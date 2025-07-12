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Игры – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Саратове, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Спасти город и усыпить чудовище - а по пути разглядеть модерн и узнать любопытные факты о Саратове
Начало: На улице Горького
Завтра в 08:00
13 июл в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Пешая
2 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
Знакомство с Саратовом через увлекательный квест. Погуляйте по проспекту Столыпина, решайте загадки и узнайте интересные факты о городе
Начало: У цветомузыкального фонтана
Сегодня в 22:00
Завтра в 15:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
«Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Пешая
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Тайна саратовского фараона
Отправляйтесь в увлекательное семейное приключение по Саратову! Разгадывайте загадки, изучайте город и проводите время весело и познавательно
Начало: На Театральной площади
Завтра в 11:00
14 июл в 17:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
  2. Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
  3. «Тайна саратовского фараона» - квест-прогулка для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Театральная площадь
  3. Набережная
  4. Парк «Липки»
  5. Саратовский Мост
  6. Церковь «Утоли Моя Печали»
  7. Проспект Кирова
  8. Саратовский Лимонарий
  9. Площадь Чернышевского
  10. Улица Волжская
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июле 2025
Сейчас в Саратове в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6000.
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