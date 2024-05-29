Граффити и стрит-арт Белграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Граффити и уличное искусство» в Белграде на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
«вычислим, чем граффити отличаются от муралов»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 6 чел.
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
«Чтобы погрузиться в уличную культуру города, отправимся в район, который стрит-арт художники со всего мира превратили в площадку для самовыражения»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
257 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас
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    экскурсию. Сама экскурсия приятная и интересная, особенно если любите стрит арт, если вы к нему равнодушны, то тоже будет интересно. Евгения прекрасно ориентируется в городе и настенной живописи и местных заведениях, в которые потом можно заскочить по рекомендации. экскурсия классная смело идите.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных деятелей Белграда. С Евгенией время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию!
    Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известныхОчень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных
  • В
    Валерия
    28 февраля 2024
    Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
    Потрясающая экскурсия, после нее мы совершенно по новому смотрели на город, выискивая спрятанные от глаз муралы и граффити. Настоятельно рекомендую
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    начинать свое знакомство с Белградом с этой экскурсии, потом замечаешь многие детали, которых не замечал проходя по одному маршруту изо дня в день. Некоторые авторы нас настолько впечатлили, что теперь мы активно следим за их деятельностью в социальных сетях. Маршрут был очень продуман, мы ходили по городу как по музейной экспозиции, переходя от одной работы к другой. Спасибо большое Евгении за интересный рассказ и прогулку.

  • Д
    Дана
    22 октября 2023
    Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
    Интересно разработанный маршрут с эрудированным гидом. Остались очень довольны. Спасибо, Дмитрий, за то что показали нам Белград
  • Т
    Тамара
    13 октября 2023
    Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
    Спасибо большое Дмитрию 4 часа прошли, как 1😊 Все подробно рассказ и показал, мы очень довольны😊
  • Т
    Татьяна
    25 января 2022
    Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
    Спасибо огромное! И за прекрасную экскурсию, приятное общение, и за ссылки. Надеемся на встречу в феврале.
  • Н
    Наталья
    6 мая 2021
    Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
    Всем доброго дня! 5 мая мы были на экскурсии. Очень понравился маршрут, изложение информации. Рассказ Дмитрия не перегружен датами, только
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    интересное, основные вехи и детали. Маршрут открывает Белград с разных сторон. Гуляли, слушали, ехали дальше. В машине отдыхали, слушали рассказ гида и снова гуляли. Экскурсия подойдет всем, кто желает максимально быстро познакомиться с Белградом и увидеть основные достопримечательности.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Граффити и уличное искусство»

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  8. Храм Архангела Михаила
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Граффити и уличное искусство" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 257. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Граффити и уличное искусство», 17 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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