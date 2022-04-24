Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому

Рассмотреть раскопки древнего города с катера и услышать его историю от Древней Греции до Руси

Индивидуальная
Открыть Херсонес Таврический — значит прикоснуться к античной культуре, не выезжая из Севастополя.

На катере мы отправимся к берегу древнего города: рассмотрим с моря многовековые колонны и базилики, Сигнальный колокол и Владимирский собор, которые дополнят наш разговор об истории Херсонеса.

А на обратном пути искупаемся и понаблюдаем за дельфинами.
Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому
Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому
Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому
Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому
Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому
Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому
Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому
Морская экскурсия к Херсонесу Таврическому
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Что вас ожидает

От Древней Греции до Древней Руси

Мы выйдем из бухты Севастополя в открытое море и возьмем курс на античный город Херсонес Таврический. В пути вы познакомитесь с многовековой историей Херсонеса: узнаете, как был основан город, как он жил и развивался в составах Древней Греции, имперского Рима и средневековой Византии, кем и почему был завоеван. А еще разберемся, как Херсонес Таврический связан с Андреем Первозванным, одним из первых Римских Пап и Крещением Руси.

Памятники Херсонеса Таврического с моря

Со стороны моря открывается панорамный вид на раскопки северного района Херсонеса. Вы увидите сохранившиеся колонны средневековой христианской Базилики, а также Уваровскую базилику с Крещальней, где предположительно крестился киевский князь Владимир Красное Солнышко. Осмотрите величественный Свято-Владимирский собор в неовизантийском стиле и, конечно, символ города — Сигнальный колокол с непростой историей, которая включает в себя даже путешествие в парижский Нотр-Дам.

На обратном пути вы сможете искупаться в море, проводить закат и, если повезет, понаблюдать за дельфинами, которых мы часто встречаем в теплое время года.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на катере в группе до 11 человек, длительность прогулки около часа
  • На борту есть спасательные жилеты и пледы
  • Экскурсия проходит круглогодично при хорошей погоде. При отмене выхода в море из-за плохой погоды экскурсию можно перенести или отменить.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у бухты Круглая в Севастополе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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