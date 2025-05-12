читать дальше

возможностью сфотографироваться в красивых местах, продегустировать деликатесы и порадоваться обилием сувениров. Приятно впечатлил профессионализм водителя автобуса. Дороги скрытыми виражами и множеством тяжёлых грузовиков никак не отразились на комфорте пассажиров. Гид Элина также все делала спокойно и деликатно, информируя только о самом важном и интересном. Водитель катера "Фрегат" тоже всем понравился заботой о пассажирах комфортом вождения и комментариями по достопримечательностям Ладоги. В целом все путешествие было достаточно сбалансированным по информации, смене мест дислокации и посещениям. Для осмотра Валаама не хватило более подробных инструкций. Предполагалось прибыть в другую часть острова, поэтому трудно было сориентироваться, что успеешь посмотреть ща 2,5 часа. По идее можно сократить стоянки туда и обратно и увеличить время пребывания на острове, если это возможно. Благодарю Спутник за удобство заказа тура и четкое информирование на этапе подготовки. Благодарю всех специалистов за профессионализм и заботу об участниках тура!