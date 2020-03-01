Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Прогулка по укромным и малоизвестным уголкам города с легким погружением в историю и архитектуру

Николай
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Николай – ваш гид
Несмотря на индустриализацию, Владимир сохранил немало аутентичных дореволюционных кварталов, но обычно они оказываются в стороне от проторенных троп.

Со мной вы откроете самые душевные и колоритные места города, секретные панорамы и дворики, где продают антикварные книги.

А также посетите древние храмы и село Доброе, где притаились дома со львами и нимфами.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Золотых ворот
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Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир

Что вас ожидает

Самобытные кварталы и улочки Владимира
В районе храма Николы в Галеях и Вознесенской церкви вы пройдете по самобытным улочкам и увидите, как старинные дома приспосабливаются под сложный рельеф высокого овражистого берега Клязьмы. Услышите историю Золотых ворот и поймете, в чем уникальность этого редкого древнерусского памятника. Чуть позже отправитесь исследовать колоритные места в окрестностях Княгинина монастыря. А нырнув под арку в один из атмосферных двориков, обнаружите букинистический магазин и уютное кафе, где мы устроим чайную паузу.

Красивые панорамы и древние соборы
В программе будет несколько остановок в местах, где открываются великолепные ракурсы Владимира. Одна из таких площадок — Козлов вал, с которого перед вами предстанет панорама центра и почти все храмы города сразу! Не обойдем вниманием прославленный Успенский собор, где я расскажу о ценнейших фресках 12-15 вв. и исторических событиях храма. Также вы изучите ковер белокаменных узоров Дмитриевского собора и прогуляетесь живописными переулочками к дивной Успенской церкви, спрятанной за высокими строениями.

Сельское обаяние села Доброе
В завершение экскурсии вы проедете на городском автобусе в село Доброе, ставшее районом Владимира. Услышите предание о возникновении его названия и историю развития деревни, впервые упомянутой еще в 15 веке. Пройдете по старинным улочкам и откроете интересные дома с лепниной, фигурами львов и нимф.

Организационные детали

Что не включено в стоимость

  • Билеты на городской транспорт ~ 100 р./человека на все перемещения
  • Музей хрусталя, Музей Столетова, Дмитриевский собор — всего ~ 200 руб./человека
  • Кафе/чайные, обед ~ 250 руб./человека
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир
Неизведанный Владимир

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Золотых ворот.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я работаю гидом пятый год. Кроме этого, профессионально занимаюсь живописью и провожу мастер-классы по акварели в разных городах и селах Золотого кольца. На экскурсиях показываю не только классические достопримечательности, но и места, скрытые от глаз туристов. Рассказываю увлекательно, не «гружу» датами и с радостью отвечаю на все вопросы.
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Николай проводит ещё 1 экскурсию

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