5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Пройти по семи векам города и познакомиться с его главными достопримечательностями

Александр
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Александр – ваш гид
Уютный город на Наре некогда был крупнейшим в области, а его земли помнят времена монгольских набегов.

На провинциально-неспешной прогулке вы узнаете историю старинных святынь и древнего кремля; пройдете по стопам Толстого и Чехова; услышите о славном купеческом прошлом и откроете немало любопытных фактов!
5000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у здания вокзала станции Серпухов
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Что вас ожидает

Объемное представление о Серпухове
Я — сторонник рассказывать о городе, не выдирая из его истории куски и составляя разные маршруты. Поэтому на экскурсии вы услышите обо всех важных фрагментах из жизни Серпухова и составите полную картину его судьбы. Поговорим о знаменитых местных святынях: Высоцком мужском и Введенском Владычном монастырях. О древнем Серпохове (именно «о»!) речь пойдет на прогулке вокруг Соборной горы, где вы взглянете на фрагменты белокаменного Серпуховского кремля 16 века. Узнаете о славном купеческом и промышленном прошлом города в 19 веке. А также о подвигах серпуховичей и причинах, по которым ему присвоили почётное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Вокзал — уцелевшие ворота города
Здесь мы с вами и встретимся. Как ни парадоксально, но вокзалы часто остаются незамеченными — из-за суеты и спешки. Мы же ненадолго задержимся у трёхэтажного здания с большими арочными окнами. Я расскажу о ценности сохранившегося строения, его «братьях-близнецах» в Туле, Орле, Курске и других городах. А также о том, почему вокзал построили в стороне от Серпухова — так, что до него приходилось добираться по единственной дороге через поля.

Страницы Старого города
Затем мы сядем на городской автобус и проедем полторы-две версты до исторического центра. А дальше вас ждет витиеватый маршрут по первым улочкам города, составленный таким образом, чтобы вы охватили максимум памятников архитектуры. По пути я буду демонстрировать дореволюционные снимки исчезнувших объектов старины. Познакомлю с третьим, «секретным» монастырём. И, кроме того, в программе — Базарная площадь, Коломенская улица, почтовое отделение, куда захаживал Лев Толстой, и здание Серпуховской земской управы, где часто бывал Антон Чехов.

Во время прогулки вы сможете перекусить в интересном кафе, хозяин которого постарался восстановить интерьер прежде находившегося здесь дореволюционного магазина.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит билет на автобус по городу.
  • В качестве дополнительных расходов также могут быть личные траты в кафе и билеты в музеи, которые мы будем проходить, но которых нет в базовой программе.
  • Участники добираются до места встречи самостоятельно.
  • Стоимость экскурсии в праздничные дни 6500 рублей.
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья
Серпухов — жемчужина Южного Подмосковья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у здания вокзала станции Серпухов.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья. Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже более пятнадцати лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов. Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое и сам я смогу вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Путешествие, которое наша компания совершила с Александром длилась в реальности, конечно, один день. Но обсуждения и разбор фотографий продолжаются почти неделю )))) Это было, правда, удивительно, потому что Александр подбирает интересные места, интересные факты и сам настолько увлечен происходящим, что это безусловно подкупает. Мы не ожидали, что поездка по окрестностям обычно подмосковного города может стать таким приключением! Александр, спасибо и,надеюсь, до новых встреч на других маршрутах)))
27 января 2020
Гид Александр сделал для нас экскурсию по Серпухову и его окрестностям незабываемой. Александр восхитил нас своими глубокими знаниями, которыми он щедро делится в естественной и увлекательной форме, приводя при этом массу фактов, которые трудно найти где-либо самостоятельно. Александр заражает своим интересом к истории, и хочется продолжать общение с ним. Счастье повстречаться с таким гидом. Мы обязательно воспользуемся его услугами опять и порекомендуем его всем своим друзьям. Спасибо, Tripster, что нашли такого гида!
4 ноября 2019
Изучайте свой край! Рядом с нами столько великого,интересного и пока ещё живого!!!
19 мая 2019
Были на экскурсии с друзьями и детьми - всего 8 человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, 8 часов с перекусом в замечательном кафе пролетели за увлекательными историями и старинными фотографиями. Александр очень увлеченный и настоящий энтузиаст своего дела. Получите удовольствие от интересных рассказов и замечательных видов. Рекомендуем всем независимо от возраста. Спасибо огромное Александр!
6 мая 2019
5мая были на экскурсии с Александром.Узнали много интересного не только об истории города,но и забавные факты из жизни Льва Николаевича и Антона Павловича.Александр грамотно организовал экскурсию,разыскал в архивах фотографии зданий и площадей в разные периоды времени.Моя мама,83 лет,прекрасно прошла весь маршрут.Мы вкусно пообедали в кафе ,которое нам порекомендовал Александр.Рекомендую всем,а особенно любителям настоящей старины!

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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