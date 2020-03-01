Николай проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Самобытные кварталы и улочки Владимира

В районе храма Николы в Галеях и Вознесенской церкви вы пройдете по самобытным улочкам и увидите, как старинные дома приспосабливаются под сложный рельеф высокого овражистого берега Клязьмы. Услышите историю Золотых ворот и поймете, в чем уникальность этого редкого древнерусского памятника. Чуть позже отправитесь исследовать колоритные места в окрестностях Княгинина монастыря. А нырнув под арку в один из атмосферных двориков, обнаружите букинистический магазин и уютное кафе, где мы устроим чайную паузу.

Красивые панорамы и древние соборы

В программе будет несколько остановок в местах, где открываются великолепные ракурсы Владимира. Одна из таких площадок — Козлов вал, с которого перед вами предстанет панорама центра и почти все храмы города сразу! Не обойдем вниманием прославленный Успенский собор, где я расскажу о ценнейших фресках 12-15 вв. и исторических событиях храма. Также вы изучите ковер белокаменных узоров Дмитриевского собора и прогуляетесь живописными переулочками к дивной Успенской церкви, спрятанной за высокими строениями.

Сельское обаяние села Доброе

В завершение экскурсии вы проедете на городском автобусе в село Доброе, ставшее районом Владимира. Услышите предание о возникновении его названия и историю развития деревни, впервые упомянутой еще в 15 веке. Пройдете по старинным улочкам и откроете интересные дома с лепниной, фигурами львов и нимф.