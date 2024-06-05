Экскурсии на 1 день в Бангкоке

Найдено 34 экскурсии в категории «На весь день» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
Путешествие в сердце Таиланда: от древних храмов до современных рынков. Ощутите дух Бангкока, кормя сомов и наслаждаясь видами с лодки
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от $299 за всё до 8 чел.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$283 за всё до 10 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
16 отзывов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Темные грани Бангкока
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $320 за всё до 9 чел.
Многоликий Таиланд - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
Контрасты Бангкока на авторской экскурсии
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Контрасты Бангкока: авторская экскурсия по храмам и каналам
Погрузитесь в уникальный мир Бангкока: от древних храмов до современных кварталов. Эксклюзивный маршрут для истинных путешественников
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $300 за всё до 12 чел.
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
🚗 На машине
Круиз
8 часов
1 отзыв
Королевский Бангкок для пассажиров круизных лайнеров
Прогулка по историческому центру Бангкока: Большой Королевский Дворец, храмы и каналы. Узнайте о культуре и истории Таиланда
Начало: В круизном порту Бангкока Лаем Чабанг
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $400 за всё до 10 чел.
Велотур по джунглям Банг Крачао
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Новая классика современного Бангкока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Новая классика современного Бангкока: храмы, небоскребы и культура
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от древних храмов до сияющих небоскребов. Экскурсия раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В фойе вашего отеля
Завтра в 18:30
10 июня в 09:00
от $200 за всё до 3 чел.
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Это Бангкок
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Бангкок с профессиональным гидом (всё включено)
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Бангкок: Полный день с профессиональным гидом, все включено
Проведите незабываемый день в Бангкоке, открывая его красоты с профессиональным гидом. Все включено для вашего удобства
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $275 за всё до 8 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Магия Чайнатауна в Бангкоке
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Магия Чайнатауна в Бангкоке: индивидуальная экскурсия
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
от $150 за всё до 5 чел.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Бангкока
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и шоппинг
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовности храмов до великолепия вечернего круиза и развлечений в ICONSIAM
Начало: Начало около небоскрёба King Power Mahanakhon
Расписание: ежедневно в 13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 875฿ за человека
Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
Мини-группа
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Аютайю: величие древней столицы Сиама
Погрузитесь в историю и культуру Таиланда с посещением Аютайи, города с богатым наследием и уникальными памятниками
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
Расписание: пн, ср, сб в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 875฿ за человека
Королевский Бангкок + небоскрёб Маханакхон
🚗 На машине
Групповая
10 часов
2 отзыва
Экскурсия Королевский Бангкок и небоскрёб Маханакхон: история и виды
Погрузитесь в великолепие Таиланда: от королевских резиденций до современных небоскрёбов, завершая день на высоте птичьего полета
Начало: Недалеко от Королевского дворца
$125 за человека
Автомобиль с русским водителем
Индивидуальная
10 часов
Автомобиль с русским водителем для экскурсий по Бангкоку и Таиланду
Проведите время в Бангкоке с комфортом, выбрав автомобиль Тойота Фортунер с русским водителем для вашего путешествия
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 212฿ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Бангкоку с восхождением на башню Маханакхон
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от духовных храмов до захватывающих видов с башни Маханакхон
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 200฿ за человека
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии
Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 2 чел.
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Королевский Бангкок и небоскреб Маханакхон из Бангкока
Начало: Точка встречи недалеко от Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 09:30
2 авг в 10:00
4 375฿ за человека
Лучшие места провинции Чонбури из Бангкока
Индивидуальная
9 часов
Лучшие места Чонбури из Бангкока: Небесный мост, Гранд Каньон, парк Кхао Кхео
Проведите день, полный открытий в Чонбури: прогулка по стеклянному мосту, посещение Гранд Каньона и знакомство с дикой природой в парке Кхао Кхео
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 13 300฿ за всё до 2 чел.
Бангкок: по следам дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бангкок: эмоциональное путешествие по следам дракона
Познакомьтесь с духом Таиланда, его традициями и кулинарией в уникальной экскурсии по Бангкоку
Начало: у вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $310 за всё до 4 чел.
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Бангкок: приключения в городе ангелов
Групповая
13 часов
Бангкок: приключения в городе ангелов
Погрузитесь в атмосферу Бангкока с гидом-историком: парки, храмы, небоскрёбы и круиз по реке Чао Прайя. Откройте для себя город с разных сторон
Начало: У парка Люмпини
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$109 за человека
Контрасты Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по контрастам Бангкока на авто
Познакомьтесь с Бангкоком: от королевских дворцов до современных небоскрёбов, от буддийских храмов до тайских гетто. Всё это в одной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$308 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Сегодня были на обзорной экскурсии по Бангкоку, отлично провели время! Спасибо Дмитрию за интересную программу и рассказ о городе и стране! Море
    читать дальше

