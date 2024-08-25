Приглашаем на ночную прогулку по Неве! Она пройдёт на современном теплоходе с двумя палубами: закрытой с панорамными окнами и открытой с навесом. Вы полюбуетесь с воды визитными карточками Петербурга и увидите развод четырёх мостов. А также услышите о них интересные факты.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:45
Описание водной прогулки
Вы понаблюдаете за разводом четырёх мостов: Дворцового, Троицкого
Литейного и Большеохтинского. И увидите с борта теплохода главные достопримечательности города в свете ночных огней:
- Стрелку Васильевского острова
- Эрмитаж
- Петропавловскую крепость
- Летний сад
- Крейсер «Аврора»
- Финляндский вокзал
- Смольный собор
Организационные детали
- На круизе работает живой гид или аудиогид через колонки
- На теплоходе действует свободная рассадка
- На борт можно брать еду и напитки
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 790 ₽
|Дети 4-12 лет
|1 390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Привет! Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
25 авг 2024
С реки совсем другой вид. Еще бы музыку включили для гостей веселую, танцевальную, чтобы гости не засыпали от монотонного вещания аудиогида.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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