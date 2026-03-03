Это экскурсия 2 в 1: вас ждут шедевры древнерусской архитектуры и кухни. Вы не только познакомитесь с историей Владимира, насладитесь красотой храмов и городских построек, но и узнаете о гастрономических традициях региона и сможете попробовать местные блюда и напитки. Это позволит вам лучше понять культуру Владимирской области.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Владимиру

Соборная площадь — это сердце города со старинными храмами

Парк «Липки» и Успенский собор — ценный памятник владимиро-суздальского зодчества с фресками Андрея Рублёва

Дмитриевский собор — великолепный образец древнерусской пластики и белокаменной резьбы

Георгиевская улица — раньше она была центром Нового города, в 12 веке здесь располагался двор князя Юрия Долгорукого

Персонажи на нашем пути: учёный кот, художник, пожарный с действующей водокачкой — механизмом 19 века, шалопай и филер

Символ старого города — памятник Владимирской вишне

Две смотровые площадки с видом на берега Клязьмы и Успенский собор

Здание аптеки 18 века, где вы потрёте нос и лысину скульптуре фармацевта для крепкого здоровья или забавы ради

Музей «Старый Владимир» в бывшей водонапорной башне

Золотые ворота (на реконструкции) — памятник древнерусской архитектуры и знаковое военно-оборонительное сооружение 12 века

Гастрономические традиции

Отправимся дегустировать напитки из владимирской вишни и блюда старой русской кухни. Вы узнаете интересные факты о местной вишне, видах настоек и технологии их приготовления. А также оцените пять разных напитков на основе исторических рецептов.

А на обед — салат «Клязьма с историей», калья утиная на огуречном рассоле, вареники с квашеной капустой и сельдью, тельное из судака, творожная тоболка с владимирской вишней.

