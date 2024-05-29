1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Стрит-арт Белграда широко открытыми глазами
Прогулка по современному Белграду, где вы увидите лучшие граффити и муралы, узнаете об их создателях и историях
Начало: На улице Цетиньская
«вычислим, чем граффити отличаются от муралов»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Белград на колесах: Земун, собор Святого Саввы и стрит-арт
Открыть три неожиданные грани сербской столицы на авто-пешеходной экскурсии
«Чтобы погрузиться в уличную культуру города, отправимся в район, который стрит-арт художники со всего мира превратили в площадку для самовыражения»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Стрит-арт и прочие приключения
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел29 мая 2024поздно начали бронировать экскурсию и всё было занято, но Евгения пошла на встречу, нашла время и смогла провести для нас
- ННаталья21 мая 2024Очень продуманная экскурсия, насыщенная информацией и интересными фактами не только про стрит-арт, но и про известных деятелей Белграда. С Евгенией время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем и гида, и экскурсию!
- ВВалерия28 февраля 2024Потрясающая экскурсия, после нее мы совершенно по новому смотрели на город, выискивая спрятанные от глаз муралы и граффити. Настоятельно рекомендую
- ДДана22 октября 2023Интересно разработанный маршрут с эрудированным гидом. Остались очень довольны. Спасибо, Дмитрий, за то что показали нам Белград
- ТТамара13 октября 2023Спасибо большое Дмитрию 4 часа прошли, как 1😊 Все подробно рассказ и показал, мы очень довольны😊
- ТТатьяна25 января 2022Спасибо огромное! И за прекрасную экскурсию, приятное общение, и за ссылки. Надеемся на встречу в феврале.
- ННаталья6 мая 2021Всем доброго дня! 5 мая мы были на экскурсии. Очень понравился маршрут, изложение информации. Рассказ Дмитрия не перегружен датами, только
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Граффити и уличное искусство»
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