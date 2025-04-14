Каменная степь – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Каменная степь» в Воронеже, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу: знакомство с городом
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Родина Крамского - Острогожск
На автобусе
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Родина Крамского - Острогожск
Острогожск - город с богатой историей и архитектурой. Узнайте о ключевых событиях и посетите дом-музей Крамского
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
7500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    14 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
    Отличное место, приятные гостепреимные хозяева, уютные чистые номера! Есть все для приятного отдыха!
  • Н
    Наталья
    26 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
    Хочу поделиться своими впечатлениями от обзорной экскурсии по Воронежу. Гид Валерия просто замечательная! Она не только отлично водит машину, но
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    и прекрасно проводит экскурсию. Все было организовано на высшем уровне, и мы узнали много интересного о городе. Валерия делилась увлекательными историями и фактами, что сделало нашу поездку ещё более запоминающейся. Рекомендую всем, кто хочет узнать Воронеж с лучшей стороны! Спасибо, Валерия!

  • Н
    Николай
    17 марта 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу: знакомство с городом
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо.
  • О
    Ольга
    17 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Воронежу на транспорте туриста
    Экскурсовод Ирина провела интересную экскурсию с показам фотографий прошлых лет. Рассказала историю города, людей внесших вклад в развитие города, а
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    также много фактов из разных областей (памятники, мультипликация, тех. прогресс и т. п.). Поясняла, на дополнительные вопросы. Все понравилось. Супер! Спасибо.

  • А
    Алексей
    22 августа 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу: знакомство с городом
    Экскурсия понравилась. Экскурсия по центру города. Застройка города новая, мало церквей. . Экскурсия делает акцент на ключевых событиях 20 века. Много информации о писателях и других деятелях науки и культуры. Очень понравилась история Маршака и театра детского.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Каменная степь»

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  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Площадь Ленина
  5. Театр оперы и балета
  6. Замок принцессы Ольденбургской
  7. Набережная
  8. Лысая гора
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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Каменная степь" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 8500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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