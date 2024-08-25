Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге

читать дальше формате познавательных экскурсий и прогулок. Наша цель — доказать, что на самом деле такие форматы являются одними из самых интересных и полноценных способов знакомства с новым городом. Ну что, погнали в трип?

Привет! Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в