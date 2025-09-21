Индивидуальная
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€67 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
История одного кораблекрушения: экскурсия в музей Васа
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Погрузитесь в мир Нобелевского банкета в Стокгольме! Узнайте о традициях, истории и логистике этого грандиозного события
24 сен в 16:00
26 сен в 16:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевский дворец Стокгольма
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
Завтра в 16:00
24 сен в 16:00
€195 за всё до 4 чел.
