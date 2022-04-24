Что вас ожидает

От Древней Греции до Древней Руси

Мы выйдем из бухты Севастополя в открытое море и возьмем курс на античный город Херсонес Таврический. В пути вы познакомитесь с многовековой историей Херсонеса: узнаете, как был основан город, как он жил и развивался в составах Древней Греции, имперского Рима и средневековой Византии, кем и почему был завоеван. А еще разберемся, как Херсонес Таврический связан с Андреем Первозванным, одним из первых Римских Пап и Крещением Руси.

Памятники Херсонеса Таврического с моря

Со стороны моря открывается панорамный вид на раскопки северного района Херсонеса. Вы увидите сохранившиеся колонны средневековой христианской Базилики, а также Уваровскую базилику с Крещальней, где предположительно крестился киевский князь Владимир Красное Солнышко. Осмотрите величественный Свято-Владимирский собор в неовизантийском стиле и, конечно, символ города — Сигнальный колокол с непростой историей, которая включает в себя даже путешествие в парижский Нотр-Дам.

На обратном пути вы сможете искупаться в море, проводить закат и, если повезет, понаблюдать за дельфинами, которых мы часто встречаем в теплое время года.

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