    ярких впечатлений и эмоций за один день! Маршрут, организация, трансфер - все отлично! Помимо общеизвестных достопримечательностей, мы побывали в очень колоритных и атмосферных местах, сделали замечательные фото! Это был незабываемый день! Рекомендуем!!

  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Экскурсия понравилась, содержательная и насыщенная. Было интересно, узнали много фактов из истории Тайланда. Дмитрий доброжелательный и ответил на все интересующие нас вопросы:)
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
    читать дальше

    которыми находилась в постоянном конфликте. На данный момент сохранились полуразрушенные а так же действующие кремовые комплексы. Один раз увидеть точно стоит . В Бангкоке нас забрал гид русскоговорящий, далее в пути к нам присоединился тайский гид,который очень мило на забавном русском языке собственно и вёл экскурсию (в Тайланде право на лицензию имеют только местные,мы так поняли). В конце у нас был довольно вкусный поздний тайский обед Из минусов - было очень очень жарко, практически хаммам,поэтому надевайте всё максимально впитывающее,закрывайте плечи,голову и запасайтесь водой и не забудьте внешнюю подзарядку для вашего телефона или камер. Снимать действительно есть что.

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • K
    KONDRICHINA
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Спасибо большое! Очень все было увлекательно и совсем не утомительно. Посмотрели все главные достопримечательности, покатались и на национальной лодке и на тук туке, покормили рыб. Много приятных впечатлений и воспоминаний о том дне.
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
    Ольга подстроила маршрут по индивидуальному запросу, за что огромное спасибо, при этом все было как будто рядом и мы не
    читать дальше

    так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
    читать дальше

    конкретно. Владимир сказал, что маршрут совсем другой нежели написано на сайте. С обеденным перерывом как то было сложно. . не было конкретного места, приличного поесть и пришлось несколько раз сообщить, что нужен перекус. По информативности от самого гида было рассказано достаточно много.

    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужнуюОрганизация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
    Мы решились на длинную восьмичасовую экскурсию по городу по маршруту, предложенному Дмитрием, и не пожалели. Несмотря на то, что день
    читать дальше

    был экстремально жарким, под 38 градусов, мы не устали и не утомились - логистика была организована замечательно, нам ни разу не пришлось ждать машину или лодку.. Дмитрий - прекрасный рассказчик, он обладает обширными знаниями обо всех аспектах истории и жизни страны, всегда готов развернуто ответить на любой вопрос. Он легко и сразу находит общий язык с клиентами и подстраивается под конкретные запросы. Мы очень оценили этот индивидуальный подход, также как большую увлеченность своим делом, личное обаяние и прекрасное чувство юмора. С Дмитрием можно отправится по любому маршруту, даже многодневному, и не беспокоиться ни о чем, с вами будет отличный организатор, замечательный гид и интересный собеседник.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  2. В сердце Таиланда: обзорная экскурсия по Бангкоку
  3. Знакомство с Бангкоком в мини-группе
  4. Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
  5. Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "На весь день" можно забронировать 34 экскурсии от 80 до 18 212. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Бангкок на 1 день, гиды Бангкока подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Бангкок так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам