Ночная прогулка на теплоходе на развод мостов

Прокатиться по Неве, оценить с воды легендарное зрелище и услышать интересные факты о Петербурге
Приглашаем на ночную прогулку по Неве! Она пройдёт на современном теплоходе с двумя палубами: закрытой с панорамными окнами и открытой с навесом. Вы полюбуетесь с воды визитными карточками Петербурга и увидите развод четырёх мостов. А также услышите о них интересные факты.
5
1 отзыв
Ночная прогулка на теплоходе на развод мостов
Ночная прогулка на теплоходе на развод мостов
Ночная прогулка на теплоходе на развод мостов
Ближайшие даты:
Время начала: 00:45

Описание водной прогулки

Вы понаблюдаете за разводом четырёх мостов: Дворцового, Троицкого
Литейного и Большеохтинского. И увидите с борта теплохода главные достопримечательности города в свете ночных огней:

  • Стрелку Васильевского острова
  • Эрмитаж
  • Петропавловскую крепость
  • Летний сад
  • Крейсер «Аврора»
  • Финляндский вокзал
  • Смольный собор

Организационные детали

  • На круизе работает живой гид или аудиогид через колонки
  • На теплоходе действует свободная рассадка
  • На борт можно брать еду и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 790 ₽
Дети 4-12 лет1 390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
25 авг 2024
С реки совсем другой вид. Еще бы музыку включили для гостей веселую, танцевальную, чтобы гости не засыпали от монотонного вещания аудиогида.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Ночной мототур - мосты и мотоциклы
На мотоцикле
95 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Ночной мототур - мосты и мотоциклы
Прокатиться по Питеру, любуясь ночной подсветкой памятников, и увидеть развод мостов
Начало: На пересечении улиц Большая Морская 7 и Невского п...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6 500 за человека
Прогулка на катере на развод мостов
На катере
скидка
15%
201 отзыв
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на катере на развод мостов
Ночная прогулка на катере по рекам и каналам Петербурга с просмотром развода мостов. Насладитесь вечерними огнями и аудиогидом в компании до 11 человек
Начало: На набережной р. Фонтанки
Сегодня в 23:50
Завтра в 23:50
27002 295 за человека
Ночная прогулка на теплоходе + развод мостов
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
6 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Ночная прогулка на теплоходе + развод мостов
Увидеть романтичный Петербург
Начало: На Адмиралтейской набережной
Завтра в 01:00
28 окт в 01:00
1 334 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам