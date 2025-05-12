Валаамский монастырь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Валаамский монастырь» в Санкт-Петербурге, цены от 9450 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
На автобусе
14 часов
397 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Завтра в 06:30
20 мая в 06:30
9450 ₽ за человека
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
На автобусе
На метеоре
На теплоходе
16 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
Начало: Лиговский проспект, 10 (СТ.М. «Площадь Восстания»)
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
20 мая в 07:30
21 мая в 07:30
12 450 ₽ за человека
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
На автобусе
На катере
16 часов
100 отзывов
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно с 8 мая по 4 ноября
20 мая в 06:30
21 мая в 06:30
9600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 мая 2025
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
    Поездка на Валаам была удачной и в плане погоды, и в плане организации. Дорога до Сортавала включала приятные остановки с
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    возможностью сфотографироваться в красивых местах, продегустировать деликатесы и порадоваться обилием сувениров. Приятно впечатлил профессионализм водителя автобуса. Дороги скрытыми виражами и множеством тяжёлых грузовиков никак не отразились на комфорте пассажиров. Гид Элина также все делала спокойно и деликатно, информируя только о самом важном и интересном. Водитель катера "Фрегат" тоже всем понравился заботой о пассажирах комфортом вождения и комментариями по достопримечательностям Ладоги. В целом все путешествие было достаточно сбалансированным по информации, смене мест дислокации и посещениям. Для осмотра Валаама не хватило более подробных инструкций. Предполагалось прибыть в другую часть острова, поэтому трудно было сориентироваться, что успеешь посмотреть ща 2,5 часа. По идее можно сократить стоянки туда и обратно и увеличить время пребывания на острове, если это возможно. Благодарю Спутник за удобство заказа тура и четкое информирование на этапе подготовки. Благодарю всех специалистов за профессионализм и заботу об участниках тура!

  • М
    Майя
    12 мая 2025
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Это была очень клёвая поездка Но организация её - ппц Ребят, вы написали, что можно заранее заказать экскурсию и обед И в конечном
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    итоге я осталась без первого и второго Плюс ваш менеджер про меня просто забыл, информацию об отправлении добывать пришлось мне, хорошо, что вообще про это всё не забыла на фоне праздников Время провела хорошо, потому что всё остальное получилось организовать самой на месте. Короч, как продавец поездки вы работаете фигово, если честно Такие дела)

  • Е
    Елизавета
    3 сентября 2024
    Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
    Все понравилось
  • А
    Александр
    27 августа 2024
    Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
    Большая благодарность экскурсоводам Екатерине Денисовой и Елене Владимировне Сергеевой за прекрасные экскурсии. Спасибо сотруднице турфирмы Евгении за внимательное отношение к организации поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Валаамский монастырь»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Валаамский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 9450 до 12 450. Туристы уже оставили гидам 503 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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