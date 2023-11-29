Что вас ожидает

Наша программа начнётся с посещения стеклянного «Небесного моста» длиной в 40 метров и шириной в 3. С него открывается живописный вид на один из красивейших храмов королевства — храм Ват Хонг Тхонг, набережную и окрестности.

Затем посетим ананасовую ферму, где вы увидите, как выращивают разные фрукты, и попробуете только что сорванные с грядки ананасы.

Следующая остановка — Гранд Каньон. На его месте раньше была каменоломня, которую теперь заполнила вода. Вид отсюда открывается невероятный, готовьте ваши фотоаппараты!

После отправимся в храм Красного дракона, построенный в начале 18 века. Это место производит сильное впечатление, начиная с первых шагов по его территории. У ворот вас встретит золотой фонтан с драконами, беседки, по форме напоминающие пагоды, колонны и курильницы с фигурами драконов. Чуть дальше вы увидите барабан и большой колокол, а ещё чуть далее — сам храм. Внутри он весь покрыт настенными росписями, на полу лежат ковры, на каждом этаже расставлены статуи Будды, богини Гуань Инь, есть места для поклонений и подношений. По желанию вы сможете загадать желание, ударив в большой колокол. Если повезёт, станете свидетелями ритуала отпугивания злых духов с помощью петард.

Буквально в десяти минутах от храма находится устричная ферма, где мы немного восстановим энергию, продегустировав сырые или приготовленные разными способами устрицы. Гид расскажет историю появления таких ферм в Таиланде, а также познакомит с технологией разведения устриц.

Затем посетим сад адских мук Ван Саен Сук. Вы увидите тёмную сторону буддизма и узнаете, какой специфический вид мук ждёт людей за те или иные согрешения после смерти. Этот огромный сад наверняка вызовет у вас мурашки по коже и заставит задуматься над своим поведением.

Далее мы посетим чеди, или иначе ступу, нового, потрясающего белого храма Пра Маха Чеди Ват Саен Сук. Вы узнаете историю возникновения таких сооружений и об их современном назначении. Гид познакомит вас с темой буддизма и историей жизни Будды.

Перед последней остановкой мы полноценно и вкусно пообедаем и отправимся в Открытый парк Кхао Кхео (Khao Kheow Open Zoo). Он называется так, потому что в нём практически полностью отсутствуют клетки, а животные живут в естественных условиях и отделены от людей каналами с водой. За 2 с небольшим часа мы прогуляемся по основной части парка и будем ненадолго будем останавливаться, чтобы вы смогли понаблюдать за животным. Вы сможете увидеть прыгающих по деревьям приматов, отдыхающих на ветках бинтуронгов и ленивцев, азиатских носорогов, слонов, жирафов, зебр, гиппопотамов, тапиров, множество видов парнокопытных, несчётное количество пернатых и других зверей.

Организационные детали

Стоимость указана для экскурсии для 1-2 человек. Если вас больше (3-10 человек), доплата за каждого следующего участника составит 65$.