Ганзейского союза — как напоминание о международной роли Новгорода в Средневековье
- набережная Волхова с видом на Рюриково городище — первую столицу древней Руси
Вы узнаете:
- как зарождалась Новгородская республика
- почему именно приглашение Рюрика положило начало российской государственности
- как выглядели быт и уклад древнего города
- об экономической роли Новгорода для пути «из варяг в греки»
- как работали археологи и какие находки перевернули представления об истории
- чем жила вечевая республика и как она взаимодействовала с купцами Ганзы
- почему именно здесь возник кремль и Софийский собор, ставшие символами города
Организационные детали
- Первая часть экскурсии проходит в помещении, вторая часть — в автопешеходном формате
- Поездка проходит на автомобиле Haval M6 или Reno Kaptur, есть детское кресло
- Если в вашей группе от 4 человек, можно арендовать более вместительный транспорт за доплату
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Великом Новгороде
Провёл экскурсии для 3357 туристов
Дорогие путешественники, приветствую вас! Меня зовут Максим, я гид в Великом Новгороде. С радостью познакомлю вас с любимым городом и расскажу о нём множество интересных фактов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мария
26 окт 2025
Экскурсия очень понравилась: и формат и наполнение.
Первое впечатление очень важное при знакомстве с чем-то новым, эта экскурсия лучшее тому подтверждение.
За относительно сжатое время открыли для себя интересные факты, о которых не знали.
После экскурсии понимаешь, как распланировать своё пребывание и куда пойти для более подробного знакомства с историей города.
Спасибо экскурсоводу Максиму!
Первое впечатление очень важное при знакомстве с чем-то новым, эта экскурсия лучшее тому подтверждение.
За относительно сжатое время открыли для себя интересные факты, о которых не знали.
После экскурсии понимаешь, как распланировать своё пребывание и куда пойти для более подробного знакомства с историей города.
Спасибо экскурсоводу Максиму!
А
Артур
19 окт 2025
Спасибо Максиму за увлекательное знакомство с историей Великого Новгорода. Отличный авторский фильм в начале экскурсии сразу дал общую картину о богатой истории города.
Всегда интересно слушать профессионала, который любит своё дело и свой город.
Всем рекомендуем!
Всегда интересно слушать профессионала, который любит своё дело и свой город.
Всем рекомендуем!
Н
Наталья
18 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с Максимом! Новый формат нас впечатлил👍 Очень информативно и незаметно пробежало время экскурсии!) Узнали много нового, в школе об этом говорят вскользь, а это полезные и нужные знания, кто действительно интересуется историей!
Рекомендую посетить данную экскурсию!! 👍
Рекомендую посетить данную экскурсию!! 👍
Ю
Юрий
4 окт 2025
Экскурсия была организована в формате: видео-фильм, машина, пешеходная экскурсия. Необычно, но интересно. Информация подана хорошо, узнали много про Великий Новгород. В целом все было хорошо, нам понравилось.
Инна
27 сен 2025
Сегодня были на экскурсии с Максимом по Великому Новгороду. Экскурсия имеет интересный формат, сначала мы посмотрели фильм, посвященный истории города, а во второй части проехали по городу и посмотрели те места, которые видели в фильме. Максим хорошо подает информацию, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. После экскурсии мы уже знали, что хотим посетить в свободное время и лучше ориентировались в городе.
Н
Наталья
26 сен 2025
Экскурсия превзошла все наши ожидания!!! Учитывая, что мы не в первый раз на индивидуальной экскурсии. Грамотная речь, приятный экскурсовод, интереснейший материал глубокой истории, который мы, осведомлённые путешественницы слышали впервые. Очень рекомендуем Максима! Не пожалеете точно!!!
Валентина
24 сен 2025
Доброго дня!!
Название экскурсии говорит само за себя. Именно так - живая история.
История Новгорода ожила в рассказах Максима. Очень довольны форматом экскурсии. Полное погружению в историческую эпоху.
Рекомендуем!!
Название экскурсии говорит само за себя. Именно так - живая история.
История Новгорода ожила в рассказах Максима. Очень довольны форматом экскурсии. Полное погружению в историческую эпоху.
Рекомендуем!!
И
Ирина
23 сен 2025
Интересный и необычный формат экскурсии)))
Новое прочтение истории. Однозначно рекомендую. 🫶
Новое прочтение истории. Однозначно рекомендую. 🫶
Елена
21 сен 2025
Мы с подругой сознательно выбрали этот формат знакомства с Великим Новгородом, т. к останавливались только на сутки. И это был правильный выбор! Сначала короткий обзорный фильм с закадровыми комментариями —
А
Анна
11 сен 2025
Очень интересный формат. Узнали много нового об истории зарождения Руси и истории самого города! Будем рекомендовать эту экскурсию! Отдельная благодарность Максиму за интересный рассказ.
Л
Лида
7 сен 2025
Просмотр фильма сильнее и качественнее погружает в историю. Становится сразу понятно, как и что происходило. После можно увидеть некоторые места в живую. Мне не хватило локаций и движения, не люблю стоять на одном месте. И я бы рекомендовала немного изменить рассказ уже на самой экскурсии, он полностью дублирует фильм.
Н
Наталья
2 сен 2025
Посетили Великий Новгород первый раз. Были проездом и решили заехать посмотреть. По времени были ограничены поэтому выбрали данную ознакомительную экскурсию. Формат экскурсии замечательный - сначала фильм о истории города, затем прогулка по уже практически по знакомым местам. Максим замечательный рассказчик. Все доступно и интересно. Бешеное желание вернуться сюда еще и не раз.
Д
Диана
31 авг 2025
Прекрасно организовано, душевно, с любовью к городу!!! Фильм в начале экскурсии - отдельная фишечка, фундамент, на который нанизывается интересный рассказ!!! Спасибо огромное!!!
Алексей
30 авг 2025
Необычный и отличный формат! Забрали от гостинице на авто, показали фильм, который позволяет гулять по городу с пониманием что и где, а не просто по прямой. Авто - поездки с экскурсией по городу очень актуальны во время дождливой погоды Будем еще приезжать и заказывать экскурсии подольше!
И
Ирина
26 авг 2025
Не знаю почему меня давно тянуло в этот город, но наконец я приехала сюда… и мне захотелось более углубится в истоки образовния и развития данной местности, данного … И волей
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии из Великого Новгорода
Индивидуальная
до 7 чел.
Истоки российской государственности: экскурсия в Великом Новгороде
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Уникальные новгородские монастыри
Исследуйте три монастыря Великого Новгорода на своём автомобиле. Узнайте о святых, чудесах и истории этих намоленных мест
Начало: В центре города
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
7334 ₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.