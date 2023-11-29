8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)

Индивидуальная экскурсия в Бангкоке

Посетить исторические и современные достопримечательности курорта

Вас ждёт насыщенная обзорная экскурсия по провинции Чонбури, но без длительных переездов.

Места, которые мы посетим, оставляют в восторге не только взрослых, но и детей, так что смело можете приезжать всей семьёй! Вы побываете на устричной и ананасовой фермах, поднимитесь на «Небесный мост», заглянете в древний храм, загадаете желание и откроете для себя тёмную сторону буддизма.
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Наша программа начнётся с посещения стеклянного «Небесного моста» длиной в 40 метров и шириной в 3. С него открывается живописный вид на один из красивейших храмов королевства — храм Ват Хонг Тхонг, набережную и окрестности.
Затем посетим ананасовую ферму, где вы увидите, как выращивают разные фрукты, и попробуете только что сорванные с грядки ананасы.
Следующая остановка — Гранд Каньон. На его месте раньше была каменоломня, которую теперь заполнила вода. Вид отсюда открывается невероятный, готовьте ваши фотоаппараты!
После отправимся в храм Красного дракона, построенный в начале 18 века. Это место производит сильное впечатление, начиная с первых шагов по его территории. У ворот вас встретит золотой фонтан с драконами, беседки, по форме напоминающие пагоды, колонны и курильницы с фигурами драконов. Чуть дальше вы увидите барабан и большой колокол, а ещё чуть далее — сам храм. Внутри он весь покрыт настенными росписями, на полу лежат ковры, на каждом этаже расставлены статуи Будды, богини Гуань Инь, есть места для поклонений и подношений. По желанию вы сможете загадать желание, ударив в большой колокол. Если повезёт, станете свидетелями ритуала отпугивания злых духов с помощью петард.
Буквально в десяти минутах от храма находится устричная ферма, где мы немного восстановим энергию, продегустировав сырые или приготовленные разными способами устрицы. Гид расскажет историю появления таких ферм в Таиланде, а также познакомит с технологией разведения устриц.
Затем посетим сад адских мук Ван Саен Сук. Вы увидите тёмную сторону буддизма и узнаете, какой специфический вид мук ждёт людей за те или иные согрешения после смерти. Этот огромный сад наверняка вызовет у вас мурашки по коже и заставит задуматься над своим поведением.
Далее мы посетим чеди, или иначе ступу, нового, потрясающего белого храма Пра Маха Чеди Ват Саен Сук. Вы узнаете историю возникновения таких сооружений и об их современном назначении. Гид познакомит вас с темой буддизма и историей жизни Будды.
Перед последней остановкой мы полноценно и вкусно пообедаем и отправимся в Открытый парк Кхао Кхео (Khao Kheow Open Zoo). Он называется так, потому что в нём практически полностью отсутствуют клетки, а животные живут в естественных условиях и отделены от людей каналами с водой. За 2 с небольшим часа мы прогуляемся по основной части парка и будем ненадолго будем останавливаться, чтобы вы смогли понаблюдать за животным. Вы сможете увидеть прыгающих по деревьям приматов, отдыхающих на ветках бинтуронгов и ленивцев, азиатских носорогов, слонов, жирафов, зебр, гиппопотамов, тапиров, множество видов парнокопытных, несчётное количество пернатых и других зверей.

Организационные детали

Стоимость указана для экскурсии для 1-2 человек. Если вас больше (3-10 человек), доплата за каждого следующего участника составит 65$.

  • В стоимость включено: услуги русскоговорящего гида, трансфер на комфортабельном седане или минивэне (если вас больше 4 человек), все входные билеты, просмотр всех шоу, обед, дегустация ананасов и устриц.
  • Отдельно оплачивается корм для животных и фотосъёмка (по желанию).
  • При посещении храма следует придерживаться стандартных правил поведения, которые типичны для всех религиозных объектов. У вас должны быть прикрыты плечи и колени. Если одежда не отвечает этим требованиям, при входе нужно будет заплатить за прокат брюк или платков. Фотографировать внутри храма запрещено, а перед входом необходимо снять обувь.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Бангкока

Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
106 отзывов
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Открыть настоящий Бангкок и получить лайфхаки для классного отдыха в стране на пешеходной экскурсии
4 дек
5 дек
6 дек
13 дек
от $250 за всё до 2 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Насыщенная прогулка по историческим и этническим районам на всех видах общественного транспорта
в фойе вашего отеля
29 ноя
1 дек
6 дек
11 дек
от $200 за всё до 10 чел.
Ночной Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
11 отзывов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
в вашем отеле
1 дек
6 дек
11 дек
12 дек
от $200 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