5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Объемное представление о Серпухове

Я — сторонник рассказывать о городе, не выдирая из его истории куски и составляя разные маршруты. Поэтому на экскурсии вы услышите обо всех важных фрагментах из жизни Серпухова и составите полную картину его судьбы. Поговорим о знаменитых местных святынях: Высоцком мужском и Введенском Владычном монастырях. О древнем Серпохове (именно «о»!) речь пойдет на прогулке вокруг Соборной горы, где вы взглянете на фрагменты белокаменного Серпуховского кремля 16 века. Узнаете о славном купеческом и промышленном прошлом города в 19 веке. А также о подвигах серпуховичей и причинах, по которым ему присвоили почётное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Вокзал — уцелевшие ворота города

Здесь мы с вами и встретимся. Как ни парадоксально, но вокзалы часто остаются незамеченными — из-за суеты и спешки. Мы же ненадолго задержимся у трёхэтажного здания с большими арочными окнами. Я расскажу о ценности сохранившегося строения, его «братьях-близнецах» в Туле, Орле, Курске и других городах. А также о том, почему вокзал построили в стороне от Серпухова — так, что до него приходилось добираться по единственной дороге через поля.

Страницы Старого города

Затем мы сядем на городской автобус и проедем полторы-две версты до исторического центра. А дальше вас ждет витиеватый маршрут по первым улочкам города, составленный таким образом, чтобы вы охватили максимум памятников архитектуры. По пути я буду демонстрировать дореволюционные снимки исчезнувших объектов старины. Познакомлю с третьим, «секретным» монастырём. И, кроме того, в программе — Базарная площадь, Коломенская улица, почтовое отделение, куда захаживал Лев Толстой, и здание Серпуховской земской управы, где часто бывал Антон Чехов.

Во время прогулки вы сможете перекусить в интересном кафе, хозяин которого постарался восстановить интерьер прежде находившегося здесь дореволюционного магазина.