Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Мы побываем в роскошной резиденции Александра Меншикова — дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум», чьё название переводится как апельсиновое дерево.
Посетим уютный Выборг, где всё пропитано Средневековьем, продегустируем хрустящие крендели и глёг — ароматный скандинавский напиток с ягодами, специями и пряностями. Познакомимся с городом воинской славы — портом Кронштадт. В завершение поездки полюбуемся знаковыми локациями Северной столицы — Санкт-Петербурга.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 400 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
В начале мая возможно закрытие парка «Монрепо» по техническим причинам. В этом случае локация заменяется посещением форта Константин в Кронштадте.
Программа тура по дням
Дворцы и парки «Ораниенбаума»
Встретимся на Московском вокзале, позавтракаем в кафе и отправимся в «Ораниенбаум» — парадную дворцово-парковую резиденцию, которую Александр Меншиков возвёл, чтобы встречать прибывающих в Российскую Империю по морю. Ехать будем по Петергофской дороге, которая ведёт из бывшей столицы в загородные усадьбы. Посетим богато украшенные залы Меншиковского дворца и осмотрим мультимедийные экспозиции.
После обеда в кафе поедем в средневековый Выборг. В дороге вы узнаете много интересного о подземном туннеле и живописной Королевской дороге, по которым будем передвигаться. После размещения в отеле будет свободное время.
Знакомство с Выборгом
После завтрака поближе познакомимся с Выборгом, чьи кварталы напоминают европейские. Пройдёмся по мощёным улочкам вдоль городских башен, крепостных стен, «пряничных» домиков и нарядных витрин магазинов. Остановимся у Выборгского замка и полюбуемся впечатляющей башней Олафа.
Затем прогуляемся по царству скал — редкому по красоте пейзажному парку «Монрепо». Услышим легенды о таинственных гротах, исполняющих желания, источнике, возвращающем зрение, острове мёртвых с собственным замком и заглянем в усадьбу шведского барона.
Во второй половине дня останется свободное время, его можно провести на выборгском рынке, где много финских товаров. Желающие смогут прокатиться на кораблике вдоль берегов «Монрепо».
После отправимся в Музей кренделя — ароматного символа Выборга — и, конечно, попробуем его, запивая глёгом. По желанию можно устроить фотосессию в карнавальных костюмах.
Позже погрузимся в Средневековье на Ганзейском дворе, создание которого вдохновлено жизнью финской купчихи Каарины. Увидим, каким был Выборг в 16-м веке, узнаем, чем тогда торговали, услышим байки и житейские хитрости и даже поучимся танцевать. Вечером вернёмся в гостиницу и отдохнём.
Кронштадт и Санкт-Петербург
Позавтракав, отправимся в Кронштадт — город моряков, фортов и маяков. Увидим памятник адмиралу Макарову, Итальянский дворец, Петровскую пристань, Арсенал. Зайдём в величественный Николо-Богоявленский морской собор, созданный по подобию стамбульской мечети Айя-София.
Затем пройдёмся по посвящённому военно-морскому флоту парку «Остров фортов» с завораживающей панорамой Финского залива и осмотрим гигантскую атомную подводную лодку «Ленинский комсомол». Желающие смогут отправиться на теплоходе по жемчужинам Кронштадта — фортам и маякам.
Напоследок полюбуемся главными достопримечательностями Санкт-Петербурга: Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Смольным монастырём, крейсером «Аврора» и другими знаковыми местами. Побываем на площадях: Исаакиевской, Декабристов и Растрелли. Завершим путешествие на Московском вокзале.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру IЗавершение: Московский вокзал, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.