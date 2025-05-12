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Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Завтра в 06:30
20 мая в 06:30
9450 ₽ за человека
Водная прогулка
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
Начало: Лиговский проспект, 10 (СТ.М. «Площадь Восстания»)
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
20 мая в 07:30
21 мая в 07:30
12 450 ₽ за человека
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно с 8 мая по 4 ноября
20 мая в 06:30
21 мая в 06:30
9600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 мая 2025Поездка на Валаам была удачной и в плане погоды, и в плане организации. Дорога до Сортавала включала приятные остановки с
- ММайя12 мая 2025Это была очень клёвая поездка Но организация её - ппц Ребят, вы написали, что можно заранее заказать экскурсию и обед И в конечном
- ЕЕлизавета3 сентября 2024Все понравилось
- ААлександр27 августа 2024Большая благодарность экскурсоводам Екатерине Денисовой и Елене Владимировне Сергеевой за прекрасные экскурсии. Спасибо сотруднице турфирмы Евгении за внимательное отношение к организации поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Валаамский монастырь»
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