Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Саратове, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Саратов, история, тропики
Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
«Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 5 чел.
Тайна саратовского фараона
Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно
Начало: На Театральной площади
1 окт в 11:00
3 окт в 11:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Станьте охотником на монстров в Саратове! Решайте загадки, гуляя по историческим улицам, и узнайте больше о городе. Увлекательное приключение для всех
Начало: На улице Горького
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

