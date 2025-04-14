Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Родина Крамского - Острогожск
Острогожск - город с богатой историей и архитектурой. Узнайте о ключевых событиях и посетите дом-музей Крамского
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
7500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений14 апреля 2025Отличное место, приятные гостепреимные хозяева, уютные чистые номера! Есть все для приятного отдыха!
- ННаталья26 марта 2025Хочу поделиться своими впечатлениями от обзорной экскурсии по Воронежу. Гид Валерия просто замечательная! Она не только отлично водит машину, но
- ННиколай17 марта 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо.
- ООльга17 сентября 2024Экскурсовод Ирина провела интересную экскурсию с показам фотографий прошлых лет. Рассказала историю города, людей внесших вклад в развитие города, а
- ААлексей22 августа 2024Экскурсия понравилась. Экскурсия по центру города. Застройка города новая, мало церквей. . Экскурсия делает акцент на ключевых событиях 20 века. Много информации о писателях и других деятелях науки и культуры. Очень понравилась история Маршака и театра детского.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Каменная степь»
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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
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