Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 5 чел.
Тайна саратовского фараона
Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно
Начало: На Театральной площади
1 окт в 11:00
3 окт в 11:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Станьте охотником на монстров в Саратове! Решайте загадки, гуляя по историческим улицам, и узнайте больше о городе. Увлекательное приключение для всех
Начало: На улице Горького
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
