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и прекрасно проводит экскурсию. Все было организовано на высшем уровне, и мы узнали много интересного о городе. Валерия делилась увлекательными историями и фактами, что сделало нашу поездку ещё более запоминающейся. Рекомендую всем, кто хочет узнать Воронеж с лучшей стороны! Спасибо, Валерия!