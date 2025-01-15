Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места на групповой экскурсии в Торжке

Это обзорная экскурсия, на которой мы в равной мере поговорим о прошлом, настоящем и ближайшем будущем Торжка.
Вы увидите основные достопримечательности, оцените панорамы города, откроете интересные локации в стороне от туристических маршрутов. Я покажу вам Торжок так, как хотел бы, чтобы показали мне, будь я здесь впервые.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гостиница Пожарских — начнём знакомство с того места, где город встречал своих гостей. В стенах этого здания когда-то свершилась гастрономическая революция.
Бывшая усадьба Олениных — вы насладитесь панорамами Торжка и осознаете масштаб сохранившейся исторической застройки. Это одна из главных уникальных черт города.
Пешеходный мост с великолепными видами на Борисоглебский собор и набережную Торжка.
Древняя Торговая площадь, существующая около тысячи лет, практически с момента возникновения города.
Каменные кварталы 18–19 века, сохранившие древнюю планировку. Вы встретите большое количество артефактов, застывших с той самой эпохи. Многие из них до сих пор используются по назначению.
Ручей Здоровец, который в прошлом был важен для Торжка и до сих пор оказывает влияние на городскую жизнь.
Спасо-Преображенский собор — великолепный соборный храм, построенный по проекту архитектора К. И. Росси.
Торжокский кремль вы обойдёте по живописному берегу (сам кремль не сохранился). Полюбуетесь на реку Тверцу, уютную набережную и древний деревянный храм.
Борисоглебский мужской монастырь. Вы услышите об истории монастыря и увидите этот шедевр архитектуры, созданный по проекту гениального уроженца Торжка — Н. А. Львова.
Вы узнаете:
- Почему Торжок с момента основания и по настоящий момент никогда не был провинцией, несмотря на небольшой размер и относительную удалённость от столиц.
- Как пожарская котлета совершила настоящую гастрономическую революцию в масштабах всей страны.
- Почему Борисоглебский монастырь, вероятно, самый древний на Руси.
- Как так сложилось, что Торжок в 18–19 веке становится модным, светским и дорогим местом между Санкт-Петербургом и Москвой.
- Как в Торжке сохранился старый город.
Организационные детали
- Протяжённность маршрута — около 3,5 км, много спусков и подъёмов (город расположен на холмах).
- Все локации мы осматриваем снаружи.
- Эту экскурсию по Торжку провожу только я сам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Дзержинского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Торжке
Провёл экскурсии для 2299 туристов
Меня зовут Михаил, я родился и вырос в Торжке. Много путешествовал и в какой-то момент решил внести вклад в развитие родного города и основать местную туристическую компанию со стандартами обслуживания мирового уровня. Наша главная идея — в максимальной персонализации экскурсий. Мы относимся к гостям как к своим друзьям и всегда открыты к индивидуальным пожеланиям и предложениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотела бы поблагодарить Михаила за интересную экскурсию и прогулку по городу! Большой объем информации, грамотная речь, места и виды, о которых не узнаешь сам. Но именно эти места и и энтузиазм Михаила и неравнодушных жителей превращают неизвестный до этого Торжок в почти родной город, в который хочется вернуться. Михаил, спасибо за Торжок 👋👍
Заказала данную экскурсию в Торжке заранее, было заявлено, что она состоится при количестве человек от 1 до 12, но в день экскурсии (1 января) выяснилось, что желающих только двое -
