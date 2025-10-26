М Мария Экскурсия очень понравилась: и формат и наполнение.

Первое впечатление очень важное при знакомстве с чем-то новым, эта экскурсия лучшее тому подтверждение.

За относительно сжатое время открыли для себя интересные факты, о которых не знали.

После экскурсии понимаешь, как распланировать своё пребывание и куда пойти для более подробного знакомства с историей города.

Спасибо экскурсоводу Максиму!

А Артур Спасибо Максиму за увлекательное знакомство с историей Великого Новгорода. Отличный авторский фильм в начале экскурсии сразу дал общую картину о богатой истории города.

Всегда интересно слушать профессионала, который любит своё дело и свой город.

Всем рекомендуем!

Н Наталья Очень понравилась экскурсия с Максимом! Новый формат нас впечатлил👍 Очень информативно и незаметно пробежало время экскурсии!) Узнали много нового, в школе об этом говорят вскользь, а это полезные и нужные знания, кто действительно интересуется историей!

Рекомендую посетить данную экскурсию!! 👍

Ю Юрий Экскурсия была организована в формате: видео-фильм, машина, пешеходная экскурсия. Необычно, но интересно. Информация подана хорошо, узнали много про Великий Новгород. В целом все было хорошо, нам понравилось.

Инна Сегодня были на экскурсии с Максимом по Великому Новгороду. Экскурсия имеет интересный формат, сначала мы посмотрели фильм, посвященный истории города, а во второй части проехали по городу и посмотрели те места, которые видели в фильме. Максим хорошо подает информацию, интересно рассказывает, отвечает на вопросы. После экскурсии мы уже знали, что хотим посетить в свободное время и лучше ориентировались в городе.

Н Наталья Экскурсия превзошла все наши ожидания!!! Учитывая, что мы не в первый раз на индивидуальной экскурсии. Грамотная речь, приятный экскурсовод, интереснейший материал глубокой истории, который мы, осведомлённые путешественницы слышали впервые. Очень рекомендуем Максима! Не пожалеете точно!!!

Валентина Доброго дня!!

Название экскурсии говорит само за себя. Именно так - живая история.

История Новгорода ожила в рассказах Максима. Очень довольны форматом экскурсии. Полное погружению в историческую эпоху.

Рекомендуем!!

И Ирина Интересный и необычный формат экскурсии)))

Новое прочтение истории. Однозначно рекомендую. 🫶

Елена читать дальше и происходит погружение в историю, затем поездка с Максимом по реперным точкам, уже знакомым по фильму.

И здесь надо отдать должное нашему гиду. Его рассказ завораживает, увлекает, ведет по реке времени, слушать Максима большое удовольствие!

Конечно, огромный исторический пласт нельзя освоить за два часа, потому мы намерены вернуться на более продолжительное время. И это решение мы приняли благодаря Максиму.

Спасибо, Максим, и до встречи! Мы с подругой сознательно выбрали этот формат знакомства с Великим Новгородом, т. к останавливались только на сутки. И это был правильный выбор! Сначала короткий обзорный фильм с закадровыми комментариями —

А Анна Очень интересный формат. Узнали много нового об истории зарождения Руси и истории самого города! Будем рекомендовать эту экскурсию! Отдельная благодарность Максиму за интересный рассказ.

Л Лида Просмотр фильма сильнее и качественнее погружает в историю. Становится сразу понятно, как и что происходило. После можно увидеть некоторые места в живую. Мне не хватило локаций и движения, не люблю стоять на одном месте. И я бы рекомендовала немного изменить рассказ уже на самой экскурсии, он полностью дублирует фильм.

Н Наталья Посетили Великий Новгород первый раз. Были проездом и решили заехать посмотреть. По времени были ограничены поэтому выбрали данную ознакомительную экскурсию. Формат экскурсии замечательный - сначала фильм о истории города, затем прогулка по уже практически по знакомым местам. Максим замечательный рассказчик. Все доступно и интересно. Бешеное желание вернуться сюда еще и не раз.

Д Диана Прекрасно организовано, душевно, с любовью к городу!!! Фильм в начале экскурсии - отдельная фишечка, фундамент, на который нанизывается интересный рассказ!!! Спасибо огромное!!!

Алексей Необычный и отличный формат! Забрали от гостинице на авто, показали фильм, который позволяет гулять по городу с пониманием что и где, а не просто по прямой. Авто - поездки с экскурсией по городу очень актуальны во время дождливой погоды Будем еще приезжать и заказывать экскурсии подольше!